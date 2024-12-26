Російська ракета стала причиною авіатрощі літака Azerbaijan Airlines в Казахстані, - Euronews
Російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау, Казахстан, у середу, 25 грудня.
Про це Euronews повідомили джерела в азербайджанському уряді, передає Цензор.НЕТ.
За словами джерел, попереднє розслідування встановило, що ракета була випущена по рейсу 8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Ракета вибухнула поруч із бортом, а її уламки уразили пасажирів і екіпаж.
Урядові джерела Euronews зауважили, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів попри запити пілотів про екстрену посадку. Літаку наказали летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані.
Зазначається, що системи GPS-навігації літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем.
Водночас видання AnewZ з посиланням на азербайджанські урядові джерела повідомило, що ракету випустили з зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С".
Що передувало?
25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.
38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.
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та він той азер своїм вважає
P. S. Вони ще можуть кусок обтікача на крилі відкусити, як на відео з літака.
розрахунок панциря чистий кацапський
наразі пі@ари панцир та екіпаж по шуріку вже вивезли та никають
наразі аеропорти дамадєдово, внукаво, жуковський, шеремет'єво та калуга закриті - план "кавйор"
най збивають пі@арські борти й надалі - у пі@арів день пі@арського певео
цікаво, а алієв та токаєв відпи@дять @уйла за своїх вбитих громадян?
чи так йому все знову спустять?
вибір адський
Подтянулись "эксперты", главная задача которых - заболтать основную версию и забить ее белым шумом. Среди прочего, говорят: "они не стали садиться в Махачкале, потому что там ГОРЫ. Поэтому через море полетели в Актау".
Где эти идиоты нашли там горы, если высота НУМ (над уровнем моря) в аэропорту Уйташ (Махачкала), плюс 4 метра. Он стоит на прибрежной равнине, горы начинаются западнее. Есть же Гугл, в конце концов. Так, для сравнения: у аэропорта Трибхувана (Катманду) НУМ 1338 метров.
Но они, конечно, не идиоты, их задача - забить версию про ПВО белым шумом и посеять сомнение. Очень странно выступил вице-премьер Казахстана: "Даже предварительные выводы о происхождении отверстий на упавшем самолете невозможны". Невозможно поверить в версию про птиц, которые в задней части самолета оставили аккуратные четырехугольные отверстия. Летчики же буквально привезли в Актау вещдоки, еще и спасли почти 30 человек.
Капітан судна є головним підозрюваним у вчорашньому нападі на підводний кабель Estlink 2.
Здається, дехто вижив... Цікаво одне - ЯК літак, летючи над Кавказом, опинився по інший бік Каспію?!!! Аж над Мангишлаком?...
25.12.2024 09:20
Я думаю, що буде перший варіант...
2-га -МН-17 Малазійських авіаліній під Торезом Донецької обл.;
3-тя - Іл-22М з Пригожіним;
значить малює четверту зірочку за збитий літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії під Грозним.
Катастрофа Ту-154 над Чорним морем літак було збито з ЗРК С-200, хоча наразі висновки розслідування вважаються некоректними українською стороною. Попри ряд проведених слідчих заходів та політичних заяв, винні та причини авіакатастрофи юридично не встановлені, але було підписано договір між Росією і Україною «Про врегулювання претензій», за яким Україна виплачує родичам загиблих компенсації без визнання юридичної відповідальності. Хоч українські військові довели, що літак пролітав поза зоною враження українських ракет, але політики уважно "заглянули" в очі путлєра і заставили замовнути наших військових та експертів.
Я б до тих чотирьох "зірочок" чсіло приплюсував би ще 4.
дістати б падлу у монако ....
він міг ще тищу бортів взірвати і нічого...
Это чтобы не добили чтобы скрыть улики???
Лётчики там герои реально!
Уже завтра все об этом забудут, как забыли сбитый самолёт под Донецком и даже не будут грозить рашистам судом, потому, что всем смешно слушать такие угрозы.
****, цей підер ***** і його шайка збили малайзійський боїнг з 299 пасажирами
Збили літак зараз і вбили кілька десятків людей.
Давайте ще згадаємо катастрофу з польською делегацією.
Рязанський сахарок, війна в Чечні, війна в Грузії, війна в Україні...
І після усього цього ****** фіцо, шольци, макрони дзвонять і літають до цього серійного вбивці 🤦🤦🤦
Це ж **** сюрреалізм 🤬
Отмечается, что полеты из Тель-Авива в Москву не будут осуществляться в ближайшую неделю. Затем перевозчик снова проведет оценку ситуации и примет решение о возможном возобновлении маршрута.
El Al выполняет пять рейсов в российскую столицу в неделю
а щетреба сбити парочку бортів на срасії
(це можна дрг заслати)
ВСЕ, ніхто нікуди не літає
але у буданги креативу нуль