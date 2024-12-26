НАТО закликає провести "повне розслідування" авіатрощі літака Azerbaijan Airlines
У НАТО закликали провести повне розслідування катастрофи рейсу літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) у Казахстані.
Про це у соцмережі X повідомила речниця НАТО Фара Дахлалла, передає Цензор.НЕТ.
"Наші думки та молитви з родинами та жертвами авіакатастрофи рейсу Azerbaijan Airlines J28243. Ми бажаємо постраждалим в авіакатастрофі якнайшвидшого одужання і закликаємо до повного розслідування", - зазначила вона.
Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані
25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.
38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.
За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау
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Збили літак, не перший - і ще зіб'ють. І ще й вам на голови насруть... Втирайтеся...
Ху-йло може заявити в прямому ефірі шо він то зробив і йому пох. І всі втруться.
Аби не ескалація...
За збитий у 2014 боінг кого покарали?
Чи затерпить ердоган?
Дело было так: диспетчер Карлос летел на шткоморике Су-25 и увидел птиц. Диспетчер Карлос (сама видела, такой мальчик в одних трусиках) открыл огонь, птицы с переляку насрали кнопку "пуск" на "панцирь-105500" (новейшая модификация, анало-говнет"), и вот случился пуск...
на практические действия у него не хватает духу.