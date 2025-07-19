Азербайджан готовит иски против РФ в международные судебные инстанции по поводу катастрофы самолета Azerbaijan Airlines, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готовит иск в международный суд против России из-за катастрофы самолета Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Teleqraf, об этом Алиев заявил во время выступления на Шушинском глобальном медиафоруме.

"К сожалению, мы так и не получили никакого ответа от российской стороны относительно авиакатастрофы. Прошло уже семь месяцев с момента трагедии. Для нас все понятно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. Также мы уверены, что российские власти также хорошо знают, что произошло. Вопрос в том, почему они до сих пор не приняли тех мер, которые принял бы любой сосед? Мы имеем конкретные требования по авиакатастрофе", - отметил Алиев.

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Он подчеркнул, что "те, кто сбил самолет, должны быть наказаны". Кроме того, семьи погибших должны получить возмещение. Также должен быть компенсирован ущерб авиакомпании AZAL.

По словам Алиева, версия о столкновении самолета с украинским беспилотником "вызывает смех".

"Наши пилоты проявили мужество и профессионализм. Самолет совершил аварийную посадку. Благодаря пилотам есть те, кто выжил. Самолет был поражен извне. Версия о столкновении самолета с украинским дроном вызвала смех. Это сказка уровня детского сада. Самолет был подбит, а потом - еще раз. Мы знаем, что произошло. Воздушное пространство России не было закрыто. Его закрыли уже после того, как самолет был сбит. Все прозрачно, как день. Наш генпрокурор регулярно отправляет письма руководителю Следственного комитета РФ. Но ответ только один: "Расследование продолжается"", - добавил он и подчеркнул, что Азербайджан не забудет об этом процессе.

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Алиев также заявил, что Азербайджан готовится обратиться в международные судебные инстанции, и российская сторона уже официально проинформирована об этом.

"Сейчас мы готовим юридический пакет для подачи в международный суд. Мы также уведомили об этом российскую сторону. Мы знаем, что этот процесс может занять время. Потребовалось 10 лет, чтобы добиться справедливости в деле с Малайзией. Мы также готовы ждать 10 лет. Но справедливость должна быть восстановлена. Азербайджан не отступит", - подытожил Алиев.

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Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ, самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил со болезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Впоследствии Путин снова звонил Алиеву, чтобы продолжить обсуждать катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний".

В начале февраля 2025 года стало известно, что азербайджанский пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, разбившийся в декабре 2024 года вблизи казахстанского города Актау, был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С". Баку имеет фрагмент ракеты, изъятый из обломков самолета.