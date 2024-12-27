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Новини Війна
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Молдова затвердила стратегію оборони на наступні 10 років: Росія - головна загроза

Молдова затвердила стратегію оборони на наступне десятиліття

26 грудня 2024 року парламент Молдови затвердив Національну стратегію оборони на 2024-2034 рік.

Про це пише видання Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.

Під час обговорень були суперечки між керівною партією Маї Санду та опозицією.

Війна в Україні та ризики розширення війни на території сусідньої з Молдовою Одещини, гібридні атаки з боку Росії, розміщення у невизнаному Придністров’ї російських військових та збройних формувань "ПМР" названо головними загрозами для нацбезпеки Молдови.

Ці три загрози, відповідно до стратегії, є "екзистенційними" для Молдови.

У стратегії пропонується для підвищення обороноздатності збільшення фінансування оборони, кількості військових баз, а також вдосконалення військової освіти.

Також читайте: Кабмін затвердив стратегію розбудови прикордонної інфраструктури з ЄС і Молдовою до 2030 року. Що передбачено?

"Молдова працюватиме над покращенням своєї позиції у рейтингу сукупної військової могутності країни Global Firepower. 2024 року Молдова посіла в ньому 144 місце зі 145. До 2029 року Молдова має піднятися на п'ять позицій, а до 2034 - на 10", - пише видання.

Там зазначається, що нейтралітет Молдови не є перешкодою для військової співпраці з партнерами.

"Також передбачається активізувати участь Молдови у миротворчих та цивільних місіях ЄС. А до 2034 року Молдова має на 100% бути інтегрованою у військові структури ЄС", - зазначили журналісти.

Читайте: Санду підтвердила, що російська ракета порушила повітряний простір Молдови

Автор: 

війна (1400) Молдова (2071) росія (65191)


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Топ коментарі
+4
Ліквідація касабського апендиксу ПМР не передбачена. Сам разсмокчется?
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27.12.2024 08:36
+4
Ви написали про ідеальний варіант. На жаль реальність далека від нього. За конституційні зміни щодо євроінтеграції Молдови на референдумі 20 жовтня 2024 року проголосували лише 50,35 % виборців. Про яке НАТО ви кажете. В переважній більшості місцеве населення споживає московитську пропаганду. Майя Санду це перший проєвропейський президент. До неї за всі роки після розвалу срср обирали лише комуністів та соціалістів у владу. Процес який змінює світосприйняття людей досить тривалий і мінливий бо на нього впливає багато чинників. Яскравий тому приклад це вибори 2019 року в Україні.https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/10/21/7196701/
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27.12.2024 09:24
+3
Молдові давно пора приєднатись то Румунії і закрити питання с НАТО
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27.12.2024 08:41
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Ліквідація касабського апендиксу ПМР не передбачена. Сам разсмокчется?
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27.12.2024 08:36 Відповісти
Придністрянщина (Лівобережжя Дністра) то споконвічеа українська земля споконвіків заселена українцями. Кацапів там немає - то українці записані "русскімі" в результаті т.з. "перепису і референдуму". Молдавани звідти повтікали або їх витіснили. Під Румунію українці Лівобережжя не ляжуть і вони це чітко заявили і відстояли ще в 1992р. Єдиний шлях цього регіону - повернення до складу України. Т.з. "миротворчий контингент рф" (хто знає ситуацію) - то зрусифіковані вільнонаймані місцеві українці - вони ніколи не здоймуть зброї проти України (це не Донбас) Обабіч т.з. "кордону" між т.з. ПМР і Україною люди і граничари говорять українською.
Це не "касабський апендикс", це споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями.
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27.12.2024 09:10 Відповісти
І шо? Кордон 1991 року. Нам чужого не треба.
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27.12.2024 09:19 Відповісти
В України є кордони, а у рассіі нема...коллізія...
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27.12.2024 09:55 Відповісти
Не передбачене.
В обществе, действительно, нет запроса на ликвидацию ПМР. Вспомните, ни один молдавский политик никогда не поднимал эту тему.
Можете представить стремление немцев вернуть Калининград?
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27.12.2024 09:35 Відповісти
Не КАЛінінград а Кёнінгсберг.
Уявляю. Саме таке як у японців повернути собі окуповані парашею острови.
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27.12.2024 09:43 Відповісти
всі ті німці з кьонінсбергу давно померли
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27.12.2024 09:50 Відповісти
Куди дивляться спецслужби Молдови, коли в них стільки свинорилої кацапні в країні?
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27.12.2024 08:37 Відповісти
А що вони зроблять? Від 25 до 30% населення Молдови - етнічні українці. Ніяка це не "кацапня". Пропонуєш третину населення депортувати? Чи засадити до в"язниці?
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27.12.2024 09:16 Відповісти
Кацапня це російськомовні...принаймні при есесері селяни всіх російськомовних називали кацапами. І що цікаво, деякі вважали всіх російськомовних євреями.
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27.12.2024 10:01 Відповісти
Ти ще згадай, скільки у росіі етнічних українців серед так званих російських слов'ян.
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27.12.2024 10:04 Відповісти
Молдові давно пора приєднатись то Румунії і закрити питання с НАТО
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27.12.2024 08:41 Відповісти
Ви написали про ідеальний варіант. На жаль реальність далека від нього. За конституційні зміни щодо євроінтеграції Молдови на референдумі 20 жовтня 2024 року проголосували лише 50,35 % виборців. Про яке НАТО ви кажете. В переважній більшості місцеве населення споживає московитську пропаганду. Майя Санду це перший проєвропейський президент. До неї за всі роки після розвалу срср обирали лише комуністів та соціалістів у владу. Процес який змінює світосприйняття людей досить тривалий і мінливий бо на нього впливає багато чинників. Яскравий тому приклад це вибори 2019 року в Україні.https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/10/21/7196701/
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27.12.2024 09:24 Відповісти
Нехай Молдоа офіційним листом звертається до нашого зєлі, щоб Україна допомогла вирішити Придністровське питання. Зєля, хоч і гадьониш, але вже не відповзе, буде вимушений це лайно прибрати від Одеси
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27.12.2024 09:51 Відповісти
 
 