Найбільша авіакомпанія Ізраїлю призупиняє рейси до Москви на тлі ймовірної причетності РФ до аваіатрощі в Казахстані
Найбільша ізраїльська авіакомпанія El Al призупиняє рейси з Тель-Авіву до Москви через авіакатастрофу літака Embraer 25 грудня в Актау у Казахстані, який, ймовірно, збила російська ракета.
Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ.
В авіакомпанії заявили, що El Al скасовує польоти за маршрутом Тель-Авів - Москва наступного тижня "у зв'язку з подіями в російському повітряному просторі".
Чиновники пояснюють рішення авіакатастрофою азербайджанського пасажирського літака, яку, ймовірно, спричинила російська система протиповітряної оборони.
Авіатроща забрала життя 38 з 69 пасажирів, які перебували на борту.
Зазначається, що авіакомпанія впродовж наступного тижня оцінить ситуацію, і залежно від результатів ухвалить рішення щодо відновлення польотів.
Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані
25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.
38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.
За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
У НАТО закликали провести повне розслідування катастрофи рейсу літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) у Казахстані.
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але неймовірно , що літак через весь каспій дотягнув від московіі
АЛЕ РІЗДВО ЗРОБИЛО ЧУДО. І є виживши і є позор раше
Клеіт з себе юродивого і збиває літаки. А Трамп ще хоче йому руку потиснути
Національними ізраїльськими стравами? А якими?
Форшмак є? 🙃