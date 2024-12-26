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Новини
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НАТО закликає провести "повне розслідування" авіатрощі літака Azerbaijan Airlines

У НАТО закликали до повного розслідування трощі літака Azerbaijan Airlines

У НАТО закликали провести повне розслідування катастрофи рейсу літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) у Казахстані.

Про це у соцмережі X повідомила речниця НАТО Фара Дахлалла, передає Цензор.НЕТ.

"Наші думки та молитви з родинами та жертвами авіакатастрофи рейсу Azerbaijan Airlines J28243. Ми бажаємо постраждалим в авіакатастрофі якнайшвидшого одужання і закликаємо до повного розслідування", - зазначила вона.

У НАТО закликали до повного розслідування трощі літака Azerbaijan Airlines

Читайте також: У Пакистані розбився гелікоптер, на борту якого були російські пілоти, - Reuters

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау

Також читайте: У Московській області розбився літак Ан-2: екіпаж не вижив. ФОТО

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Азербайджан (855) Казахстан (873) НАТО (6443)


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Топ коментарі
+16
Закликає? А то шо?
Збили літак, не перший - і ще зіб'ють. І ще й вам на голови насруть... Втирайтеся...
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26.12.2024 17:06
+15
Всі біди від непокарання кацапів. Якби покарали за Грузію то не було б Криму. Якби покарали за Крим то не було б Донбасу. Якби покарали за Донбас та МН17 то не було б і повномасштабного вторгнення та цієї катастрофи. До яких пір світ буде терпіти цих гнид кацапсячих?!
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26.12.2024 17:11
+14
Літак азербайджанських авіаліній збили рукожопі кацапи і зараз залякують казахів і готують великі хабарі азербайджанцям щоб мовчали. Де кацапи - там смерть і брехня. Вони ходять всі поруч.
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26.12.2024 17:06
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Закликає? А то шо?
Збили літак, не перший - і ще зіб'ють. І ще й вам на голови насруть... Втирайтеся...
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26.12.2024 17:06 Відповісти
Літак азербайджанських авіаліній збили рукожопі кацапи і зараз залякують казахів і готують великі хабарі азербайджанцям щоб мовчали. Де кацапи - там смерть і брехня. Вони ходять всі поруч.
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26.12.2024 17:06 Відповісти
А нащо "залякувать"? Якісь мають бути наслідки?
Ху-йло може заявити в прямому ефірі шо він то зробив і йому пох. І всі втруться.
Аби не ескалація...
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26.12.2024 17:09 Відповісти
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26.12.2024 17:07 Відповісти
Як би за Малазійський Боінг наказали винного, то не було б і цієї трагедії і війни мабуть
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26.12.2024 17:07 Відповісти
Кацапня сере де тільки може.
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26.12.2024 17:07 Відповісти
Ну,докажуть,що раша збила,далі що?
За збитий у 2014 боінг кого покарали?
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26.12.2024 17:08 Відповісти
Фото от шрапнели ракеты на фюзеляже самолёта. На параше скажут, что это был град.
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26.12.2024 17:08 Відповісти
Скажуть шо то були українські бойові комарі.)))
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26.12.2024 17:13 Відповісти
То моль побила так, або шашіль.
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26.12.2024 17:18 Відповісти
Або терміти. Дуже схоже.
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26.12.2024 17:55 Відповісти
Моль бледная, карликовая.
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26.12.2024 18:42 Відповісти
Московія атакувала туран
Чи затерпить ердоган?
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26.12.2024 17:11 Відповісти
Всі біди від непокарання кацапів. Якби покарали за Грузію то не було б Криму. Якби покарали за Крим то не було б Донбасу. Якби покарали за Донбас та МН17 то не було б і повномасштабного вторгнення та цієї катастрофи. До яких пір світ буде терпіти цих гнид кацапсячих?!
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26.12.2024 17:11 Відповісти
Бандити нквс ядерні в цьому вся проблема, звичайним конвенційним озброєнням їх не покарати , починайте вже думати будь ласка
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26.12.2024 17:14 Відповісти
Починати карати треба було ще в 2008-му введенням санкцій на всіх напрямках, а не торгувати з ними газами, нафтами та лісом чи ще там чимсь. І не такими санкціями як зараз, а ще жорсткішими. Маленьке зло породжує велике Зло.
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26.12.2024 17:22 Відповісти
Починати потрібно було в 1917, але на жаль Антанта віддала нас на шматування більшовикам, сподіваюсь цього разу грабель не буде, але історіі не знає жоден покидьок ні з опи ні з кабміну ... Вам можна ви просто громадянин, розвивайтеся запитуйте допоможу з поосторово-історичними прогалинами 🖐🏽
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26.12.2024 17:40 Відповісти
Ну я обмежився історією 21-го століття. А так я з вами згодний.
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26.12.2024 17:43 Відповісти
Повне ембарго на все, і через рік ********** кирдик.
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26.12.2024 17:23 Відповісти
Ліквідувати пуйла і патрушева - там все рухне.
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26.12.2024 17:38 Відповісти
А якби покарали за Молдову, то не було б Грузії
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26.12.2024 18:34 Відповісти
Ну Молдова почалась ще за часів єльцина. Тоді це розглядалось як побічні результати розпаду совка. Тоді мало хто звертав увагу на це. Це звичайно кацапню не виправдовує.
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26.12.2024 19:05 Відповісти
А шо УНА-УНСО?
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26.12.2024 19:36 Відповісти
Нє знаю. Я ж не в Британії живу.
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26.12.2024 19:52 Відповісти
Ані заблуждалісь... Слухай, тоді був такий час. Совок щойно розпався. Це ми зараз, після 33-х років розпаду можем тверезо оцінювати що та як. Тоді багато речей люди не розуміли всього, або їх всліпу використовували.
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26.12.2024 20:18 Відповісти
Да я всё прекрасно понимаю.
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26.12.2024 20:21 Відповісти
Цее..... Якщо літак прямував із Баку до Грозного то як він потрапив до Актау.
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26.12.2024 17:13 Відповісти
Про це за добу вже стільки сказано й написано, що навіть не знаю, як вам допомогти...
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26.12.2024 17:18 Відповісти
+++
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26.12.2024 19:34 Відповісти
А що в фсб кажуть?
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26.12.2024 17:24 Відповісти
Та шо там расследовать!
Дело было так: диспетчер Карлос летел на шткоморике Су-25 и увидел птиц. Диспетчер Карлос (сама видела, такой мальчик в одних трусиках) открыл огонь, птицы с переляку насрали кнопку "пуск" на "панцирь-105500" (новейшая модификация, анало-говнет"), и вот случился пуск...
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26.12.2024 17:28 Відповісти
Газовий балон, заздалегідь набитий трупами з морга, пролітав паралельним курсом, він тут ні до чого...
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26.12.2024 17:35 Відповісти
Вже зараз видно шалений рівень занепокоєння.
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26.12.2024 17:29 Відповісти
на вас хер кладуть бо ви кастрати ))))
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26.12.2024 17:32 Відповісти
Всё, на что способно НАТО, это на призывы и на выражение возмущения, на практические действия у него не хватает духу.
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26.12.2024 17:33 Відповісти
Де башар сасад зараз? 😆
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26.12.2024 17:39 Відповісти
Побойтесь бога. Азербайджанский самолет, летел в Россию, упал в Казахстане.
на практические действия у него не хватает духу.
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26.12.2024 19:37 Відповісти
МН-17 вже розслідували? Мовчки проковтнули, соплями втерлись, ***** ще по губам помазав і заспокоїлись.
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26.12.2024 17:38 Відповісти
Боже які дурні
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26.12.2024 18:23 Відповісти
Источники издания тоже подтвердили, что поврежденный лайнер отказались принять аэропорты Махачкалы и Минеральных Вод, а российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) блокировали его связь с землей. Самолет был перенаправлен Актау в расчете на то, что он не дотянет до территории Казахстана и упадет в море, похоронив с собой всех свидетелей происшествия, предполагает издание.
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26.12.2024 18:43 Відповісти
а що айзера?? язики в ж*пу позасовували і мовчать???
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26.12.2024 22:01 Відповісти
 
 