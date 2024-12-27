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Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, - Reuters

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака

Уряд Азербайджану очікує офіційного визнання з боку Росії, що її система протиповітряної оборони "Панцир-С1" збила літак Azerbaijan Airlines рейсу Баку - Грозний, який зазнав катастрофи в Казахстані. 

Про це агентству Reuters повідомили джерела, обізнані з попереднім розслідуванням, інформує Цензор.НЕТ.

Як заявив один зі співрозмовників – ніхто не стверджує, що це сталося навмисно.

"Однак враховуючи встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона визнає збиття азербайджанського літака", - сказав він.

Зазначається, що літак виконував рейс із Баку до Грозного, але змінив курс, перетнув Каспійське море і розбився поблизу міста Актау в Казахстані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Буданов про авіатрощу літака Azerbaijan Airlines: "Його збила російська система Панцир-С1"

Співрозмовники зауважили, що попередні дані свідчать, що літак був уражений уламками від ракети, випущеної російською системою ППО, а його системи зв'язку були паралізовані радіоелектронними перешкодами під час наближення до Грозного.

Один із американських співрозмовників сказав журналістам, що є перші ознаки того, що літак міг бути збитий російським зенітним комплексом.

Так, США та Канада закликали Росію провести прозоре розслідування інциденту. У заяві канадського МЗС наголошується: "Ми закликаємо Росію дозволити відкрите і прозоре розслідування та прийняти його висновки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО закликає провести "повне розслідування" авіатрощі літака Azerbaijan Airlines

Кремль поки що не коментує обставини трагедії. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "робити висновки до завершення офіційного розслідування неправильно".

Агентство додає, що уламки літака показали пошкодження, схожі на ураження шрапнеллю, що підтверджує припущення про застосування протиповітряної системи. Також зафіксовано сильні GPS-перешкоди під час польоту над південно-західною Росією.

Розслідування триває, офіційні результати очікуються найближчим часом.

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільша авіакомпанія Ізраїлю призупиняє рейси до Москви на тлі ймовірної причетності РФ до аваіатрощі в Казахстані

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Азербайджан (855) росія (65191) літак (2903)


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Топ коментарі
+22
Поляки теж "очікують"...
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27.12.2024 09:27
+21
Не перевелися ще мрійники
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27.12.2024 09:23
+20
Та то нє они!
Диспетчер Карлос лично видел, как англо-саксонские звероящеры набивали этот самолет трупиками мальчиков в трусиках. И смеялись...
Карлос брехать не будет!
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27.12.2024 09:28
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Ну - і ....
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27.12.2024 09:21 Відповісти
"...ніхто не стверджує, що це сталося навмисно... " - і тут вирішили прогнутися перед нікчемним ботоксним гномом , який сидить на болотах .

Не верне вас гр. хачі ,азери ізерботи ?
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27.12.2024 16:38 Відповісти
"Ненавмисно" послали через море у Казахстан.
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27.12.2024 20:12 Відповісти
Не перевелися ще мрійники
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27.12.2024 09:23 Відповісти
жополизи ху@ла.

Серпень 2024 року.

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27.12.2024 09:48 Відповісти
Азербайджан відвоював у куйла Нагорний Карабах та давно розвернувся в сторону Турречини, а на куйла клав великий і товстий...
Тому не потрібно натягувати сову на глобус про "дружні" стосунки
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27.12.2024 11:33 Відповісти
Реально есть такие, которые верят, что это не Куйло разрешило ему отвоевать Карабах у Армении? Думал все вымерли Азерам очень повезло, что Армения развернулась к Западу и что Пашиняна Куйло просто ненавидит.
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27.12.2024 11:45 Відповісти
пуйлу пофіг та той Карабах.
Для нього супер приз це Україна.
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27.12.2024 12:38 Відповісти
каZапи як жили в лайні, так і будуть в ньому жити. Для цих хворих істот головне не їхнє цивілізоване життя, а захоплення і знищення чужого. Що вони зараз і роблять.
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27.12.2024 13:04 Відповісти
Азербайджан знаходиться не на протилежному боці планети. Так щиро шкіритись і обійматись із сатаною, який щодня вбиває українських дітей, може тільки безпринципна, ница істота.
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27.12.2024 12:43 Відповісти
Навіщо лобизатись із виродком пуйлом, запрошувати його до себе в гості, якщо ти абсолютно незалежний від нього?
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27.12.2024 13:06 Відповісти
Який великий бізнес у ху@ла і "незалежного від нього" Алієва?
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27.12.2024 13:20 Відповісти
Дружні, дружні у них стосунки в карабах тут ні до чого
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27.12.2024 13:43 Відповісти
"Під час свого першого за останні шість років візиту до Азербайджану очільник росії Володимир путін сказав, що вражений тим, як розвивається столиця країни.

«Баку перетворюється на оазис, я б сказав, у регіоні», - сказав він на зустрічі 19 серпня з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим.

Це була влучна фраза.

За останні кілька років Азербайджан справді став найбільш гостинним місцем для російського лідера в бурхливому південнокавказькому регіоні."
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27.12.2024 09:50 Відповісти
від Києва до Вашингтона всі як один мріють про перемогу, про мирні переговори з відкатом московитів на лінію лютого 22.
сумно то все
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27.12.2024 09:54 Відповісти
Міздесьнепрічьоміші і їх царь Їхтамнет навряд чи признає
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27.12.2024 09:26 Відповісти
така буде тяганина, як з Боїнгом..єто нє ми,нас там нєт. спишуть на стілочників Дона.
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27.12.2024 09:27 Відповісти
Це Кавказ, закони гор, кровь за кровь, глаз за глаз, я думаю в Грузії буде розвиток нових протестів і буде новий вєктор розвитку.
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27.12.2024 21:31 Відповісти
Поляки теж "очікують"...
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27.12.2024 09:27 Відповісти
Та то нє они!
Диспетчер Карлос лично видел, как англо-саксонские звероящеры набивали этот самолет трупиками мальчиков в трусиках. И смеялись...
Карлос брехать не будет!
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27.12.2024 09:28 Відповісти
хенрал диров так і сказал "дон-дон пасадіть ненада - пускай падает в море - киш киш"...
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27.12.2024 11:35 Відповісти
@уйло та @уйлостан ніколи не визнають
фсба майже відразу після збиття пасажирського літака вилучила усі документи у військових підрозділах щодо надання та участі у роботі певео панцира-с та відрядження його екіпажу
сам панцир-с вивезли з території Ічкерії та заникали разом із розрахунком
то все наробили із бортом "чеченські дятли" та "вибух" кисневого балону
прапор в руки алієву та токаєву
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27.12.2024 09:28 Відповісти
цікаво, що на 26.12.24 була запланована зустріч алієва із @уйлом у підері
літак алієва 25.12.24 прямував з баку на пулково, проте над територією @уйлостану розвернувся на 180 градусів та повернувся до баку
алієв, шо вибачиш @уйлу вбивство твоїх громадян?
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27.12.2024 09:31 Відповісти
Вибачить, вибачить
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27.12.2024 13:46 Відповісти
Да хрен там . Они сейчас запоют про испаского деспетчера и про украинский военный самолёт.
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27.12.2024 09:30 Відповісти
Мені теж цікаво, у який момент "розслідування" з'явиться "український слід"?
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27.12.2024 09:59 Відповісти
він з'явився з перших секунд трагедії
наразі ********* та фсба за дорученням @уйла активно вигадує версію, що головною причиною збиття борта зрк є Український БПЛА, тобто Україна та Захід
деталі напрацьовують разом із мгб казахстану
ближчим часом почуємо
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27.12.2024 14:50 Відповісти
до того ж у грозному фсба спільно із азербайджанськими слідчими теж вже активно шукають сліди України
оно заява для цього генпрокуратури азербайджану:
"в грозном сотрудники генеральной прокуратуры азербайджана вместе с российскими коллегами проводят расследование обстоятельств авиакатастрофы, произошедшей неподалеку от города актау. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского ведомства.
там отметили, что по указаниям президента азербайджана ильхама алиева продолжаются активные действия по установлению объективных обстоятельств крушения пассажирского самолета вблизи актау. Для выполнения этой задачи, группа сотрудников генеральной прокуратуры азербайджана, согласовав свои действия с российскими коллегами, прибыла в грозный для проведения следственных мероприятий.

«с этой целью группа сотрудников генеральной прокуратуры по согласованию с генеральной прокуратурой российской федерации совместно со своими коллегами из этой структуры осуществляет следственные и иные процессуальные действия, командируясь в город грозный».
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27.12.2024 15:06 Відповісти
100 до 1 ,що недочекається.
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27.12.2024 09:30 Відповісти
Ага.. счас... так то ж байові гуси були! Ну, хіба що укропський дрон, шрапнеллю...то також в них "версія".
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27.12.2024 09:31 Відповісти
Хоча, а якщо бойові комарі? На шрапнель подібне ж буде!
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27.12.2024 09:32 Відповісти
Параша, визнає, це самий короткий анекдот
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27.12.2024 09:32 Відповісти
Ага, тоді їм прийдеться пояснювати навіщо вони хотіли втопити його в Каспії
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27.12.2024 09:34 Відповісти
Дарма козломорді заборонили посадку на своїй території, тоді могли б знищити залишки літака та виживших.
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27.12.2024 09:34 Відповісти
у них був задум втопити борт у каспії, для цього глушили gps борта над морем та активно глушили ребами
проте пілоти дотягнули до актау
якби борт впав на території @уйлостану, то азербайджан мав всі законні підстави вимагати участі у розслідуванні причин авіатрощі та видачі залишків борта, екіпажа та пасажирів
у разі відмови та перешкод з боку @уйлостану - негайно міжнародні санкції на усі кацапські борти та аеропорти - жодна з компаній до пі@арів би не летіла та жодного пі@арського борту за межами @уйлостану у жодному аеропорті не приймали
тому пі@ари придумали втопити борт у морі
кінці у воду, так би мовити
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27.12.2024 09:42 Відповісти
Після катастрофи польського літака з вищим керівництвом країни - були якісь санкції, заборони і таке інше? Отож.
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27.12.2024 10:00 Відповісти
стархувальники елементарно перестануть стархувати авіарейси та пасажирів через загрози фінансових втрат у разі збиття бортів певео та виплати компенсацій за загибель, міжнародні авіакомпанії відмовляться виконувати авіарейси без страхування та без гарантій безпеки, а це у свою чергу доб'є авіагалузь пі@арів
а цього вони наразі найбільше побоюються, тому й не будуть нічого визнавати
а от у разі відмови видати борт, залишки вбитих, недопущення третьої сторони до розслідування на своїй території - санкції, відмова у виконанні рейсів через небезпеку, а це для них втрати
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27.12.2024 10:07 Відповісти
Та перестаньте... Шановний фантазувати! Величезна компанія Емірейтс... як літала через рашку і в рашку... так і продовжує... Єйр Чайна ... теж саме. Ейр Індія...теж саме. Туркіш... теж саме! Авіаційні влади цих країн прекрасно знають... що рашка літає на вкрадених літаках...і Ви бачите десятки цих літаків у Стамбулі..у Дубаї.. у Делі... Чи Ви вважаєте..що страхові компанії ОАЕ не знають про ризики? Чи ті ж турки? Які літали і літали до позавчорашнього дня і в МінВоди і в Грозний.... \
І Азербайджан спустить все на гальмах... бо до 70 відсотків пасажирських рейсів Азербайджанських авіаліній припадає на смердячу рашку... Кацапи використовують Азербайджан ..як посередника у закупівлі запчастин для вкрадених літаків. AZAL у Баку проводить технічне обслуговування кацапських літаків... (вкрадених) .... То про що Ви збираєтеся тут фантазувати!!!)))
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27.12.2024 11:37 Відповісти
ближчим часом усе побачимо
якби кацапи забили б та не зважали, то не вилучали б документи та ховали сліди
підтвердження можете побачити у осєчкіна, асланяна та ауслєндера
для страхувальників зрк, яке лупить по цивільних бортах та диспетчери, які своєчасно не розвертають борти від загрози - не фантазії, а реальності
попустіться трохи, усе у свій час, шановний
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27.12.2024 11:41 Відповісти
... для Вас... як я бачу.... фантазуєме завтра більш реальне...чим реальне вчора?! Чи Ви всерьоз вважаєте... що перечислені мною авіакомпанії... побачивши що зробили рашкованці з азербайджанським літаком... перестануть літати через і в рашку? І перестануть пускати крадені літаки до своїх аеропортів? І не треба цитувати тут всяких блогерів... знань у яких не більш... ніж у Вас. Ви ще горе-експерДа Світана сюди добавте... щоб вже був привід добре подумати... яку маячню Ви слухаєте. Одна конспірологія. А достатньо послухати трохи первинний радіообмін екіпажу... і для спеціалістів стає більш менш все ясно. https://t.me/vchkogpu/53591
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27.12.2024 11:59 Відповісти
до чого тут фантазії?
наразі чиста політика, а далі вже будуть думки авіакомпаній та гроші
кацапів як роздягали у авіагалузі, так і будуть надалі взувати, проте з урахуванням збиття ціна для кацапів зросте в рази
ми вже з вами думали за різки зміни висот бортом над каспієм згідно посилання на наданий вами ресурс
а виявилося, що gps борта глушили увесь час польоту на морем, а згідно із наданими пасажирами записами - борт йшов високо над хмарами та різко висот не змінював після влучання
за вибух були сумніви, ви казали за вибух пляшки та не можна вірити вижившим пасажирам, а воно оно як - вибух ззвоні із пробиттям обшивки, пробиттям кисневого балону (за даними первинного огляду на місці падіння - казахи джерело, а не блогери) та так надалі
чекаємо на рішення, дії та наслідки
радообмін екіпажу жодним чином не вплине на подальшу політику авіакомпаній та страхувальників
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27.12.2024 12:07 Відповісти
от бачите... що значить людині..яка далека від авіації відео... де літак спокійно летить над хмарами! Ви навіть не знаєте... що він може летіти у горизонті...а от знижуватися... набирати... розвертатися..при пошкодженних рулях ЦЕ ПРОБЛЕМА!!! І як відмова GPS впливає на витримування висоти? Зараз GPS глушать над майже всією Туреччиною... Ізраіль... прикордоння України... Літаки не падають...))) Теорію взриву балона не я висував... а пасажири.... Тому я і написав...що вірити про балон пасажирам не можна... Виявилося..що вибух був ззовні... але навіть екіпаж цього не зрозумів. Кислородний балон знаходиться у кабіні екіпажу... То як пасажири могли знати про вибух..якщо екіпаж цього не знав? У записах про балон і екіпаж нічого не каже! Оце Вам факти маячні. а реальність інша. І просто фантастична... що екіпаж зміг при такій ситуації ще боротися за виживання. А радіообмін екіпажу... це ПЕРВИННИЙ факт ..який розглядається ПЕРШИМ!!! І вже 60-70 відсотків ясності у розслідування внесе радіобмін. На додаток... Як виявляється ніхто не забороняв екіпажу сідати у рашці .. А не сів..тому..що у Мінводах 170 метрів облачність.. а у Махачкалі...730. Екіпаж розуміє... що йому потрібно прості умови. Тому і пішов у Атирау. А тут вже кацапи все прорахували... Заборонили... щоб пішов через море і там втопився! ))) Реальна маячня... ВІД блогерів.. І вся преса гуде!!)))
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27.12.2024 12:32 Відповісти
із влучанням з зрк у борт та втратою керування екіпаж самойстіно прийняв рішення йти через весь каспій до актау - маячня
ніхто не забороняв посадку у махачкалі та грозному - маячня
висота польоту над каспієм стабільна - казахи
звідка інфа, що ніхто борту після влучання не забороняв сідати на @уйлостані?
ті блогери, за яких писав, навели лише факти за конкретні події, які відбуваються на @уйлостані після авіатрощі та жодним чином не аналізують обставин польоту
прості умови? - чого ж не повернувся до баку?
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27.12.2024 12:45 Відповісти
я Вам надіслав первинний радіообмін! Ви розумієте...що таке облака з низким краєм у 170 і 720 метрів для некерованого літака... і плюс з відмовою GPS? Над Каспієм стабільна!!! А ЗНИЖЕННЯ!!!?? А як він летів коли запрацюва GPS? Чи Ви не бачили..як він американські горки відтворював..в вертикальною швидкістью 20-30 метрів на секундуюю??))) Чому не пішов у Баку? Тому що до Баку дальше і він у повітрі був вже достатньо довго... щоб керосин мати. Де офіційна інформація з радіобміну екіпажа... що йому заборонили сідати? Дорогенький! Згідно міжнародних правил КПС приймає рішення на аварійну посадку на ЛЮБОМУ!!! аеродромі ..у тому числі і військовому. Ніхто не може їм ЗАБОРОНИТИ посадку. Перестаньте транслювати недолугі вкиди блогерів. Ви за штурвалом літака... У Вас за спиною 65 людей. Ви в тяжкій ситуації. Перед Вами аеродром ... і Вам забороняють посадку!! Ви виконаєте заборону? НІ!!!! Бо не один КПС не буде слухати диспетчера... бо треба рятувати людей! ЦЕ МІЖНАРОДНІ ПРАВИЛА!!! І ВИМОГИ! А не сіли вони там.. бо наявна погода не дозволяла з такою відмовою там сісти. Тому і пішли у прості візуальні умови в Атирау. Давайте закінчимо перепис. Бо можна пояснити це людиниі..яка пов*язана з авіаційними правилами і розуміє про що мова. Перепрошую... Але нема сенсу Вас це пояснювати. Але я намагався..)))
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27.12.2024 13:01 Відповісти
це все фантазії
кацапи із казахами проведуть незалежне розслідування
визнають винними Україну, Захід та пілотів, які на підбитому борті із пасажирами в умовах втраченого керування та американських гірок вирішили політати через всеь каспій
усе зрозуміло, не треба нічого пояснювати
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27.12.2024 13:06 Відповісти
.. до речі... пілоти... арендовані AZALом два кацапи! Скоро буде версія блогерів про змову кацапських пілотів з розрахунком кадиривського Панциря ...щоб підставити Україну... Так що пілотів Ви даремно сюди вставили... )))) Саме смішне те... що люди вірять маячні... навіть не намагаючись думати і аналізувати ПРОСТЕ!!! Найкращого Вам у вичитуванні казок... конспирології і відвертої маячні...))))
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27.12.2024 13:19 Відповісти
не орендовані, а на контракті в az airlines громадяни @уйлостану кшнякин ігор та кальянинов александр.
фсба на місці падіння разом мгб казахстану першими їхні останки відшукали та позабирали

а тепер стосовно ваших заяв, що будуть і далі літати
офіційна заява az airlines (від 27.12.24):
"Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила рейсы в 7 городов россии, говорится в сообщении авиакомпании.

Приостановлены рейсы в:

* Минеральные Воды;
* Сочи;
* Волгоград;
* Уфу;
* Самару;
* Грозный;
* Махачкалу.

Решение принято с учетом «результатов предварительного расследования» катастрофы самолета Embraer 190 и «возможных рисков» для полетов, сообщили в авиакомпании. Рейсы приостановлены с 28 декабря до завершения окончательного расследования. В авиакомпании указали также, что приостановка рейсов была принята на основании решения Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана."

керуйтеся та користуйтеся фактами, та не фантазуйте
якщо ви маєте/мали відношення до авіації - тільки фактаж та повага до співрозмовника
тоді вас почують
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27.12.2024 14:43 Відповісти
... відкривайте розклад рейсів AZAL на сьогодні. Москау.. Астрахань..Петерсберг... ЗУПИНИЛИ? На 16.25 Казань по розкладу... 18.45 Махачкала ..по розкладу... Може розклад рейсів з Баку у смердячу на сьогодні і завтра теж моя фантазія?
Повага до співрозмовника може бути тоді..коли співрозмовник в темі... щось розуміє і не пише маячні... що на відео літак спокійно летить за облаками... значить нічого страшного...)))) Яку повагу Ви вимагаєте до себе..коли НІЧОГО не розумієте у тому..що сталося... пишете відверту маячню... разом з тим намагаючись писати співрозмовнику... що я пишу і фантазую. Дорогенький. Я більш сорока років у небі . І не треба мені розповідати дитячі фантазії ..які Вам десяток блогерів втерли в мозок. Вони стовідсотково одного рівня з Вашими знаннями про авіацію... Хто розуміє... той мене почув. Хто не хоче ..бо це не вкладається в дитячі фантазії... той і поводить себе так ..як Ви. Для Вас ФАКТИ...це нічого...бо щоб зрозуміти фактаж... треба розуміти про що мова. Ви далекі від цього. Найкращого!
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28.12.2024 11:20 Відповісти
На додаток. Катастрофа НІЯК не вплине на політику авіакомпаній та страхувальників! Повірте мені... багато років пов*язаного з авіацією... Як було..так і залишиться.
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27.12.2024 12:35 Відповісти
з 28.12.24 az airlines скасувала усі авіарейси на @уйлостан, зокрема до мінеральних вод, сочі, волгограду, уви, самари, грозного, махачкали - офіційна заява авіакомпанії від 27.12.24

Як стверджує компанія: рішення прийнято з урахуванням результатів попереднього розслідування авіатрощі Embraer 190 та можливих ризиків для польотів. Підстава - рішення держагенства цивільної авіації азербайджану.

Не фантазуйте, шановний, це не ваше
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27.12.2024 14:56 Відповісти
Згадайте Ту-154М, який здійснював рейс із Варшави до Смоленська у 2010-му. Власна територія - найкращий спосіб сховати кінці в воду. Але ви праві в тому, що п#дари не очікували того, що літак дотягне до аеропорту Актау.
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27.12.2024 10:05 Відповісти
кацапи у тій ситуації усе виконували усе дуже хитро - спочатку списували на помилку пілотів в умовах поганої погоди, потім намагалися втулити технічні проблеми із навігаційним та диспетчерським обладнанням, допустили до себе міжнародних експертів, проте довго не видавали залишки борта та тіла загиблих, мотивуючи необхідністю слідства
тобто кацапи усе робили, щоби зробити вигляд, що вони за розсслідування та сприяють, та водночас у всьому перешкоджали
а тому й до цього часу (подивіться навіть у Вікі) причина тієї авіатрощі не встановлена
у цьому ж спрацював фактор безхребетності та підлабузництва польських політиканів, були б жорсткіше - кацапи вигрьели б люлей відразу
та авіатроща кацапів багато чому навчила, от вони у даному випадку із азербайджанським бортом вирішили сховати кінці у воду - у каспій
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27.12.2024 10:12 Відповісти
у даному випадку у пі@арів спрацював ще один момент:
якщо борт впав на території @уйлостану, то будуть підозри до пі@арів за збиття
а от якщо борт плюхнувся у море - то це не ми, хто-зна хто його над морем збив - може казахи, може азербайджан, а може турки? це не ми (усе як завжди)
уражаючі елементи від ракети панциря-с дрібні, за ними конкретного власника зрк не визначиш, а отже - не доведете - логіка пі@арів
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27.12.2024 10:18 Відповісти
ох уж ці казочки, ох уж ці сказочники ))))
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27.12.2024 15:21 Відповісти
та й не кажіть
нема спасу
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27.12.2024 15:23 Відповісти
тіко правильно українською - казкарі
палитися
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27.12.2024 15:24 Відповісти
алиеву глубоко плевать на самолёт и на жизни его сограждан, для него это всего лишь карта в его отношениях с кровавым путлером, так что, никто там и ничего не ждёт, будет полная тишина!
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27.12.2024 09:35 Відповісти
срАліеву не насрати на свою міжнародну репутацію
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27.12.2024 09:39 Відповісти
у цій ситуації у нього є ше такі проблеми:
- виплата компенсацій рідним загиблих, витрати на лікування та компенсації пораненим, а доволі великі суми і наразі (допоки не доведено причетності іншої сторони) усі ці витрати за рахунок азербайджанської авіакомпанії та її страхувальника;
- значна кількість міжнародних авіакомпаній корситується послугами аеропорту баку та азербайджанських диспетчерських служб, а це чималі постійні прибутки. у разі, якщо азербайджан усе спустить на гальмах, то у міжнародних перевізників та їхніх страхувальників виникне багато питань до забезпечення безпеки перельотів азербайджанською стороною, у стархувальників будуть підстави відмовити у страхуванні рейсів до/через баку через ризик фінансових втрат (у разі авіатрощ). а тоді це потягне значні фінансові втрати для баку
- ну і яки ви правильно вказали міжнародна репутація
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27.12.2024 10:02 Відповісти
..сума відшкодування потерпілим для Азербайджана дорівнює втрачені Вами п*яти гривеням.... Навіть і рахувати ніхто не буде. Друге діло... імідж і відношення до ситуації владою Азербайджану! Якщо порівнювати з Польщею та Малазією... де іміджеві втрати значно вищі.... то знову НІЧОГО страшного! І Польща і Малайзія проковтнули... Так і Азербайджан проковтне... А до того ще й будуть звинувачені азербайджанські авіаційні структури..які не прийняли безпекових дій ..знаючи ..що подібне може трапитися. Поле діяльності у звинуваченні невинних дуже велике. Значно більше...ніж пошук винних!
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27.12.2024 11:47 Відповісти
наразі в алієва складна ситуація - проковтнути не вийде
запланована на 25.12.24 зустріч алієва та токаєва у підері із @уйлом скасовані алієвим та токаєвим
при цьому борт алієва розвернувся назад до баку вже над @уйлостаном, а токаєв взагалі відмовився летіти до підера
згоден, виплати для азербайджана не становлять великих фінансових втрат, на відміну від репутаційних
до гри вступив ердоган, який хоче на себе перебрати авіагалузь баку
наразі алієв щодо цієї ситуації радиться саме із ердоганом
у влади азербайджана з подачі турків вже гове рішення - у разі визнання @уйлостаном збиття зрк борта та виплати компенсацій - усе гуд, далі живемо без проблем
проте наразі @уйло на такий варіант не погоджується та кремль активно опрацьовує варіант звинуватити у всьому Україну (як терориста із бпла) та Захід, який підтримує Україну
@уйло вирішив категорично не визнавати вину кацапського певео та наразі із казахами ведеться активна співпраця щодо пошуку "винних", і це, за версією @уйла, не кацапстан
для міжнародних перевізників і страхувальників остаточне рішення теж важливе, ціна питання дуже вартісна
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27.12.2024 11:56 Відповісти
Ну про бажання Ердогана прибрати AZAL до своїх рук... це Ви вже навіть Світана переплюнули у фантазіях! AZAL теоретично державна..фактично приватна ВЛАСТНІСТЬ Алієва! Казахстан не допустив до розслідування ні Азербайджан... ні рашку. ПОКИ!!!! Поки вони там як спаостерігачі... без права голосу. Може у іншому Ви і праві... Як на мене... то Азербайджан спустить все на гальмах...як у свій час зробив уряд Польщі. Буде трохи гриміти на шпальтах преси... Будуть всякі блогери нести відверту маячню....самі того не розуміючі...що мелють... і на тому закінчиться! От якби було відверте протистояння Туреччини і смердячої... от тоді щось би і вибухнуло. А туркам зараз вигідніше зам*яти цей випадок... ніж понести втрати... про які Ви писали вище. Як ніяк.. а Стамбул зараз единий перевалочний хаб..через який кацапи ветшаються по світу. Як кажуть..Вікно у Європу...))))
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27.12.2024 12:15 Відповісти
ціна питання для кацапів зросте незалежно від результатів розслідування
ердоган свого не упустить
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27.12.2024 12:38 Відповісти
..яку вигоду Ви хочете побачити для Ердогана у цій катастрофі? Та він давно міг би заткнути рашку ..заборонивши польоти вкрадених літаків до Туреччини! Сів...арешт! Чого ж він цього не робить? Чому сотні турецьких літаків шляються у рашку...? Пульт керування у Ердогана! Рашка порушує... не Ердоган! В Сирії турки поставили кацапів раком... і нічого страшного. А тут якась катастрофа якогось невеликого пасажирського літака... Що тут для Ердогана є зиском? Приниження рашки? Так той же Ердоган принижує її впродовж і впоперек. Для Ердогана ця катастрофа... це невелика посмішка. Для Алієва це проблема.... бо йому придеться розкорячитися... пояснив своїм що вдбулося і що буде. Але Алієв як і Ердоган що бидлу скажуть... то і буде правдою!
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27.12.2024 12:45 Відповісти
гроші, великі гроші
значно більші, ніж заробляв на авіагалузі до цього
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27.12.2024 12:46 Відповісти
Два диктатори домовляться.
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27.12.2024 10:48 Відповісти
і шо? сралієв себе поставить на рівень пукіна офіційно
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30.12.2024 03:32 Відповісти
Знайдуть український слід.
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27.12.2024 09:54 Відповісти
а чукча в чумє
ждєт рассвєєєєєєтаааа
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27.12.2024 09:57 Відповісти
Азербайджан хай поцілує у черговий раз путлєра у дупу.....московія це визнає беззаперечно і навіть розповсюдить в ООН....А літак - сам напав на ракету!!! ....після того,як його вкусив бойовий комар з України!!
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27.12.2024 10:02 Відповісти
да болотные будут тянуть с ответом как при совке в 1983 сбили южнокорейский боинг.типичная хрень ватников.....................
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27.12.2024 10:04 Відповісти
ага.. визнає, вже й розбіг взяла. Польський літак ще й досі не визнала, що знищила його разом з керівництвом країни. Скільки там 20 років минуло вже?
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27.12.2024 10:20 Відповісти
Ну признають ,ну і що з того? У коліновстана без ліміт на збиття пасажирських літаків.
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27.12.2024 10:40 Відповісти
Алиева сейчас интересует где был его самолет когда шмальнули панцирем.
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27.12.2024 10:42 Відповісти
Азербайджан ждет, когда москва на горе свиснет
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27.12.2024 10:48 Відповісти
росія офіційно заявить, що у катастрофі азарбайджанського літака була винна шрапрень українського дрону, який вразила російська система "Панцирь-С"!
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27.12.2024 11:26 Відповісти
Напевно буде чекати до другого пришестя
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27.12.2024 13:41 Відповісти
>Так, США та Канада закликали Росію провести прозоре розслідування інциденту

Качинський одобряє
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27.12.2024 14:17 Відповісти
Польський, малазійський, азербайджанський... Цікаво, хто цей наступний ідіот, котрий наважиться зіграти з москалями в русскую рулетку ?
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27.12.2024 14:33 Відповісти
белавіа
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27.12.2024 15:53 Відповісти
Операция ФСБ- " Сбить самолёт над морем, утопить и объявить,
что это сделали украинские дроны." А концы в воду.
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27.12.2024 18:44 Відповісти
Много в коментах разного и про легенды, сказки, тосты, русскую рулетку, дон-дона поминают итд. Но ясно одно и железно. Система ,,Панцирь,, у них есть а у нас нет, не было и врядли будет. А теперь давай по новой про то как космические корабли бороздят просторы мирового океана. Поливай.
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27.12.2024 18:50 Відповісти
А було таке що кацапня визнала свою провину хоч за один злочин
Щось не пригадую
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27.12.2024 20:34 Відповісти
Надіюсь, Азербайджан і Туреччина допоможуть своїм братам османам зкинути проросійкий уряд в Грузії. Це була б гарна відповідь.
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27.12.2024 21:27 Відповісти
які сміфні
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27.12.2024 22:14 Відповісти
 
 