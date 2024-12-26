Найбільша авіакомпанія Ізраїлю призупиняє рейси до Москви на тлі ймовірної причетності РФ до аваіатрощі в Казахстані

Найбільша ізраїльська авіакомпанія El Al призупиняє рейси з Тель-Авіву до Москви через авіакатастрофу літака Embraer 25 грудня в Актау у Казахстані, який, ймовірно, збила російська ракета.

Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ.

В авіакомпанії заявили, що El Al скасовує польоти за маршрутом Тель-Авів - Москва наступного тижня "у зв'язку з подіями в російському повітряному просторі".

Чиновники пояснюють рішення авіакатастрофою азербайджанського пасажирського літака, яку, ймовірно, спричинила російська система протиповітряної оборони.

Авіатроща забрала життя 38 з 69 пасажирів, які перебували на борту.

Зазначається, що авіакомпанія впродовж наступного тижня оцінить ситуацію, і залежно від результатів ухвалить рішення щодо відновлення польотів.

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Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

У НАТО закликали провести повне розслідування катастрофи рейсу літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) у Казахстані.