Молдова затвердила стратегію оборони на наступні 10 років: Росія - головна загроза

26 грудня 2024 року парламент Молдови затвердив Національну стратегію оборони на 2024-2034 рік.

Про це пише видання Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.

Під час обговорень були суперечки між керівною партією Маї Санду та опозицією.

Війна в Україні та ризики розширення війни на території сусідньої з Молдовою Одещини, гібридні атаки з боку Росії, розміщення у невизнаному Придністров’ї російських військових та збройних формувань "ПМР" названо головними загрозами для нацбезпеки Молдови.

Ці три загрози, відповідно до стратегії, є "екзистенційними" для Молдови.

У стратегії пропонується для підвищення обороноздатності збільшення фінансування оборони, кількості військових баз, а також вдосконалення військової освіти.

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"Молдова працюватиме над покращенням своєї позиції у рейтингу сукупної військової могутності країни Global Firepower. 2024 року Молдова посіла в ньому 144 місце зі 145. До 2029 року Молдова має піднятися на п'ять позицій, а до 2034 - на 10", - пише видання.

Там зазначається, що нейтралітет Молдови не є перешкодою для військової співпраці з партнерами.

"Також передбачається активізувати участь Молдови у миротворчих та цивільних місіях ЄС. А до 2034 року Молдова має на 100% бути інтегрованою у військові структури ЄС", - зазначили журналісти.

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