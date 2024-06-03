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Пакистан (63) Глобальний саміт миру (278)

Пакистан, імовірно, пропустить Глобальний саміт миру, - ЗМІ

Пакистан може не взяти участь в Саміті миру

Пакистан, скоріше за все, пропустить Саміт миру у Швейцарії в рамках своїх зусиль зі збереження "нейтралітету".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Express Tribune.

Як зазначається, через понад два роки після російського вторгнення в Україну Пакистан зіткнувся з черговим дипломатичним викликом. Пакистан є однією з країн так званого Глобального Півдня, запрошених на Саміт миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії 15 і 16 червня.

Ісламабад вперше отримав запрошення на таку міжнародну конференцію, присвячену російсько-українській війні.

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Прессекретар Міністерства закордонних справ Пакистану Мумтаз Захра Балох підтвердила минулого тижня, що Пакистан був запрошений на Саміт миру. При цьому вона додала, що запрошення перебуває на стадії розгляду.

Однак джерела видання повідомили, що Ісламабад, швидше за все, пропустить мирний саміт в рамках своїх зусиль зі збереження "нейтралітету". Вони зазначили, що оскільки Росію не запросили на Саміт, то, можливо, він не буде корисним. Однак, за їхніми словами, остаточне рішення ще не ухвалене.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференціювисокого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

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Топ коментарі
+4
Той зелений цирк для лохторату)
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03.06.2024 12:19
+4
Головне щоб до початку цього нікчемного "глобального шоу" залишилися хоча б Науру та Трінідат і Тобаго, інакше найвеличнішому просрочєному навіть на троїх ні з ким буде накатіть ... Це ж треба додумкати назвати "глобальним самітом миру" збіговисько, де як раз про припинення війни, тобто про мир, говорити й не будуть...
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03.06.2024 12:21
+3
+1 продажна шкура
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03.06.2024 12:17
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03.06.2024 12:17 Відповісти
Той зелений цирк для лохторату)
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03.06.2024 12:19 Відповісти
Головне щоб до початку цього нікчемного "глобального шоу" залишилися хоча б Науру та Трінідат і Тобаго, інакше найвеличнішому просрочєному навіть на троїх ні з ким буде накатіть ... Це ж треба додумкати назвати "глобальним самітом миру" збіговисько, де як раз про припинення війни, тобто про мир, говорити й не будуть...
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03.06.2024 12:21 Відповісти
ТрінідаД
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03.06.2024 12:24 Відповісти
Вместо них приедут представители Палестины, которых Зеленский пригласил
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03.06.2024 12:25 Відповісти
Палестина - це не ХАМАС. ХАМАС керує тільки Газою, інша частина Палестини має іншу владу.
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03.06.2024 12:40 Відповісти
Іншою частиною керує ФАТХ, створений Ясіром Арафатом. До 1988 року, коли вона офіційно відмовилася від терактів проти мирних громадянhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%90%D0%A2%D0%A5#cite_note-2 [2] , визнавалася терористичною організацією в Ізраїлі і США. Продовжує контролювати ряд воєнізованих організацій, які здійснювали теракти проти ізраїльських громадян після формальної відмови ФАТХ від політики терактів в 1988 році і після Угод в Осло (1993). Тобто це ті ж терористи ю, тільки "хороші", типу, як "хпюарошиє русскіє". Але тут ще проблема в тому, що всю Палестину не може представляти ні ФАТХ, ні ХАМАС, ні навіть їхній блок, оскільки там є ще й інші боївки від інших партій кланів.
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03.06.2024 13:52 Відповісти
Ще одна велика ядерна держава послала лісом аферу Єрмака.
Хто не знає - Пакистан: населення більше 240 млн.; приблизно 170 ядерних боєголовок, більше ніж у Індії (порівняйте: Китай близько 500 ядерних боєголовок).
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03.06.2024 12:27 Відповісти
Натомість замість Ізраїлю приїдуть представники хамасу. Зеля ж сказав, що він не бачить різниці між Ізраїлем та палестиною.
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03.06.2024 12:37 Відповісти
Паки - це мінімум 5 -племен. Там ніколи не буде одностайності. + банди аабів, + ІДІ.Л. Всім племенам: пушту, сиджийці, мухаджири, белуджі, сінди, сідхи... Там туй перахуєш. Горлянки гризуть один одному. Наркотрафік. Виговлення на колінці усієї зброї. Набої - Китай = + контрабас.
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03.06.2024 12:37 Відповісти
гєнсєк таваріщ сі прадалжаєт агарчать таварісчєй дєрьмака і абхазскую абізяну... а ані так старалісь, так старалісь...
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03.06.2024 12:54 Відповісти
Залежать від Китаю в плані зброї. Зокрема мають на озброєнні їхні винищувачі, виробляють танки за ліцензією, експлуатують ЗРК середньої та великої дальності. Тобто дуже сильно залежать від них. Тому й виконують всі їхні забаганки.
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03.06.2024 13:13 Відповісти
ми за нейтралітет..., а за мир? та ні..., то інше
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03.06.2024 14:48 Відповісти
 
 