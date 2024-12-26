Російська ракета стала причиною авіатрощі літака Azerbaijan Airlines в Казахстані, - Euronews

Російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау, Казахстан, у середу, 25 грудня.

Про це Euronews повідомили джерела в азербайджанському уряді, передає Цензор.НЕТ.

За словами джерел, попереднє розслідування встановило, що ракета була випущена по рейсу 8432 під час повітряної активності безпілотників над Грозним. Ракета вибухнула поруч із бортом, а її уламки уразили пасажирів і екіпаж.

Урядові джерела Euronews зауважили, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів попри запити пілотів про екстрену посадку. Літаку наказали летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані.

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Зазначається, що системи GPS-навігації літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем.

Водночас видання AnewZ з посиланням на азербайджанські урядові джерела повідомило, що ракету випустили з зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С".

Що передувало?

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

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