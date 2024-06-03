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Пакистан (130) глобальный саммит мира (273)

Пакистан, вероятно, пропустит Глобальный саммит мира, - СМИ

Пакистан може не взяти участь в Саміті миру

Пакистан, скорее всего, пропустит Саммит мира в Швейцарии в рамках своих усилий по сохранению "нейтралитета".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Express Tribune.

Как отмечается, спустя более двух лет после российского вторжения в Украину Пакистан столкнулся с очередным дипломатическим вызовом. Пакистан является одной из стран так называемого Глобального Юга, приглашенных на Саммит мира по Украине, который состоится в Швейцарии 15 и 16 июня.

Исламабад впервые получил приглашение на такую международную конференцию, посвященную российско-украинской войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 107 стран и международных организаций подтвердили участие в Глобальном саммите мира, - Никифоров

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Пакистана Мумтаз Захра Балох подтвердила на прошлой неделе, что Пакистан был приглашен на Саммит мира. При этом она добавила, что приглашение находится на стадии рассмотрения.

Однако источники издания сообщили, что Исламабад, скорее всего, пропустит мирный саммит в рамках своих усилий по сохранению "нейтралитета". Они отметили, что поскольку Россию не пригласили на саммит, то, возможно, он не будет полезным. Однако, по их словам, окончательное решение еще не принято.

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокогоуровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

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Топ комментарии
+4
Той зелений цирк для лохторату)
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03.06.2024 12:19
+4
Головне щоб до початку цього нікчемного "глобального шоу" залишилися хоча б Науру та Трінідат і Тобаго, інакше найвеличнішому просрочєному навіть на троїх ні з ким буде накатіть ... Це ж треба додумкати назвати "глобальним самітом миру" збіговисько, де як раз про припинення війни, тобто про мир, говорити й не будуть...
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03.06.2024 12:21
+3
+1 продажна шкура
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03.06.2024 12:17
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03.06.2024 12:17 Ответить
Той зелений цирк для лохторату)
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03.06.2024 12:19 Ответить
Головне щоб до початку цього нікчемного "глобального шоу" залишилися хоча б Науру та Трінідат і Тобаго, інакше найвеличнішому просрочєному навіть на троїх ні з ким буде накатіть ... Це ж треба додумкати назвати "глобальним самітом миру" збіговисько, де як раз про припинення війни, тобто про мир, говорити й не будуть...
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03.06.2024 12:21 Ответить
ТрінідаД
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03.06.2024 12:24 Ответить
Вместо них приедут представители Палестины, которых Зеленский пригласил
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03.06.2024 12:25 Ответить
Палестина - це не ХАМАС. ХАМАС керує тільки Газою, інша частина Палестини має іншу владу.
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03.06.2024 12:40 Ответить
Іншою частиною керує ФАТХ, створений Ясіром Арафатом. До 1988 року, коли вона офіційно відмовилася від терактів проти мирних громадянhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%90%D0%A2%D0%A5#cite_note-2 [2] , визнавалася терористичною організацією в Ізраїлі і США. Продовжує контролювати ряд воєнізованих організацій, які здійснювали теракти проти ізраїльських громадян після формальної відмови ФАТХ від політики терактів в 1988 році і після Угод в Осло (1993). Тобто це ті ж терористи ю, тільки "хороші", типу, як "хпюарошиє русскіє". Але тут ще проблема в тому, що всю Палестину не може представляти ні ФАТХ, ні ХАМАС, ні навіть їхній блок, оскільки там є ще й інші боївки від інших партій кланів.
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03.06.2024 13:52 Ответить
Ще одна велика ядерна держава послала лісом аферу Єрмака.
Хто не знає - Пакистан: населення більше 240 млн.; приблизно 170 ядерних боєголовок, більше ніж у Індії (порівняйте: Китай близько 500 ядерних боєголовок).
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03.06.2024 12:27 Ответить
Натомість замість Ізраїлю приїдуть представники хамасу. Зеля ж сказав, що він не бачить різниці між Ізраїлем та палестиною.
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03.06.2024 12:37 Ответить
Паки - це мінімум 5 -племен. Там ніколи не буде одностайності. + банди аабів, + ІДІ.Л. Всім племенам: пушту, сиджийці, мухаджири, белуджі, сінди, сідхи... Там туй перахуєш. Горлянки гризуть один одному. Наркотрафік. Виговлення на колінці усієї зброї. Набої - Китай = + контрабас.
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03.06.2024 12:37 Ответить
гєнсєк таваріщ сі прадалжаєт агарчать таварісчєй дєрьмака і абхазскую абізяну... а ані так старалісь, так старалісь...
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03.06.2024 12:54 Ответить
Залежать від Китаю в плані зброї. Зокрема мають на озброєнні їхні винищувачі, виробляють танки за ліцензією, експлуатують ЗРК середньої та великої дальності. Тобто дуже сильно залежать від них. Тому й виконують всі їхні забаганки.
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03.06.2024 13:13 Ответить
ми за нейтралітет..., а за мир? та ні..., то інше
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03.06.2024 14:48 Ответить
 
 