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Російська ракета стала причиною авіатрощі літака Azerbaijan Airlines в Казахстані, - Euronews

В уряді Азербайджану підтвердили, що пасажирський літак Azerbaijan Airlines збила російська ракета

Російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау, Казахстан, у середу, 25 грудня. 

Про це Euronews повідомили джерела в азербайджанському уряді, передає Цензор.НЕТ.

За словами джерел, попереднє розслідування встановило, що ракета була випущена по рейсу 8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Ракета вибухнула поруч із бортом, а її уламки уразили пасажирів і екіпаж.

Урядові джерела Euronews зауважили, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів попри запити пілотів про екстрену посадку. Літаку наказали летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines, що прямував до Грозного. Він міг бути уражений російською ППО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначається, що системи GPS-навігації літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем.

Водночас видання AnewZ з посиланням на азербайджанські урядові джерела повідомило, що ракету випустили з зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С".

Що передувало?

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Росії ввозять десятки літаків попри санкції, – ЗМІ

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Азербайджан (855) Казахстан (873) ракети (4023) росія (65191) літак (2903)


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Топ коментарі
+44
Кацапа звідусіль жени! Хай здохне в ямі при дорозі! Ти подаєш йому води, а він вже сере на порозі! (Т. Шевченко)
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26.12.2024 16:07
+35
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26.12.2024 16:01
+28
хіба хтось сумнівався, шо то котсаби?
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26.12.2024 15:58
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А в другом случає єво магло збіть НАТО!
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26.12.2024 15:58 Відповісти
хіба хтось сумнівався, шо то котсаби?
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26.12.2024 15:58 Відповісти
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26.12.2024 16:01 Відповісти
Надо быть тотальными дебилами чтобы позировать на обломках авиакатастрофы ,которую собственноручно сделали.
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30.12.2024 01:48 Відповісти
кацап м'ясник-і цим все сказано...
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26.12.2024 16:01 Відповісти
Не лести рабам, яких 300 років міняли на цуценят
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26.12.2024 16:02 Відповісти
Ердоган, твій хід!
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26.12.2024 16:01 Відповісти
Яке відношення Ердоган має до захисту громадян роісії, Узбекистану і Азербайджану?
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26.12.2024 20:03 Відповісти
ахахаха
та він той азер своїм вважає
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27.12.2024 02:52 Відповісти
Це ти де вичитав, чи сам додумав ?
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27.12.2024 09:51 Відповісти
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26.12.2024 16:02 Відповісти
Кацапа звідусіль жени! Хай здохне в ямі при дорозі! Ти подаєш йому води, а він вже сере на порозі! (Т. Шевченко)
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26.12.2024 16:07 Відповісти
та це вони мавпують з китайців, що свого часу перекрили Суєцький канал. "М'яка сила" - без відкритого боєзіткнення в росо-фашистських умовах перетворюється на м'яке лайно
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26.12.2024 17:49 Відповісти
затопити, все як вони *******
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27.12.2024 02:55 Відповісти
то птахи поклювали
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26.12.2024 16:03 Відповісти
Велика чайка з ножем.
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26.12.2024 16:08 Відповісти
хєрасє птахи

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26.12.2024 16:10 Відповісти
вухо даю птахи
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26.12.2024 16:12 Відповісти
а euronews та bbc чогось розганяють за кацапську ракету з пі@арського панцира-с

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26.12.2024 16:16 Відповісти
жарт
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26.12.2024 16:17 Відповісти
кому ви пояснюєте, воно мабуть геть того...
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26.12.2024 17:59 Відповісти
А шо таке. Чеченські дятли літають 450 км/год. і мають прямокутні дзьоби якими обшивку літака пробивають.
P. S. Вони ще можуть кусок обтікача на крилі відкусити, як на відео з літака.
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26.12.2024 16:45 Відповісти
чеченські дятли
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26.12.2024 16:24 Відповісти
бородатих до панцирів не допускають та їм таких забавок не дають
розрахунок панциря чистий кацапський
наразі пі@ари панцир та екіпаж по шуріку вже вивезли та никають
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26.12.2024 16:31 Відповісти
чого їм кудись його вивозити та никати? від кого?
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26.12.2024 18:00 Відповісти
то марабу або пелікан клювом попав
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27.12.2024 02:56 Відповісти
свято наближається
наразі аеропорти дамадєдово, внукаво, жуковський, шеремет'єво та калуга закриті - план "кавйор"
най збивають пі@арські борти й надалі - у пі@арів день пі@арського певео
цікаво, а алієв та токаєв відпи@дять @уйла за своїх вбитих громадян?
чи так йому все знову спустять?
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26.12.2024 16:04 Відповісти
спустять. Айзерів не видно і не чутно. Хоч би занепокоєння висловили....
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26.12.2024 22:08 Відповісти
думають шо казати
вибір адський
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27.12.2024 02:57 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Подтянулись "эксперты", главная задача которых - заболтать основную версию и забить ее белым шумом. Среди прочего, говорят: "они не стали садиться в Махачкале, потому что там ГОРЫ. Поэтому через море полетели в Актау".

Где эти идиоты нашли там горы, если высота НУМ (над уровнем моря) в аэропорту Уйташ (Махачкала), плюс 4 метра. Он стоит на прибрежной равнине, горы начинаются западнее. Есть же Гугл, в конце концов. Так, для сравнения: у аэропорта Трибхувана (Катманду) НУМ 1338 метров.

Но они, конечно, не идиоты, их задача - забить версию про ПВО белым шумом и посеять сомнение. Очень странно выступил вице-премьер Казахстана: "Даже предварительные выводы о происхождении отверстий на упавшем самолете невозможны". Невозможно поверить в версию про птиц, которые в задней части самолета оставили аккуратные четырехугольные отверстия. Летчики же буквально привезли в Актау вещдоки, еще и спасли почти 30 человек.
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26.12.2024 16:06 Відповісти
А пілотів, якби вижили, то задавили б прямо на місці аварії по тихому. Щоб не патякали.
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26.12.2024 16:10 Відповісти
як у смоленську
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27.12.2024 02:59 Відповісти
Казахи сказали, що ЛЮБІ результати слідства не підлягають розголосу.
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26.12.2024 16:10 Відповісти
👀Берегова охорона Фінляндії вивела судно російського тіньового флоту «Орел С» у фінські води і взяла його «на абордаж»

Капітан судна є головним підозрюваним у вчорашньому нападі на підводний кабель Estlink 2.
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26.12.2024 16:07 Відповісти
Пристойні країни свої пасажирські літаки в зону бойових дій не посилають. Хіба що для евакувації.
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26.12.2024 16:08 Відповісти
Вони ж звикли, що зона бойових дій - це українське небо. Нехай звикають до бойових дій над всім СНД.
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26.12.2024 17:20 Відповісти
весь світ літає в кацапію
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26.12.2024 22:10 Відповісти
ФсЬо, фсьо пропало ! Ось вам наслідки від дозволу бити по Магадану та Владивостоку. Нацики збивають снігурів та літаки. Народ мордодору покидає насиджені місця. І збирається зграйками на болотах. Сусідки, жаби, не залишили у біді братів. Літак збили кадирівці, але чому ? Ярош сидів у багажному відсіку.
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26.12.2024 16:12 Відповісти
А казали - туман - туман - от і туман розвіявся
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26.12.2024 16:15 Відповісти
В цьому випадку пілоти спутали всі плани орків і привезли і речові докази і частину пасажирів, переткнувши Каспійське море, куди їм наказали летіти в надії на те, що борт там і щезне навіки. Якби був рашен-суперджет, то розвалився би ще над Грозним.
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26.12.2024 16:23 Відповісти
Яр Холодний

Здається, дехто вижив... Цікаво одне - ЯК літак, летючи над Кавказом, опинився по інший бік Каспію?!!! Аж над Мангишлаком?...

25.12.2024 09:20
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27.12.2024 00:39 Відповісти
як? по воздуху пролетів.... навіщо попаяного діда цитувати?
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27.12.2024 03:00 Відповісти
Токаєв і Алієв проковтнуть чи навтикають путлєру !?
Я думаю, що буде перший варіант...
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26.12.2024 16:30 Відповісти
Проковтнуть! Тут і до гадалки не треба ходити. Вже арештовують блогкрів, которі знімали характер пошкоджень літака, вилучають гаджети та відзняті матеріали.
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26.12.2024 16:45 Відповісти
Всі вони конторські кадри.
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26.12.2024 17:02 Відповісти
Ху-йло малює другу зірочку на фюзєляжі. Навіть третю, якщо рахувать того довбай'оба з Вагнера...
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26.12.2024 16:43 Відповісти
1-ша зірочка - літак ТУ-154М з польським президентом;
2-га -МН-17 Малазійських авіаліній під Торезом Донецької обл.;
3-тя - Іл-22М з Пригожіним;
значить малює четверту зірочку за збитий літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії під Грозним.
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26.12.2024 16:52 Відповісти
Якщо з поляками то четверта ,так. Каддафі хватило одної...
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26.12.2024 16:55 Відповісти
Як на мене,то я добавив би У вересні 1993 року три авіалайнери, що належали Transair Georgia, були збиті або знищені ракетами та снарядами в Сухумі, Абхазія, Грузія. Перший літак, Ту-134, був збитий ракетою 21 вересня 1993 року при заході на посадку. Другий літак, Ту-154, був збитий наступного дня за таких самих умов. Третій був розстріляний та знищений на злітній смузі під час посадки пасажирів.
Катастрофа Ту-154 над Чорним морем літак було збито з ЗРК С-200, хоча наразі висновки розслідування вважаються некоректними українською стороною. Попри ряд проведених слідчих заходів та політичних заяв, винні та причини авіакатастрофи юридично не встановлені, але було підписано договір між Росією і Україною «Про врегулювання претензій», за яким Україна виплачує родичам загиблих компенсації без визнання юридичної відповідальності. Хоч українські військові довели, що літак пролітав поза зоною враження українських ракет, але політики уважно "заглянули" в очі путлєра і заставили замовнути наших військових та експертів.
Я б до тих чотирьох "зірочок" чсіло приплюсував би ще 4.
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26.12.2024 17:03 Відповісти
гарно, що не даєте тролям ******** - кацапським забути про цей їхній пройоб. крава - маладец.
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26.12.2024 17:56 Відповісти
не "політики" а кучмо вонюче
дістати б падлу у монако ....
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27.12.2024 03:03 Відповісти
кадафі вбив лівійський народ а не жертви теракту
він міг ще тищу бортів взірвати і нічого...
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27.12.2024 03:01 Відповісти
Ще літак МАУ над Іраном, там кремль думаю теж причетний.
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26.12.2024 17:07 Відповісти
Алієва хкуйло хотів Кабздону подарувати на Новий рік
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26.12.2024 17:02 Відповісти
..ну от не очикував аж такої реальності від прокацапського Euronews... мабуть ***** таки скоро - фсьО?..
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26.12.2024 17:07 Відповісти
Зазначається, що системи GPS-навігації літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем Джерело: https://censor.net/ua/n3527169
Это чтобы не добили чтобы скрыть улики???
Лётчики там герои реально!
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26.12.2024 17:14 Відповісти
Цікаво чому не розглядають версію що в цьму літаку летів хтось кого ***** хотів замочити? ***** любить з літаками фокуси робити
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26.12.2024 17:15 Відповісти
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26.12.2024 17:28 Відповісти
вище написали, тут треба корму 4 літаків домалювати
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26.12.2024 22:12 Відповісти
Всё это пустая болтовня, надоело!

Уже завтра все об этом забудут, как забыли сбитый самолёт под Донецком и даже не будут грозить рашистам судом, потому, что всем смешно слушать такие угрозы.
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26.12.2024 17:51 Відповісти
І ви собі уявляєте наскільки відірвані від реальності європейські політики.
****, цей підер ***** і його шайка збили малайзійський боїнг з 299 пасажирами
Збили літак зараз і вбили кілька десятків людей.
Давайте ще згадаємо катастрофу з польською делегацією.
Рязанський сахарок, війна в Чечні, війна в Грузії, війна в Україні...
І після усього цього ****** фіцо, шольци, макрони дзвонять і літають до цього серійного вбивці 🤦🤦🤦
Це ж **** сюрреалізм 🤬
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26.12.2024 17:54 Відповісти
Израильская авиакомпания El Al приостановила рейсы в Россию из-за крушения самолета AZAL в Казахстане. Об этом сообщило издание https://www.jpost.com/breaking-news/article-835024 The Jerusalem Post.

Отмечается, что полеты из Тель-Авива в Москву не будут осуществляться в ближайшую неделю. Затем перевозчик снова проведет оценку ситуации и примет решение о возможном возобновлении маршрута.

El Al выполняет пять рейсов в российскую столицу в неделю
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26.12.2024 19:25 Відповісти
Потрібно зробити так,щоб там роками ніхто не літав. Крім українських дронів.
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27.12.2024 00:15 Відповісти
це елементарно, запускати дрони (хоч одного!) кожного дня по ключових аєропортах, щоб вони не відкривались із-за тревоги

а щетреба сбити парочку бортів на срасії
(це можна дрг заслати)

ВСЕ, ніхто нікуди не літає

але у буданги креативу нуль
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27.12.2024 03:07 Відповісти
євреї ризикові люди
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27.12.2024 03:05 Відповісти
Боюсь що це українські бойові комарі попрацювали! Ну а кацапи, звичайно, ні при чому...
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26.12.2024 18:24 Відповісти
ждем показаний диспетчера карлоса???)
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26.12.2024 19:22 Відповісти
******** все ще по світу літають
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26.12.2024 19:50 Відповісти
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26.12.2024 22:10 Відповісти
 
 