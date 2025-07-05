Кремль намагається втягнути Лаос в агресію проти України, - ГУР МО

Військово-політичне керівництво РФ продовжує шукати можливості для продовження агресивної війни проти України. Чергова країна, яку Росія намагається втягнути у війну - Лаос.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.

Зазначається, що Кремль опрацьовує можливість втягнення у війну так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях. Зокрема відомо, наразі Кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій Курської області РФ

"Враховуючи значну залежність від зовнішньої допомоги, керівництво Лаосу на початковому етапі висловлює готовність відправити до Росії до 50 "військовослужбовців-саперів" і сприяти розмінуванню Курщини", - йдеться в повідомленні

Крім цього, Лаос надає безоплатну допомогу російській федерації шляхом проведення реабілітаційних заходів для поранених військовослужбовців РФ, які брали участь у бойових діях проти України.

"Росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України", - зазначили у ГУР МО.

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