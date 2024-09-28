В Пакистане разбился вертолет, на борту которого были российские пилоты, - Reuters

В Пакистане разбился вертолет, на борту которого, в том числе, находились российские пилоты. Всего на борту было 14 пассажиров - 6 из них погибли, 8 получили ранения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла в районе Северного Вазиристана вблизи афганской границы.

Источники сообщают, что на борту было около 14 пассажиров, среди них были и российские пилоты.

В результате авиакатастрофы 6 человек погибли, 8 получили травмы. Раненых госпитализировали.

Reuters со ссылкой на источники в пакистанских силовых структурах пишет, что вертолет был зафрахтован частной компанией в северной провинции Хайбер-Пахтунхва.

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