Катастрофа Azerbaijan Airlines: Путин извинился перед Алиевым, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве РФ"
Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское издание "Риа Новости", об этом говорится в сообщении Кремля относительно телефонного разговора Путина и Алиева.
Отмечается, что во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе российской стороны, подробно обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане.
"Владимир Путин извинился в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В разговоре было отмечено, что азербайджанское пассажирское воздушное судно, которое следовало четко по расписанию, неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России.
"Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау", - добавляется в сообщении.
Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане
25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.
38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ, самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.
По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".
Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дехто підірве сусідову машину, а вибачиться за те, що це відбулося поблизу його садиби.
Барін у баріна замочив пару десятків холопів. Перетерли за рюмкою - розрахується борзими щєнками...
Дорогие подписчики и гости канала! О том, что именно из российского ЗРК был поражен самолёт следовавший рейсом "Баку-Грозный", представители политбюро узнали примерно через полтора часа после того как новость о крушении появилась в информационном пространстве. Но ещё до получения полной информации, представители политбюро успели обсудить возможные варианты и последствия, так что доклад о причинах крушения не вызвал каких-то особых эмоций. Ничего страшного в произошедшем российское руководство не видит, а отношение к происходящему наиболее характерно высказал один из близких к помощнику президента РФ Николаю Патрушеву людей: "Кто там в этом самолёте из Баку в Грозный мог лететь, чтобы из-за этого сильно переживать?!" Представители руководства России управляющие СВО, абсолютно не рефлексируют из-за ударов ВСУ по приграничным с Украиной регионам, оправдывая для себя это тем, что большая часть населения этих областей по национальности украинцы, а значит переживать особо не стоит. Примерно такое же отношение у них и к жителям Чечни, и к кавказцам в целом, которых российское руководство за "своих" не считают. По состоянию на 22.00 по московскому времени вчерашнего дня не было даже принято решение как преподносить официально эту катастрофу с самолётом. Разные предложения обсуждались вяло и было понятно, что никто особо не хочет этим заниматься, поэтому спустили возможность что-то придумать "вниз", и распорядились предоставить уже варианты готовых решений. Самое неприятное в этой ситуации, это перспектива испортить отношения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, но в политбюро есть надежда, что он всё "поймёт и простит". Извинения принесёт собственно сам "Путин", в телефонном разговоре, и этого будет достаточно. Забот у российского руководства хватает и так, чтобы сильно переживать по поводу сбитых случайно или специально самолётов. Было и так много, а одним больше, одним меньше, уже ни на что не влияет.
Ну Ви і жартівник!
Після авіакатастрофи під Актау компанія призупинила польоти до Махачкали та Грозного «до завершення https://glavcom.ua/tags/rozsliduvannja.html розслідування». Наразі до цих міст додали Сочі, Уфу, Самару, Волгоград та Мінеральні Води.
Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air також оголосила про призупинення польотів з Астани до Єкатеринбурга. Рейси не виконуватимуться з 28 грудня цього року по 27 січня 2025 року.
Щось і Турція заявляла, але поки що немає офіційної заяви.
Nasha CanadaНаша Канада
https://x.com/NashaCanada
@NashaCanada
Турция, Арабские Эмираты, Азербайджан, Израиль и Туркмения прекратили авиасообщение с Россией. Напоминаем, что в Россию не летают все страны ЕС, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Кипр, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию, Швецию и Эстонию. А также Великобритания, Ангилья, Гибралтар и Виргинские острова, Канада, Норвегия, Албания, Северная Македония, Швейцария, США, Черногория, Исландия, Молдавия. С фашистами никто не хочет общаться.
...інцидент стався у повітряному просторі Росії...
Тобто не убєрьог літак від укропського дрона...
До речі, десь проскочила інформація, що рашка вже забрала з Казахстану чорні скриньки. Хтось щось подібне чув? Чи то був фейк?
Україна винна. Що не ясно?
А так, " потелефонував, щось ....укнув у слухавку, пообіцяв якісь преференції, тепер Алієв сам буде прикручувати розголос.
В кацапів своя логіка, яка цілком пояснює кацапському бидлу все, що відбувається у Світі.
Де тут слабка ланка?
Отже - як дід мороз сказав , так певеошнік і зробив . Іностранноє в кацапському небі тепер - " смертники " .
.
- Нет, а что?
- Будут...
То ж так, "співпрацюють". Особливо азєри. Шляхом відцмоктування в засрашки з кислими мордами. Бо "чорні ящики" диктатор Казахстану вже встиг просто віддати фсб-шникам з *****стану...
https://x.com/turkmendagz
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!
https://x.com/turkmendagz
@turkmendagz
Они всегда были такими. Как бы эти люди и эта страна не назывались они не признавали свои преступления. Вспомните Катынь, Чернобыль, корейский Боинг, самолёт Качинского, МН-17, сейчас азербайджанский лайнер. Везде и всегда от России только ложь. Правители разные, но народ один.
Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. Кровью!
Боролися із пацюками.