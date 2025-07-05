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Новини Іноземні найманці в армії РФ
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Кремль намагається втягнути Лаос в агресію проти України, - ГУР МО

Армія Лаосу

Військово-політичне керівництво РФ продовжує шукати можливості для продовження агресивної війни проти України. Чергова країна, яку Росія намагається втягнути у війну - Лаос. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.

Зазначається, що Кремль опрацьовує можливість втягнення у війну так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях. Зокрема відомо, наразі Кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій Курської області РФ

"Враховуючи значну залежність від зовнішньої допомоги, керівництво Лаосу на початковому етапі висловлює готовність відправити до Росії до 50 "військовослужбовців-саперів" і сприяти розмінуванню Курщини", - йдеться в повідомленні 

Крім цього, Лаос надає безоплатну допомогу російській федерації шляхом проведення реабілітаційних заходів для поранених військовослужбовців РФ, які брали участь у бойових діях проти України.

"Росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України", - зазначили у ГУР МО.

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Автор: 

росія (66560) Лаос (4) ГУР (578) війна в Україні (5108)


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Китай, Сучья Корея, Иран, а теперь и Лаос - "коалиция желающих" поэфективней, чем европейская.
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05.07.2025 10:40 Відповісти
А чому ні? Навчили ж собак працювати на митниці, у поліції, чи водити сліпих. То чому макак не навчити шукати міни? Тим більше, що розміновувати будуть тими ж макаками - одна міна, одна макака...
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05.07.2025 10:55 Відповісти
Так це чудово прекрасна ідея. Давай )(уйло запрягай лошадь. Потім самі один одного перебьють.
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05.07.2025 11:05 Відповісти
такі Азія дуже хоче свою кров розбавити , і це не шуточки ...Європі треба напрягтися ...
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05.07.2025 11:16 Відповісти
Ще одна країна з комуністичною диктатурою в друзях московії...
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05.07.2025 11:17 Відповісти
А що роблять там українські посли ? Зарплату від українського народу отримують?
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05.07.2025 12:27 Відповісти
 
 