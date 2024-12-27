Буданов про авіатрощу літака Azerbaijan Airlines: "Його збила російська система Панцир-С1"
Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".
Про це він заявив у коментарі The War Zone, передає Цензор.НЕТ.
"Наскільки нам відомо, літак був збитий зенітною системою "Панцир-С1" на території Росії", - сказав він.
Представник США також повідомив, що російська система протиповітряної оборони могла уразити літак.
Reuters із посиланням на 4 джерела, близькі до розслідування, повідомило, що літак потрапив під обстріл після того, як відхилився від зони, де РФ активно використовувала ППО проти українських дронів останніми місяцями.
Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані
25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.
38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.
За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау
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мире не удивляют, человечество молча и обречённо взирает на всё это, и каждый думает, только
бы ни меня это коснулось, как будто у каждого есть свой земной шарик, как говорил один сатирик
-ну тупые!!!