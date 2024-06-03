Пакистан, вероятно, пропустит Глобальный саммит мира, - СМИ

Пакистан, скорее всего, пропустит Саммит мира в Швейцарии в рамках своих усилий по сохранению "нейтралитета".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Express Tribune.

Как отмечается, спустя более двух лет после российского вторжения в Украину Пакистан столкнулся с очередным дипломатическим вызовом. Пакистан является одной из стран так называемого Глобального Юга, приглашенных на Саммит мира по Украине, который состоится в Швейцарии 15 и 16 июня.

Исламабад впервые получил приглашение на такую международную конференцию, посвященную российско-украинской войне.

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Пакистана Мумтаз Захра Балох подтвердила на прошлой неделе, что Пакистан был приглашен на Саммит мира. При этом она добавила, что приглашение находится на стадии рассмотрения.

Однако источники издания сообщили, что Исламабад, скорее всего, пропустит мирный саммит в рамках своих усилий по сохранению "нейтралитета". Они отметили, что поскольку Россию не пригласили на саммит, то, возможно, он не будет полезным. Однако, по их словам, окончательное решение еще не принято.

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокогоуровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

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