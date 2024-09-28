В Пакистане разбился вертолет, на борту которого были российские пилоты, - Reuters
В Пакистане разбился вертолет, на борту которого, в том числе, находились российские пилоты. Всего на борту было 14 пассажиров - 6 из них погибли, 8 получили ранения.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что авиакатастрофа произошла в районе Северного Вазиристана вблизи афганской границы.
Источники сообщают, что на борту было около 14 пассажиров, среди них были и российские пилоты.
В результате авиакатастрофы 6 человек погибли, 8 получили травмы. Раненых госпитализировали.
Reuters со ссылкой на источники в пакистанских силовых структурах пишет, что вертолет был зафрахтован частной компанией в северной провинции Хайбер-Пахтунхва.
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для перельотів.Але в Пакістані є піки гір,
доволі високі...
кацапів не жалко,не можна сідати з
ними в гелікоптер,бо буде лихо...
раїся чемпіон!!!
Побільше таких пілотів))
Можна камікадще ще
та бачимо тy незламну лапотну тюленью потужність...