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В Пакистане разбился вертолет, на борту которого были российские пилоты, - Reuters

У Пакистані розбився вертоліт

В Пакистане разбился вертолет, на борту которого, в том числе, находились российские пилоты. Всего на борту было 14 пассажиров - 6 из них погибли, 8 получили ранения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла в районе Северного Вазиристана вблизи афганской границы.

Источники сообщают, что на борту было около 14 пассажиров, среди них были и российские пилоты.

В результате авиакатастрофы 6 человек погибли, 8 получили травмы. Раненых госпитализировали.

Reuters со ссылкой на источники в пакистанских силовых структурах пишет, что вертолет был зафрахтован частной компанией в северной провинции Хайбер-Пахтунхва.

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Автор: 

авиакатастрофа (1723) Пакистан (153) пилот (83)


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Топ комментарии
+10
Гелікоптер вважається доволі безпечним
для перельотів.Але в Пакістані є піки гір,
доволі високі...
кацапів не жалко,не можна сідати з
ними в гелікоптер,бо буде лихо...
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28.09.2024 17:26
+9
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28.09.2024 17:51
+8
Земля бетоном. А в Пакистані іншої нема.
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28.09.2024 17:29
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28.09.2024 17:24 Ответить
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28.09.2024 17:48 Ответить
Гелікоптер вважається доволі безпечним
для перельотів.Але в Пакістані є піки гір,
доволі високі...
кацапів не жалко,не можна сідати з
ними в гелікоптер,бо буде лихо...
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28.09.2024 17:26 Ответить
так, безпечний. Якщо його не обслуговують якісь таліби.
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28.09.2024 18:14 Ответить
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28.09.2024 17:51 Ответить
Земля бетоном. А в Пакистані іншої нема.
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28.09.2024 17:29 Ответить
ну шо тут сказати? - слава пакістaнcько кацапнявим рукожопам!
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28.09.2024 17:31 Ответить
Олє-олє-олє-олє

раїся чемпіон!!!

Побільше таких пілотів))

Можна камікадще ще
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28.09.2024 17:32 Ответить
Земля колючим дротом!
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28.09.2024 17:43 Ответить
Аллаху ахбар ! Вони були не правовєрниє ...
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28.09.2024 17:51 Ответить
Надо же! Хоть одна хорошая новость за такой поганый день...
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28.09.2024 17:53 Ответить
, там де здихають рашисти - завжди свято
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28.09.2024 18:04 Ответить
кацапня хоче в німетчину погратися без України самими бурятами?
та бачимо тy незламну лапотну тюленью потужність...
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28.09.2024 18:07 Ответить
Підняли настрій на вечір
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28.09.2024 18:24 Ответить
Дай Боже не останній! Хай буде це буде початок
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28.09.2024 18:35 Ответить
Гмм..., а "на бис" слабо? Мадам раша - "бииссс"
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28.09.2024 18:42 Ответить
Незнаю що там за пасажири, а кацапню геть не шкода!
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28.09.2024 18:46 Ответить
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28.09.2024 19:11 Ответить
Мелочь, а приятно...
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28.09.2024 19:59 Ответить
Абізяни у палйоте?
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28.09.2024 20:52 Ответить
 
 