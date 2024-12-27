Молдова затвердила стратегію оборони на наступні 10 років: Росія - головна загроза
26 грудня 2024 року парламент Молдови затвердив Національну стратегію оборони на 2024-2034 рік.
Про це пише видання Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.
Під час обговорень були суперечки між керівною партією Маї Санду та опозицією.
Війна в Україні та ризики розширення війни на території сусідньої з Молдовою Одещини, гібридні атаки з боку Росії, розміщення у невизнаному Придністров’ї російських військових та збройних формувань "ПМР" названо головними загрозами для нацбезпеки Молдови.
Ці три загрози, відповідно до стратегії, є "екзистенційними" для Молдови.
У стратегії пропонується для підвищення обороноздатності збільшення фінансування оборони, кількості військових баз, а також вдосконалення військової освіти.
"Молдова працюватиме над покращенням своєї позиції у рейтингу сукупної військової могутності країни Global Firepower. 2024 року Молдова посіла в ньому 144 місце зі 145. До 2029 року Молдова має піднятися на п'ять позицій, а до 2034 - на 10", - пише видання.
Там зазначається, що нейтралітет Молдови не є перешкодою для військової співпраці з партнерами.
"Також передбачається активізувати участь Молдови у миротворчих та цивільних місіях ЄС. А до 2034 року Молдова має на 100% бути інтегрованою у військові структури ЄС", - зазначили журналісти.
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Це не "касабський апендикс", це споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями.
В обществе, действительно, нет запроса на ликвидацию ПМР. Вспомните, ни один молдавский политик никогда не поднимал эту тему.
Можете представить стремление немцев вернуть Калининград?
Уявляю. Саме таке як у японців повернути собі окуповані парашею острови.