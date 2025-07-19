Азербайджан готує позови проти РФ до міжнародних судових інстанцій щодо катастрофи літака Azerbaijan Airlines, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна готує позов до міжнародного суду проти Росії через катастрофу літака Embraer E190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 грудня 2024 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Teleqraf, про це Алієв заявив під час виступу на Шушинському глобальному медіафорумі.

"На жаль, ми так і не отримали жодної відповіді від російської сторони щодо авіакатастрофи. Минуло вже сім місяців з моменту трагедії. Для нас усе зрозуміло. Ми знаємо, що сталося, і можемо це довести. Також ми впевнені, що російська влада також добре знає, що відбулося. Питання в тому, чому вони досі не вжили тих заходів, яких вжив би будь-який сусід? Ми маємо конкретні вимоги щодо авіакатастрофи", - зазначив Алієв.

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Він наголосив, що "ті, хто збив літак, мають бути покарані". Крім того, родини загиблих мають отримати відшкодування. Також має бути компенсована шкода авіакомпанії AZAL.

За словами Алієва, версія про зіткнення літака з українським безпілотником "викликає сміх".

"Наші пілоти проявили мужність і професіоналізм. Літак здійснив аварійну посадку. Завдяки пілотам є ті, хто вижив. Літак був уражений ззовні. Версія про зіткнення літака з українським дроном викликала сміх. Це казка рівня дитсадка. Літак був підбитий, а потім - ще раз. Ми знаємо, що сталося. Повітряний простір Росії не був закритий. Його закрили вже після того, як літак був збитий. Все прозоро, як день. Наш генпрокурор регулярно надсилає листи керівнику Слідчого комітету РФ. Але відповідь лише одна: "Розслідування триває"", - додав він і наголосив, що Азербайджан не забуде про цей процес.

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Алієв також заявив, що Азербайджан готується звернутися до міжнародних судових інстанцій, і російська сторона вже офіційно поінформована про це.

"Наразі ми готуємо юридичний пакет для подання до міжнародного суду. Ми також повідомили про це російську сторону. Ми знаємо, що цей процес може зайняти час. Знадобилося 10 років, щоб домогтися справедливості у справі з Малайзією. Ми також готові чекати 10 років. Але справедливість має бути відновлена. Азербайджан не відступить", - підсумував Алієв.

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Авіатроща літака Azerbaijan Airlines у Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою літака рейсу "Азербайджанських авіаліній" та заявив, що факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію.

29 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак компанії Azerbaijan Airlines зазнав авіакатастрофи у Казахстані внаслідок обстрілу із землі над територією Росії.

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої обговорювалося питання щодо аварії пасажирського літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, вибачився за те, що "трагічний інцидент стався у повітряному просторі Росії".

Згодом Путін знову дзвонив до Алієва, щоб продовжити обговорювати катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній".

Напочатку лютого 2025 року стало відомо, що азербайджанський пасажирський літак Azerbaijan Airlines, що розбився в грудні 2024 року поблизу казахстанського міста Актау, був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С". Баку має фрагмент ракети, вилучений з уламків літака.