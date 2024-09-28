У Пакистані розбився гелікоптер, на борту якого були російські пілоти, - Reuters

У Пакистані розбився гелікоптер, на борту якого, у тому числі, перебували російські пілоти. Всього на борту було 14 пасажирів - 6 з них загинули, 8 зазнали поранень.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що авіакатастрофа сталася в районі Північного Вазиристану поблизу афганського кордону.

Джерела повідомляють, що на борту було близько 14 пасажирів, серед них були і російські пілоти.

Внаслідок авіакатастрофи 6 людей загинули, 8 дістали травми. Поранених госпіталізували.

Reuters з посиланням на джерела у пакистанських силових структурах пише, що гелікоптер був зафрахтований приватною компанією у північній провінції Хайбер-Пахтунхва.

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