Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, - Reuters
Уряд Азербайджану очікує офіційного визнання з боку Росії, що її система протиповітряної оборони "Панцир-С1" збила літак Azerbaijan Airlines рейсу Баку - Грозний, який зазнав катастрофи в Казахстані.
Про це агентству Reuters повідомили джерела, обізнані з попереднім розслідуванням, інформує Цензор.НЕТ.
Як заявив один зі співрозмовників – ніхто не стверджує, що це сталося навмисно.
"Однак враховуючи встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона визнає збиття азербайджанського літака", - сказав він.
Зазначається, що літак виконував рейс із Баку до Грозного, але змінив курс, перетнув Каспійське море і розбився поблизу міста Актау в Казахстані.
Співрозмовники зауважили, що попередні дані свідчать, що літак був уражений уламками від ракети, випущеної російською системою ППО, а його системи зв'язку були паралізовані радіоелектронними перешкодами під час наближення до Грозного.
Один із американських співрозмовників сказав журналістам, що є перші ознаки того, що літак міг бути збитий російським зенітним комплексом.
Так, США та Канада закликали Росію провести прозоре розслідування інциденту. У заяві канадського МЗС наголошується: "Ми закликаємо Росію дозволити відкрите і прозоре розслідування та прийняти його висновки".
Кремль поки що не коментує обставини трагедії. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "робити висновки до завершення офіційного розслідування неправильно".
Агентство додає, що уламки літака показали пошкодження, схожі на ураження шрапнеллю, що підтверджує припущення про застосування протиповітряної системи. Також зафіксовано сильні GPS-перешкоди під час польоту над південно-західною Росією.
Розслідування триває, офіційні результати очікуються найближчим часом.
Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані
25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.
38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.
За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
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Не верне вас гр. хачі ,азери ізерботи ?
Серпень 2024 року.
Тому не потрібно натягувати сову на глобус про "дружні" стосунки
Для нього супер приз це Україна.
«Баку перетворюється на оазис, я б сказав, у регіоні», - сказав він на зустрічі 19 серпня з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим.
Це була влучна фраза.
За останні кілька років Азербайджан справді став найбільш гостинним місцем для російського лідера в бурхливому південнокавказькому регіоні."
сумно то все
Диспетчер Карлос лично видел, как англо-саксонские звероящеры набивали этот самолет трупиками мальчиков в трусиках. И смеялись...
Карлос брехать не будет!
фсба майже відразу після збиття пасажирського літака вилучила усі документи у військових підрозділах щодо надання та участі у роботі певео панцира-с та відрядження його екіпажу
сам панцир-с вивезли з території Ічкерії та заникали разом із розрахунком
то все наробили із бортом "чеченські дятли" та "вибух" кисневого балону
прапор в руки алієву та токаєву
літак алієва 25.12.24 прямував з баку на пулково, проте над територією @уйлостану розвернувся на 180 градусів та повернувся до баку
алієв, шо вибачиш @уйлу вбивство твоїх громадян?
наразі ********* та фсба за дорученням @уйла активно вигадує версію, що головною причиною збиття борта зрк є Український БПЛА, тобто Україна та Захід
деталі напрацьовують разом із мгб казахстану
ближчим часом почуємо
оно заява для цього генпрокуратури азербайджану:
"в грозном сотрудники генеральной прокуратуры азербайджана вместе с российскими коллегами проводят расследование обстоятельств авиакатастрофы, произошедшей неподалеку от города актау. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского ведомства.
там отметили, что по указаниям президента азербайджана ильхама алиева продолжаются активные действия по установлению объективных обстоятельств крушения пассажирского самолета вблизи актау. Для выполнения этой задачи, группа сотрудников генеральной прокуратуры азербайджана, согласовав свои действия с российскими коллегами, прибыла в грозный для проведения следственных мероприятий.
«с этой целью группа сотрудников генеральной прокуратуры по согласованию с генеральной прокуратурой российской федерации совместно со своими коллегами из этой структуры осуществляет следственные и иные процессуальные действия, командируясь в город грозный».
проте пілоти дотягнули до актау
якби борт впав на території @уйлостану, то азербайджан мав всі законні підстави вимагати участі у розслідуванні причин авіатрощі та видачі залишків борта, екіпажа та пасажирів
у разі відмови та перешкод з боку @уйлостану - негайно міжнародні санкції на усі кацапські борти та аеропорти - жодна з компаній до пі@арів би не летіла та жодного пі@арського борту за межами @уйлостану у жодному аеропорті не приймали
тому пі@ари придумали втопити борт у морі
кінці у воду, так би мовити
а цього вони наразі найбільше побоюються, тому й не будуть нічого визнавати
а от у разі відмови видати борт, залишки вбитих, недопущення третьої сторони до розслідування на своїй території - санкції, відмова у виконанні рейсів через небезпеку, а це для них втрати
І Азербайджан спустить все на гальмах... бо до 70 відсотків пасажирських рейсів Азербайджанських авіаліній припадає на смердячу рашку... Кацапи використовують Азербайджан ..як посередника у закупівлі запчастин для вкрадених літаків. AZAL у Баку проводить технічне обслуговування кацапських літаків... (вкрадених) .... То про що Ви збираєтеся тут фантазувати!!!)))
якби кацапи забили б та не зважали, то не вилучали б документи та ховали сліди
підтвердження можете побачити у осєчкіна, асланяна та ауслєндера
для страхувальників зрк, яке лупить по цивільних бортах та диспетчери, які своєчасно не розвертають борти від загрози - не фантазії, а реальності
попустіться трохи, усе у свій час, шановний
наразі чиста політика, а далі вже будуть думки авіакомпаній та гроші
кацапів як роздягали у авіагалузі, так і будуть надалі взувати, проте з урахуванням збиття ціна для кацапів зросте в рази
ми вже з вами думали за різки зміни висот бортом над каспієм згідно посилання на наданий вами ресурс
а виявилося, що gps борта глушили увесь час польоту на морем, а згідно із наданими пасажирами записами - борт йшов високо над хмарами та різко висот не змінював після влучання
за вибух були сумніви, ви казали за вибух пляшки та не можна вірити вижившим пасажирам, а воно оно як - вибух ззвоні із пробиттям обшивки, пробиттям кисневого балону (за даними первинного огляду на місці падіння - казахи джерело, а не блогери) та так надалі
чекаємо на рішення, дії та наслідки
радообмін екіпажу жодним чином не вплине на подальшу політику авіакомпаній та страхувальників
ніхто не забороняв посадку у махачкалі та грозному - маячня
висота польоту над каспієм стабільна - казахи
звідка інфа, що ніхто борту після влучання не забороняв сідати на @уйлостані?
ті блогери, за яких писав, навели лише факти за конкретні події, які відбуваються на @уйлостані після авіатрощі та жодним чином не аналізують обставин польоту
прості умови? - чого ж не повернувся до баку?
кацапи із казахами проведуть незалежне розслідування
визнають винними Україну, Захід та пілотів, які на підбитому борті із пасажирами в умовах втраченого керування та американських гірок вирішили політати через всеь каспій
усе зрозуміло, не треба нічого пояснювати
фсба на місці падіння разом мгб казахстану першими їхні останки відшукали та позабирали
а тепер стосовно ваших заяв, що будуть і далі літати
офіційна заява az airlines (від 27.12.24):
"Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейсы в 7 городов россии, говорится в сообщении авиакомпании.
Приостановлены рейсы в:
* Минеральные Воды;
* Сочи;
* Волгоград;
* Уфу;
* Самару;
* Грозный;
* Махачкалу.
Решение принято с учетом «результатов предварительного расследования» катастрофы самолета Embraer 190 и «возможных рисков» для полетов, сообщили в авиакомпании. Рейсы приостановлены с 28 декабря до завершения окончательного расследования. В авиакомпании указали также, что приостановка рейсов была принята на основании решения Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана."
керуйтеся та користуйтеся фактами, та не фантазуйте
якщо ви маєте/мали відношення до авіації - тільки фактаж та повага до співрозмовника
тоді вас почують
Повага до співрозмовника може бути тоді..коли співрозмовник в темі... щось розуміє і не пише маячні... що на відео літак спокійно летить за облаками... значить нічого страшного...)))) Яку повагу Ви вимагаєте до себе..коли НІЧОГО не розумієте у тому..що сталося... пишете відверту маячню... разом з тим намагаючись писати співрозмовнику... що я пишу і фантазую. Дорогенький. Я більш сорока років у небі . І не треба мені розповідати дитячі фантазії ..які Вам десяток блогерів втерли в мозок. Вони стовідсотково одного рівня з Вашими знаннями про авіацію... Хто розуміє... той мене почув. Хто не хоче ..бо це не вкладається в дитячі фантазії... той і поводить себе так ..як Ви. Для Вас ФАКТИ...це нічого...бо щоб зрозуміти фактаж... треба розуміти про що мова. Ви далекі від цього. Найкращого!
Як стверджує компанія: рішення прийнято з урахуванням результатів попереднього розслідування авіатрощі Embraer 190 та можливих ризиків для польотів. Підстава - рішення держагенства цивільної авіації азербайджану.
Не фантазуйте, шановний, це не ваше
тобто кацапи усе робили, щоби зробити вигляд, що вони за розсслідування та сприяють, та водночас у всьому перешкоджали
а тому й до цього часу (подивіться навіть у Вікі) причина тієї авіатрощі не встановлена
у цьому ж спрацював фактор безхребетності та підлабузництва польських політиканів, були б жорсткіше - кацапи вигрьели б люлей відразу
та авіатроща кацапів багато чому навчила, от вони у даному випадку із азербайджанським бортом вирішили сховати кінці у воду - у каспій
якщо борт впав на території @уйлостану, то будуть підозри до пі@арів за збиття
а от якщо борт плюхнувся у море - то це не ми, хто-зна хто його над морем збив - може казахи, може азербайджан, а може турки? це не ми (усе як завжди)
уражаючі елементи від ракети панциря-с дрібні, за ними конкретного власника зрк не визначиш, а отже - не доведете - логіка пі@арів
нема спасу
палитися
- виплата компенсацій рідним загиблих, витрати на лікування та компенсації пораненим, а доволі великі суми і наразі (допоки не доведено причетності іншої сторони) усі ці витрати за рахунок азербайджанської авіакомпанії та її страхувальника;
- значна кількість міжнародних авіакомпаній корситується послугами аеропорту баку та азербайджанських диспетчерських служб, а це чималі постійні прибутки. у разі, якщо азербайджан усе спустить на гальмах, то у міжнародних перевізників та їхніх страхувальників виникне багато питань до забезпечення безпеки перельотів азербайджанською стороною, у стархувальників будуть підстави відмовити у страхуванні рейсів до/через баку через ризик фінансових втрат (у разі авіатрощ). а тоді це потягне значні фінансові втрати для баку
- ну і яки ви правильно вказали міжнародна репутація
запланована на 25.12.24 зустріч алієва та токаєва у підері із @уйлом скасовані алієвим та токаєвим
при цьому борт алієва розвернувся назад до баку вже над @уйлостаном, а токаєв взагалі відмовився летіти до підера
згоден, виплати для азербайджана не становлять великих фінансових втрат, на відміну від репутаційних
до гри вступив ердоган, який хоче на себе перебрати авіагалузь баку
наразі алієв щодо цієї ситуації радиться саме із ердоганом
у влади азербайджана з подачі турків вже гове рішення - у разі визнання @уйлостаном збиття зрк борта та виплати компенсацій - усе гуд, далі живемо без проблем
проте наразі @уйло на такий варіант не погоджується та кремль активно опрацьовує варіант звинуватити у всьому Україну (як терориста із бпла) та Захід, який підтримує Україну
@уйло вирішив категорично не визнавати вину кацапського певео та наразі із казахами ведеться активна співпраця щодо пошуку "винних", і це, за версією @уйла, не кацапстан
для міжнародних перевізників і страхувальників остаточне рішення теж важливе, ціна питання дуже вартісна
ердоган свого не упустить
значно більші, ніж заробляв на авіагалузі до цього
ждєт рассвєєєєєєтаааа
Качинський одобряє
что это сделали украинские дроны." А концы в воду.
Щось не пригадую