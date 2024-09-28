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У Пакистані розбився гелікоптер, на борту якого були російські пілоти, - Reuters

У Пакистані розбився вертоліт

У Пакистані розбився гелікоптер, на борту якого, у тому числі, перебували російські пілоти. Всього на борту було 14 пасажирів - 6 з них загинули, 8 зазнали поранень.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що авіакатастрофа сталася в районі Північного Вазиристану поблизу афганського кордону.

Джерела повідомляють, що на борту було близько 14 пасажирів, серед них були і російські пілоти. 

Внаслідок авіакатастрофи 6 людей загинули, 8 дістали травми. Поранених госпіталізували.

Reuters з посиланням на джерела у пакистанських силових структурах пише, що гелікоптер був зафрахтований приватною компанією у північній провінції Хайбер-Пахтунхва.

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Автор: 

авіакатастрофа (1099) Пакистан (66) пілот (83)


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Топ коментарі
+10
Гелікоптер вважається доволі безпечним
для перельотів.Але в Пакістані є піки гір,
доволі високі...
кацапів не жалко,не можна сідати з
ними в гелікоптер,бо буде лихо...
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28.09.2024 17:26
+9
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28.09.2024 17:51
+8
Земля бетоном. А в Пакистані іншої нема.
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28.09.2024 17:29
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28.09.2024 17:24 Відповісти
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28.09.2024 17:48 Відповісти
Гелікоптер вважається доволі безпечним
для перельотів.Але в Пакістані є піки гір,
доволі високі...
кацапів не жалко,не можна сідати з
ними в гелікоптер,бо буде лихо...
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28.09.2024 17:26 Відповісти
так, безпечний. Якщо його не обслуговують якісь таліби.
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28.09.2024 18:14 Відповісти
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28.09.2024 17:51 Відповісти
Земля бетоном. А в Пакистані іншої нема.
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28.09.2024 17:29 Відповісти
ну шо тут сказати? - слава пакістaнcько кацапнявим рукожопам!
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28.09.2024 17:31 Відповісти
Олє-олє-олє-олє

раїся чемпіон!!!

Побільше таких пілотів))

Можна камікадще ще
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28.09.2024 17:32 Відповісти
Земля колючим дротом!
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28.09.2024 17:43 Відповісти
Аллаху ахбар ! Вони були не правовєрниє ...
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28.09.2024 17:51 Відповісти
Надо же! Хоть одна хорошая новость за такой поганый день...
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28.09.2024 17:53 Відповісти
, там де здихають рашисти - завжди свято
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28.09.2024 18:04 Відповісти
кацапня хоче в німетчину погратися без України самими бурятами?
та бачимо тy незламну лапотну тюленью потужність...
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28.09.2024 18:07 Відповісти
Підняли настрій на вечір
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28.09.2024 18:24 Відповісти
Дай Боже не останній! Хай буде це буде початок
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28.09.2024 18:35 Відповісти
Гмм..., а "на бис" слабо? Мадам раша - "бииссс"
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28.09.2024 18:42 Відповісти
Незнаю що там за пасажири, а кацапню геть не шкода!
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28.09.2024 18:46 Відповісти
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28.09.2024 19:11 Відповісти
Мелочь, а приятно...
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28.09.2024 19:59 Відповісти
Абізяни у палйоте?
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28.09.2024 20:52 Відповісти
 
 