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Новости Иностранніе наемники в армии рф
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Кремль пытается втянуть Лаос в агрессию против Украины, - ГУР МО

Армия Лаоса

Военно-политическое руководство РФ продолжает искать возможности для продолжения агрессивной войны против Украины. Очередная страна, которую Россия пытается втянуть в войну - Лаос.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО.

Отмечается, что Кремль прорабатывает возможность втягивания в войну так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях. В частности известно, что сейчас Кремль организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий Курской области РФ

"Учитывая значительную зависимость от внешней помощи, руководство Лаоса на начальном этапе выражает готовность отправить в Россию до 50 "военнослужащих-саперов" и способствовать разминированию Курщины", - говорится в сообщении

Кроме этого, Лаос оказывает безвозмездную помощь российской федерации путем проведения реабилитационных мероприятий для раненых военнослужащих РФ, участвовавших в боевых действиях против Украины.

"Россия, прикрываясь гуманитарной риторикой, пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории, фактически используя его для обеспечения боевых действий против Украины", - отметили в ГУР МО.

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Китай, Сучья Корея, Иран, а теперь и Лаос - "коалиция желающих" поэфективней, чем европейская.
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05.07.2025 10:40 Ответить
А чому ні? Навчили ж собак працювати на митниці, у поліції, чи водити сліпих. То чому макак не навчити шукати міни? Тим більше, що розміновувати будуть тими ж макаками - одна міна, одна макака...
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05.07.2025 10:55 Ответить
Так це чудово прекрасна ідея. Давай )(уйло запрягай лошадь. Потім самі один одного перебьють.
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05.07.2025 11:05 Ответить
такі Азія дуже хоче свою кров розбавити , і це не шуточки ...Європі треба напрягтися ...
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05.07.2025 11:16 Ответить
Ще одна країна з комуністичною диктатурою в друзях московії...
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05.07.2025 11:17 Ответить
 
 