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Новости
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Катастрофа Azerbaijan Airlines: Путин извинился перед Алиевым, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве РФ"

Путін поговорив з Алієвим

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское издание "Риа Новости", об этом говорится в сообщении Кремля относительно телефонного разговора Путина и Алиева.

Отмечается, что во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе российской стороны, подробно обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане.

"Владимир Путин извинился в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В разговоре было отмечено, что азербайджанское пассажирское воздушное судно, которое следовало четко по расписанию, неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский провел разговор с Алиевым: РФ должна прекратить распространять дезинформацию о крушении самолета Azerbaijan Airlines

Также сообщается, что в настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России.

"Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау", - добавляется в сообщении.

Смотрите также: В авиакатастрофе, произошедшей в Казахстане, погиб пилот Александр Кальянинов, учившийся в летной академии Кропивницкого. ФОТО

Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ, самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Азербайджан (791) Алиев Ильхам (162) путин владимир (31287)


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Топ комментарии
+34
Це наче перднув в ліфті сказав вибачте і вийшов
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28.12.2024 16:29
+21
але перед тим ще й насрав...
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28.12.2024 16:33
+18
*****...
Дехто підірве сусідову машину, а вибачиться за те, що це відбулося поблизу його садиби.
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28.12.2024 16:28
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Правила форума Совет форумчан
*****...
Дехто підірве сусідову машину, а вибачиться за те, що це відбулося поблизу його садиби.
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28.12.2024 16:28 Ответить
Це наче перднув в ліфті сказав вибачте і вийшов
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28.12.2024 16:29 Ответить
але перед тим ще й насрав...
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28.12.2024 16:33 Ответить
***** воно і в африці *****
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28.12.2024 17:21 Ответить
Насрав ОБАМА?
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28.12.2024 18:43 Ответить
Йа сбіл ваш самальот? Ну ідзвєнітє!
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28.12.2024 16:31 Ответить
Заплатив по рахунках??? Мир....?
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28.12.2024 16:32 Ответить
заплатить тільки якщо зробить кадирку цапом-відбувайлом - бо менш цінна сошка Алієва навряд чи влаштує
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28.12.2024 17:41 Ответить
слідкуємо за новинами....
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28.12.2024 17:43 Ответить
і шо відповів алієв? "та нічо, буває"?
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28.12.2024 16:32 Ответить
А что он может сделать, объявить казластану войну?
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28.12.2024 17:09 Ответить
Уйло очкует. Другий фронт ні потягнути.
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28.12.2024 16:32 Ответить
Алієв лиже дупіту пуйлу вже багато років.
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28.12.2024 16:44 Ответить
хто кому дзвонить - той тому і лиже,,,,
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28.12.2024 16:46 Ответить
Взаімная любоФь... Поза 69?
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28.12.2024 17:15 Ответить
А що лайнер був збитий зенітною ракетою, літак був ослеплений, а потім засланий на смерть у Каспійське море, то це все норм ?
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28.12.2024 16:34 Ответить
Так. Нічо страшного
Барін у баріна замочив пару десятків холопів. Перетерли за рюмкою - розрахується борзими щєнками...
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28.12.2024 16:40 Ответить
Взагалі-то не люблю цитувати "Генерала СВР", але тут вважаю, що доречно.
Дорогие подписчики и гости канала! О том, что именно из российского ЗРК был поражен самолёт следовавший рейсом "Баку-Грозный", представители политбюро узнали примерно через полтора часа после того как новость о крушении появилась в информационном пространстве. Но ещё до получения полной информации, представители политбюро успели обсудить возможные варианты и последствия, так что доклад о причинах крушения не вызвал каких-то особых эмоций. Ничего страшного в произошедшем российское руководство не видит, а отношение к происходящему наиболее характерно высказал один из близких к помощнику президента РФ Николаю Патрушеву людей: "Кто там в этом самолёте из Баку в Грозный мог лететь, чтобы из-за этого сильно переживать?!" Представители руководства России управляющие СВО, абсолютно не рефлексируют из-за ударов ВСУ по приграничным с Украиной регионам, оправдывая для себя это тем, что большая часть населения этих областей по национальности украинцы, а значит переживать особо не стоит. Примерно такое же отношение у них и к жителям Чечни, и к кавказцам в целом, которых российское руководство за "своих" не считают. По состоянию на 22.00 по московскому времени вчерашнего дня не было даже принято решение как преподносить официально эту катастрофу с самолётом. Разные предложения обсуждались вяло и было понятно, что никто особо не хочет этим заниматься, поэтому спустили возможность что-то придумать "вниз", и распорядились предоставить уже варианты готовых решений. Самое неприятное в этой ситуации, это перспектива испортить отношения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но в политбюро есть надежда, что он всё "поймёт и простит". Извинения принесёт собственно сам "Путин", в телефонном разговоре, и этого будет достаточно. Забот у российского руководства хватает и так, чтобы сильно переживать по поводу сбитых случайно или специально самолётов. Было и так много, а одним больше, одним меньше, уже ни на что не влияет.
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28.12.2024 16:42 Ответить
Генерал свр, это тот, что в прошлом году вел репортажи из комнаты, где лежал умирающий *****?
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28.12.2024 17:12 Ответить
Ага, той самий. Таке собі джерело. Однак тут він добре висловився, якраз можна повірити, що руснява верхівка думає саме так. Вкладається у обліко моралє тих засранців.
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28.12.2024 17:20 Ответить
Цитуєте, значить читаєте... А шо там стосовно ***** в морозильнику? Давно не чув нової версії
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28.12.2024 17:20 Ответить
Всяку хєрню читаю, це не значить, що у все вірю, про що читаю.
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28.12.2024 17:22 Ответить
Зрозуміло. Так стосовно ***** нічого нового цей хєнєрал не пише?
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28.12.2024 17:39 Ответить
Коли він заводить розмову про [двійника] ***** або внутрішні інтрижки у крємлі, просто кидаю читати пост. Щось адекватне там є лише про зовнішьополітичні події.
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30.12.2024 10:18 Ответить
Так, кацапи таким чином його добивали. Знали, що можна спасти пасажирів, але втратити репутацію і кацапи, як завжди вирішили добити простих людей. Бо кацап - це невиправна потвора, терорист і вбивця.
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28.12.2024 18:46 Ответить
Репутація кацапів?
Ну Ви і жартівник!
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28.12.2024 19:02 Ответить
***** дійсно переглядае Сергія Івановича...
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28.12.2024 16:34 Ответить
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28.12.2024 16:35 Ответить
Вибачте - пробачте - побив горшки завиграшки!
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28.12.2024 16:36 Ответить
Називається вибачився на пів шишки
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28.12.2024 16:39 Ответить
Будет наука остальным,что будет,если летать над **********
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28.12.2024 16:39 Ответить
не буде науки. Як літали, так і будуть літать
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28.12.2024 16:44 Ответить
Там мають літати виключно українські ракет і дрони
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28.12.2024 16:46 Ответить
Ізраїль уже скасував польоти в РФ...
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28.12.2024 16:48 Ответить
Один Ізраїль, і то ненадовго. Всі інші (турки, емірати, азіати) чудово літають.
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28.12.2024 17:02 Ответить
Побачимо...
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28.12.2024 17:27 Ответить
Також і компанії «Азербайджанські авіалінії» (AZAL) оголосила, що з 28 грудня призупиняє рейси із Баку до низки російських міст. Про це https://t.me/rian_ru/274930 повідомляє «РИА Новости».

Після авіакатастрофи під Актау компанія призупинила польоти до Махачкали та Грозного «до завершення https://glavcom.ua/tags/rozsliduvannja.html розслідування». Наразі до цих міст додали Сочі, Уфу, Самару, Волгоград та Мінеральні Води.
Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air також оголосила про призупинення польотів з Астани до Єкатеринбурга. Рейси не виконуватимуться з 28 грудня цього року по 27 січня 2025 року.
Щось і Турція заявляла, але поки що немає офіційної заяви.
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28.12.2024 17:03 Ответить
https://x.com/NashaCanada

Nasha CanadaНаша Канада



https://x.com/NashaCanada

@NashaCanada


Турция, Арабские Эмираты, Азербайджан, Израиль и Туркмения прекратили авиасообщение с Россией. Напоминаем, что в Россию не летают все страны ЕС, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Кипр, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию, Швецию и Эстонию. А также Великобритания, Ангилья, Гибралтар и Виргинские острова, Канада, Норвегия, Албания, Северная Македония, Швейцария, США, Черногория, Исландия, Молдавия. С фашистами никто не хочет общаться.
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28.12.2024 19:18 Ответить
Ліцемірна наволоч.
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28.12.2024 16:39 Ответить
Ну це вже прогрес. Раніше ***** ні перед ким не вибачалося. А ось як бачим тих хто йому набив морду ***** поважає. це ще один факт що не потрібно перед *****м повзати на колінах і просити змилуватися. Це його тільки заводить.
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28.12.2024 16:42 Ответить
а хто йому набив морду?? алієв? 😂
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28.12.2024 16:45 Ответить
А що в Карабасі хіба ***** не відхватив від Алієва і Ердогана?
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28.12.2024 16:49 Ответить
тільки завдяки нам. Якщо б не ми, сосав би алієв з ердоганом у росії ще дуже довго. До сирії це також відноситься. Ні від алієва, ні від сирії я не почув жодного слова подяки, до речі
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28.12.2024 17:01 Ответить
Ну з цим згоден. Аби не Україна то ***** мінімімум уже посеред Берліна срав би на площі
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28.12.2024 17:41 Ответить
Коли МН-17 збили, всрався аж до термінового відеозвернення, хоча, здавалось, до чого тут росія?
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28.12.2024 17:21 Ответить
До речі ху-йло "вибачилося" не за збитий літак а за те що:
...інцидент стався у повітряному просторі Росії...
Тобто не убєрьог літак від укропського дрона...
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28.12.2024 16:44 Ответить
По великому рахунку, цим "вибаченням" він визнав причетність рашки до цієї авіакатастрофи. Більш очікуваним було б, якби кацапи включили стару платівку про ми здєсь савсем ні прі чьом, самальот упал в Казахстанє.
До речі, десь проскочила інформація, що рашка вже забрала з Казахстану чорні скриньки. Хтось щось подібне чув? Чи то був фейк?
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28.12.2024 19:10 Ответить
"У цей час Грозний, Моздок та Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади" Джерело: https://censor.net/ua/n3527486

Україна винна. Що не ясно?
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28.12.2024 16:44 Ответить
а чого наші аеропорти закриті, в їхні - ні?
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28.12.2024 16:46 Ответить
Три дні сиділи, вирішували як викрутитися. Потім зрозуміли, що якщо не замнуть історію, буде гучний скандал, Алієв вимушений буде розкручувати історію.
А так, " потелефонував, щось ....укнув у слухавку, пообіцяв якісь преференції, тепер Алієв сам буде прикручувати розголос.
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28.12.2024 16:46 Ответить
В Азербайджані не ущімляют російськомовне населення?
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28.12.2024 16:53 Ответить
Цікаво як тепер перевзується кцпська пропаганда.Мололи про пташок,балони і інші дурниці.Я думав будуть брехать до останнього,як було з MH-17.Дивно себе повів пуйло.Для пукіна визнавати свої зальоти і вибачатись не по панятіях.
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28.12.2024 16:56 Ответить
Скажуть, що біндеровські дрони атакували мірно спящіє аєродроми. І ПєВєО случайно сбіла мірний самольот.
В кацапів своя логіка, яка цілком пояснює кацапському бидлу все, що відбувається у Світі.
Де тут слабка ланка?
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28.12.2024 17:32 Ответить
***** повівся по ситуації. На відміну з МН-17 речові докази з авіатрощі не вдалось прикопати. І втопити у Каспію. Відмовлятись від очевидних фактів вже буде ДИВНО. Або з головою погано, або він - професійний вбивця. Для світу. І для Китаю.
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28.12.2024 19:43 Ответить
поплило лайно з бункера Х
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28.12.2024 16:59 Ответить
вибачайся перед зеленським, он тебя извинит , войне конец, да можно уже и санкции снимать
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28.12.2024 17:02 Ответить
Мені здається що Мусліму Магомаєву теж відверто по...хуй за цей літак, як і полякам насрати на літак преза Качинського, як ....... В Ірані !!!
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28.12.2024 17:03 Ответить
циничный,лживый *****-засунь свои извинения себе в сраку по гланды!
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28.12.2024 17:06 Ответить
Нічого не буде. Це азіати. Заплатять "виру" та й повсьому.
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28.12.2024 17:11 Ответить
Содержание "извинения" кратко:
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28.12.2024 17:12 Ответить
В тому крінжовому відеоролику , на якому кацапська певео розстрілює Санта Клауса , дід мороз каже - нє нужно нам нічего іностранного в нашем нєбє .
Отже - як дід мороз сказав , так певеошнік і зробив . Іностранноє в кацапському небі тепер - " смертники " .
.
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28.12.2024 17:14 Ответить
і всі проковтнули і цей літак, і ролик про санту і продовжуют літати...
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28.12.2024 19:12 Ответить
Ну всьо, тепер у них мір, жвачка...
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28.12.2024 17:16 Ответить
Ху@ло,Алієв,Ердоган грають в одну скрипку.
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28.12.2024 17:18 Ответить
Путлеровские дебилы опять накосячили по самую Гаагу. Но путлер ссыцца Эрдогана и уже извиняется перед Азербайджаном. Трусливый серый Моль...
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28.12.2024 17:23 Ответить
а чому цей рейс не повернули назад в баку якщо над грозним відбивали атаку наших дронів ???
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28.12.2024 17:24 Ответить
Алієв схаває цю брехню кремлівського мутанта? Ну і х#й з ним.
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28.12.2024 17:24 Ответить
- У вас на стройке несчастные случаи были?
- Нет, а что?
- Будут...
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28.12.2024 17:28 Ответить
Якби не долетів літак до ародрому в Казахстані. Аби не опубліковали люди ролики падіння літака та сліди від елементів ракети. Аби не опублікували люди ролики зсередини літака - зараз би ***** розповідам "ніхєра не знаєм, це інопланетяни".

То ж так, "співпрацюють". Особливо азєри. Шляхом відцмоктування в засрашки з кислими мордами. Бо "чорні ящики" диктатор Казахстану вже встиг просто віддати фсб-шникам з *****стану...
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28.12.2024 17:42 Ответить
Про чорні скриньки я теж десь чув. Думав, що то фейк.
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28.12.2024 19:14 Ответить
Та я теж з новин це переказую. Десь вже прочитав, що "мчс-ники пристрибали з засрашки і забрали чорні ящики"...
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29.12.2024 01:29 Ответить
У всьому винний казах блогер, який зафільмував з дрона сліди шрапнелі на хвості літака. І швиденько опублікував, інфа розлетілась, поки поки прези тюбетєйок і вушанок парились в сауні. Так їх і застала вєсточка. През казахів встиг арештувати блогера на 10 діб за непокору поліції, але надто швидко рознеслось по світу. І прийшлось вперше х....виражати соболєзнованиє. Засранєц, козирєй нема, і не встигли голову сховати у пісок.
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28.12.2024 18:04 Ответить
Диктатор із диктатором завжди домовляються.
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28.12.2024 18:06 Ответить
Понять и простить. И алиев простит
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28.12.2024 18:06 Ответить
Так и будет. Для них люди мусор
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28.12.2024 18:11 Ответить
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Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!



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@turkmendagz


Они всегда были такими. Как бы эти люди и эта страна не назывались они не признавали свои преступления. Вспомните Катынь, Чернобыль, корейский Боинг, самолёт Качинского, МН-17, сейчас азербайджанский лайнер. Везде и всегда от России только ложь. Правители разные, но народ один.
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28.12.2024 19:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7dhw2Cu4DhY

Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. Кровью!
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28.12.2024 19:46 Ответить
Азербайджаці у Москві можуть підірвати метро і вибачитись.
Боролися із пацюками.
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29.12.2024 05:39 Ответить
Эта тварь ушастая извинилась не за то , что сбил самолет , а за то что это произошло на кацапской территории…
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29.12.2024 09:32 Ответить
 
 