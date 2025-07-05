Кремль пытается втянуть Лаос в агрессию против Украины, - ГУР МО

Военно-политическое руководство РФ продолжает искать возможности для продолжения агрессивной войны против Украины. Очередная страна, которую Россия пытается втянуть в войну - Лаос.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО.

Отмечается, что Кремль прорабатывает возможность втягивания в войну так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях. В частности известно, что сейчас Кремль организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий Курской области РФ

"Учитывая значительную зависимость от внешней помощи, руководство Лаоса на начальном этапе выражает готовность отправить в Россию до 50 "военнослужащих-саперов" и способствовать разминированию Курщины", - говорится в сообщении

Кроме этого, Лаос оказывает безвозмездную помощь российской федерации путем проведения реабилитационных мероприятий для раненых военнослужащих РФ, участвовавших в боевых действиях против Украины.

"Россия, прикрываясь гуманитарной риторикой, пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории, фактически используя его для обеспечения боевых действий против Украины", - отметили в ГУР МО.

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