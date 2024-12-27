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Новини
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Буданов про авіатрощу літака Azerbaijan Airlines: "Його збила російська система Панцир-С1"

Буданов прокоментував катастрофу літака Азербайджанських авіаліній

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Про це він заявив у коментарі The War Zone, передає Цензор.НЕТ.

"Наскільки нам відомо, літак був збитий зенітною системою "Панцир-С1" на території Росії", - сказав він.

Представник США також повідомив, що російська система протиповітряної оборони могла уразити літак.

Reuters із посиланням на 4 джерела, близькі до розслідування, повідомило, що літак потрапив під обстріл після того, як відхилився від зони, де РФ активно використовувала ППО проти українських дронів останніми місяцями.

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Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау

Також читайте: Молдова затвердила стратегію оборони на наступні 10 років: Росія - головна загроза

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Азербайджан (855) Буданов Кирило (492) Казахстан (873) росія (65191)


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Топ коментарі
+7
Все те чудовищные преступления, которые совершил и совершает быдлостан, уже давно никого в

мире не удивляют, человечество молча и обречённо взирает на всё это, и каждый думает, только

бы ни меня это коснулось, как будто у каждого есть свой земной шарик, как говорил один сатирик

-ну тупые!!!
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27.12.2024 08:58
+5
буданов, а какого хера ты об обстрелах не хочешь народ предупреждать? вы же скоты зелёные за неделю об этом знаете, а в случае начала войны за пол-года
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27.12.2024 09:05
+4
Зашугали - шо вже и по пасажирських пуляють
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27.12.2024 08:43
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Зашугали - шо вже и по пасажирських пуляють
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27.12.2024 08:43 Відповісти
А може все ж таки літак впав тому, що мав густину більшу за густину повітря?
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27.12.2024 08:56 Відповісти
Через викривлення простору-часу навколо тіла великої маси.
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27.12.2024 10:32 Відповісти
Все те чудовищные преступления, которые совершил и совершает быдлостан, уже давно никого в

мире не удивляют, человечество молча и обречённо взирает на всё это, и каждый думает, только

бы ни меня это коснулось, как будто у каждого есть свой земной шарик, как говорил один сатирик

-ну тупые!!!
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27.12.2024 08:58 Відповісти
паРаша країна терорист!
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27.12.2024 09:01 Відповісти
То не країна, то - територія.
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27.12.2024 09:05 Відповісти
Дякуємо, кеп)
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27.12.2024 09:02 Відповісти
Капітан очевидність
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27.12.2024 09:03 Відповісти
Бери выше - генерал лейтенентов!
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27.12.2024 13:31 Відповісти
буданов, а какого хера ты об обстрелах не хочешь народ предупреждать? вы же скоты зелёные за неделю об этом знаете, а в случае начала войны за пол-года
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27.12.2024 09:05 Відповісти
то інфа тільки для "бункерних"....
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27.12.2024 09:48 Відповісти
Інфу підігнав агент "гогілашвілі" !?
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27.12.2024 09:14 Відповісти
Вікіпедія теж так пише
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27.12.2024 09:19 Відповісти
Мішки на підвіконні - зайняв кругову оборону?
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27.12.2024 10:08 Відповісти
Буданов, зробить доклад у залі ООН, про збиття літаків рашею . Нехай той глибокий Південь глаза по ширше відчинять
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27.12.2024 11:39 Відповісти
Ядумав, що буданов філіжанкою кави із ялтинського кафе збив літак
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27.12.2024 12:10 Відповісти
Кирилл Буданов на 100% прав.
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05.02.2025 05:26 Відповісти
 
 