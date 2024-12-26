НАТО закликає провести "повне розслідування" авіатрощі літака Azerbaijan Airlines

У НАТО закликали провести повне розслідування катастрофи рейсу літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) у Казахстані.

Про це у соцмережі X повідомила речниця НАТО Фара Дахлалла, передає Цензор.НЕТ.

"Наші думки та молитви з родинами та жертвами авіакатастрофи рейсу Azerbaijan Airlines J28243. Ми бажаємо постраждалим в авіакатастрофі якнайшвидшого одужання і закликаємо до повного розслідування", - зазначила вона.

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Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау

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