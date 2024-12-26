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Новини
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Найбільша авіакомпанія Ізраїлю призупиняє рейси до Москви на тлі ймовірної причетності РФ до аваіатрощі в Казахстані

Ізраїльська авіакомпанія призупинила польоти до Москви через падіння літака в Казахстані

Найбільша ізраїльська авіакомпанія El Al призупиняє рейси з Тель-Авіву до Москви через авіакатастрофу літака Embraer 25 грудня в Актау у Казахстані, який, ймовірно, збила російська ракета. 

Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ.

В авіакомпанії заявили, що El Al скасовує польоти за маршрутом Тель-Авів - Москва наступного тижня "у зв'язку з подіями в російському повітряному просторі".

Чиновники пояснюють рішення авіакатастрофою азербайджанського пасажирського літака, яку, ймовірно, спричинила російська система протиповітряної оборони.

Авіатроща забрала життя 38 з 69 пасажирів, які перебували на борту.

Зазначається, що авіакомпанія впродовж наступного тижня оцінить ситуацію, і залежно від результатів ухвалить рішення щодо відновлення польотів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО закликає провести "повне розслідування" авіатрощі літака Azerbaijan Airlines 

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

У НАТО закликали провести повне розслідування катастрофи рейсу літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) у Казахстані.

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Ізраїль (1641) Казахстан (873) росія (65191) літак (2903)


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Топ коментарі
+23
Я думав вони не літають в мордор з лютого 2022 як усі цивілізовані країни.
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26.12.2024 22:25
+23
При всем уважении к государству - но видимо национальные черты берут верх. Они находят в Ливане тысячи тонн российского оружия, которое там находилось для того чтобы убивать израильтян - и при этом очень сильно стараются закрыть глаза на виновника.
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26.12.2024 22:30
+15
А розірвати дипломатичні стосунки з мордором-агресором Ізраїль часом не бажає?
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26.12.2024 22:35
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Я думав вони не літають в мордор з лютого 2022 як усі цивілізовані країни.
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26.12.2024 22:25 Відповісти
При всем уважении к государству - но видимо национальные черты берут верх. Они находят в Ливане тысячи тонн российского оружия, которое там находилось для того чтобы убивать израильтян - и при этом очень сильно стараются закрыть глаза на виновника.
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26.12.2024 22:30 Відповісти
В Ізраіль можна толька вєріть...
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26.12.2024 22:30 Відповісти
Вони з Зеленським однієї крові та просто роблять бізнес на крові українців як і сотні років тому.
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26.12.2024 22:50 Відповісти
Зеленський в той час з кварталом у москалів по корпоративах шлялися та сватів знімали.
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27.12.2024 02:05 Відповісти
Ти тут щоб відмазувати оманську жОПу єрмака та його віслюка
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27.12.2024 06:17 Відповісти
коли це ізраїль був цивілізованою країною?
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26.12.2024 22:50 Відповісти
Дивлячись на срач в Умані, що залишають після себе хасиди- повністю з Вами згоден!
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26.12.2024 23:01 Відповісти
у хасидизмі існує 8 течій, а в Умань їдуть лише представники одніє з них, це бреславськы хасиди! і те що хасидів в Ізраїлі досить невелика кількість відносно всього населення, а бреславськіх хасидів всього близько 7000 сімей на весь Ізраїль! Більшість тих хто приїздить до Умані взагалі не з Ізраїля, то може не треба писати херні!
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27.12.2024 00:59 Відповісти
Блин,але срач же після евреів , а не французів
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27.12.2024 01:05 Відповісти
ви уважно читали що я написав? В Умань їдуть лише бреславські хасиди! вони не є всіма євреями, це мізерна группа від усього народу! Вони і в Ізраїлі не вирізняються охайністю та нормальною поведінкою, поцікавтесь яке навіть там до них відношення у багатьох людей!
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27.12.2024 08:37 Відповісти
Ізраїль "цивілізований" настільки ж наскільки й московія-ці країни,й їх політичні "принципи", мають коріння у спільному досвіді!
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26.12.2024 23:06 Відповісти
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26.12.2024 22:26 Відповісти
А у тёти Оли, летом, трактор гуся задавил. А уборочную не останавливали
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26.12.2024 23:12 Відповісти
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26.12.2024 22:29 Відповісти
Та нехай летять, чо
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26.12.2024 22:30 Відповісти
Який дебіл вигадав оце слово "авіатроща"?
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26.12.2024 22:34 Відповісти
А як треба?
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27.12.2024 01:55 Відповісти
Авіакатастрофа.
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27.12.2024 02:57 Відповісти
Це вигадали "освітяни", а може "податківці" чи якісь "професорки"
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27.12.2024 05:35 Відповісти
А розірвати дипломатичні стосунки з мордором-агресором Ізраїль часом не бажає?
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26.12.2024 22:35 Відповісти
Если бы государствами управляли женщины, войн бы совсем не было. Но многие страны не разговаривали бы друг с другом.
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26.12.2024 23:14 Відповісти
В кожного царя цариця є...
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27.12.2024 01:57 Відповісти
Зате б кожен місяць було кровопролиття...
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27.12.2024 06:11 Відповісти

+++
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27.12.2024 07:25 Відповісти
З якого дива, якщо після 7 жовтня 2023 не розірвали?
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27.12.2024 02:18 Відповісти
Колись Актау називався Шевченко, на честь нашого Кобзаря , настільки казахи поважали його ....
але неймовірно , що літак через весь каспій дотягнув від московіі
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26.12.2024 22:36 Відповісти
Ну між Грозним і Актау 400 км - море вузьке досить там
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26.12.2024 22:54 Відповісти
2 годин/ держався у повітрі. Міг би сісти у махачкалі , але як скрити що по ньому вдарили ракетою ? Ось і погнали через море тонути
АЛЕ РІЗДВО ЗРОБИЛО ЧУДО. І є виживши і є позор раше
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27.12.2024 01:01 Відповісти
🙏🙏🙏😊
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27.12.2024 08:36 Відповісти
Це було Рiздвяне диво...🙏🙏🙏
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27.12.2024 08:34 Відповісти
І шо , тепер празнічних калорадок не буде і з дідом на палкє не походиш біля мавзолєя?
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26.12.2024 22:38 Відповісти
А чому призупиняє? Продовжували б !
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26.12.2024 22:42 Відповісти
Звісно що продовжать бо не скасували а "только нємножка падаждать...тарапитца нє нада"
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26.12.2024 22:58 Відповісти
Літуни ї … ні
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26.12.2024 22:58 Відповісти
Легенькии перекур - будуть літати
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26.12.2024 23:13 Відповісти
ну, правильно, подумали, что Хйло решил ответить напоследок. Азерам - за Карабах, а евреям - за Сирию. а как отвечать? - по-хйловски, по мирняку.
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27.12.2024 00:04 Відповісти
Він збив літак з президентом Польщі, він збив літакМН17 , він збив літак Пригожина.
Клеіт з себе юродивого і збиває літаки. А Трамп ще хоче йому руку потиснути
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27.12.2024 00:58 Відповісти
Ще у глаз'я зазирнути та повідсосювати трішки
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27.12.2024 05:31 Відповісти
І не скажить . Країну розвалюшку треба валити , а не хороводи з ними водити .
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27.12.2024 06:14 Відповісти
У самолетов Эль Аль есть комплекс защиты так что кривой пацырь ему до одного места, самое страшное в наших авиалиниях это еда хуже чем у рашкованского Аэрофлота
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27.12.2024 00:44 Відповісти
Дуже цікаво. І чим же у вас годують?

Національними ізраїльськими стравами? А якими?

Форшмак є? 🙃
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27.12.2024 00:53 Відповісти
Национальные блюда вкусные для тех кто тут вырос, там же сендвичь из курицы от которого тебе хочеться стошноть, воняет рыбой и микроволновкой на вкус не описать какая хрень... Короче хотите самые безопасные авиалинии(активная система защиты от ракет ПВО) с одними их самых лучших летчиков которые служили в ВВС Израиля вам к нам не умрете точно, но еду ... найдите способ пронести на борт, не кушайте там
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27.12.2024 01:03 Відповісти
А ну, просвітіть, будь-ласка, який це комплекс захисту на цивільних літаках Ель-Аль від ППО? Може ще ракети повітря-повітря перевозить із собою, щоб ворожі винищувачі відганяти?
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27.12.2024 14:47 Відповісти
Говорять , що раша планувала збити літак президента Азербайджану , тобто зменити владу . Хутин хоче повернути карабах
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27.12.2024 00:52 Відповісти
Турки теж могли би припинити
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27.12.2024 00:54 Відповісти
А як же ************ тепер поїде до мацкви на парад пабєди?
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27.12.2024 05:28 Відповісти
 
 