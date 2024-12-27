Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, - Reuters

Уряд Азербайджану очікує офіційного визнання з боку Росії, що її система протиповітряної оборони "Панцир-С1" збила літак Azerbaijan Airlines рейсу Баку - Грозний, який зазнав катастрофи в Казахстані.

Про це агентству Reuters повідомили джерела, обізнані з попереднім розслідуванням, інформує Цензор.НЕТ.

Як заявив один зі співрозмовників – ніхто не стверджує, що це сталося навмисно.

"Однак враховуючи встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона визнає збиття азербайджанського літака", - сказав він.

Зазначається, що літак виконував рейс із Баку до Грозного, але змінив курс, перетнув Каспійське море і розбився поблизу міста Актау в Казахстані.

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Співрозмовники зауважили, що попередні дані свідчать, що літак був уражений уламками від ракети, випущеної російською системою ППО, а його системи зв'язку були паралізовані радіоелектронними перешкодами під час наближення до Грозного.

Один із американських співрозмовників сказав журналістам, що є перші ознаки того, що літак міг бути збитий російським зенітним комплексом.

Так, США та Канада закликали Росію провести прозоре розслідування інциденту. У заяві канадського МЗС наголошується: "Ми закликаємо Росію дозволити відкрите і прозоре розслідування та прийняти його висновки".

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Кремль поки що не коментує обставини трагедії. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "робити висновки до завершення офіційного розслідування неправильно".

Агентство додає, що уламки літака показали пошкодження, схожі на ураження шрапнеллю, що підтверджує припущення про застосування протиповітряної системи. Також зафіксовано сильні GPS-перешкоди під час польоту над південно-західною Росією.

Розслідування триває, офіційні результати очікуються найближчим часом.

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

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