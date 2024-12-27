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Новини
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Кремль про авіатрощу літака Azerbaijan Airlines: Не реагуємо на цей "авіаційний інцидент" до результатів розслідування

Пєсков про авіатрощу азербайджанського літака в Казахстані

Речник російського диктатора Дмитрій Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.

Його заяву цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

За словами Пєскова, у Кремлі бачили заяви з Азербайджану про те, що Росія має перепросити за авіакатастрофу азербайджанського літака.

Речник Путіна заявив, що нині триває розслідування "цього авіаційного інциденту".

"До висновків, які будуть зроблені за результатами розслідування, ми не вважаємо, що маємо право надавати якісь оцінки, і не робитимемо цього. У нас є наша авіаційна влада, яка може це робити, і ця інформація може бути тільки від них", - додав Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про авіатрощу літака Azerbaijan Airlines: Маємо не дати Росії уникнути відповідальності 

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

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Автор: 

авіакатастрофа (1098) Азербайджан (855) Казахстан (873) Пєсков Дмитро (1625) росія (65191)


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Топ коментарі
+14
"Панцирь" вранці вже вивезли з Грозного....А от його екіпаж може раптово загинути...
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27.12.2024 14:46
+13
Цікаво почути діспетчера Карлоса.
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27.12.2024 14:48
+9
Тут три варіанти! Або укропи збили, або піндоси,або гейропейці!
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27.12.2024 14:36
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типа - "авось пронесёт"?...
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27.12.2024 14:34 Відповісти
скоріше "авось осяде на дно".
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27.12.2024 14:41 Відповісти
уйло як ніхто не розуміє що головне - це виграти час.. Хто зараз пам"ятає про МАС17 ?
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27.12.2024 15:08 Відповісти
Ти точно не пам'ятаєш, тому що це був рейс MH17.
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27.12.2024 17:41 Відповісти
Мандрички не встигли підготувати - на паузі....
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27.12.2024 14:36 Відповісти
Тут три варіанти! Або укропи збили, або піндоси,або гейропейці!
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27.12.2024 14:36 Відповісти
Буде реагувати не після результатів розслідування,а після офіційного висновку -хто йому дасть право коментувати результати розслідування без офіційної версії?
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27.12.2024 14:37 Відповісти
адназначна стєрхі поклювали літак
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27.12.2024 14:39 Відповісти
а до чого раша ще не причетна , кругом гадить
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27.12.2024 14:44 Відповісти
"Панцирь" вранці вже вивезли з Грозного....А от його екіпаж може раптово загинути...
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27.12.2024 14:46 Відповісти
фсба в Ічкерії ще 25.12.24 відразу після авіатрощі вилучила на військових об'єктах усю документацію щодо цього панциря-с та відрядження його кацапського екіпажу
як вб'ють розрахунок, то плюс - то навчені та підготовлені кацапські пі@ари, офіцери
до того ж фсба спільно із мгб казахстану в актау на місці падіння 25.12.24 відшукали та вилучили рештки пілотів - громадян @уйлостану кшнякина та кальянинова, певно допитувати будуть
наразі за повідомленням генпрокуратури азербайджану фсба спільно із слідчими з азербайджану проводять слідчі дії у грозному - шукають український слід
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27.12.2024 16:07 Відповісти
Цікаво почути діспетчера Карлоса.
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27.12.2024 14:48 Відповісти
Зв'язку не було.. все вже узгоджено.
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27.12.2024 14:49 Відповісти
Нас здесь нет. Докажите. Рашппели блин.
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27.12.2024 14:48 Відповісти
Та байдуже усім на цей інцидент . Вважай, повністю внутрішні трабли московії. Хоч і з нечасто трапляючихся, чим і цікаві для аналізу вузькопрофільних спеціалістів .
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27.12.2024 14:59 Відповісти
а розслідувати будуть самі, як і 2010-го в смалєнску.
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27.12.2024 15:24 Відповісти
Ну от якби влучили в літак випадково, то мали б зробити все для порятунку виживших. Але ******** діяли навпаки і заборонили посадку літака на двох найближчих літовищах ********** і змусили летіти через море в Казахстан. І були впевнені що літак впаде в море і "кінці в воду". Тому єдиний висновок - кацапам було необхідно когось в тому літаку знищити за будь-яку ціну. Може там якийсь "міні-прігожін" летів в Чечню? Може там був чорт, який конфліктував з кадировим? або "турецький агент Алієва"?
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27.12.2024 15:32 Відповісти
Зараз не реагують, ждуть розслідування, а потім хто старе згадає, тому ще один літак зіб'ють. Одним словом ху....лостан є ху...лостан . А туалетному йоршику все краще говорити, чим вусами валізу прочищати
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27.12.2024 15:54 Відповісти
бойові гуси поклювали
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27.12.2024 16:50 Відповісти
типичный ответ *************** *********!совок не сдох!
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27.12.2024 17:24 Відповісти
цікава мовчанка айзербайджану
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27.12.2024 18:29 Відповісти
Якщо не помиляюся,то там велика кількість й російських громадян загинула.Може досить нашим"експертам" туди лізти .У себе вдома питань куча,а відповідей на них так і нема,починаючи,хто стріляв на майдані,хто дав наказ здати Крим,хто наказав здати південь?Ось там потрібно свій дедуктивний метод використовувати.
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27.12.2024 20:49 Відповісти
Лупатий відморозок відмовився коментувати? А що ви від цього ублюдка чекали?
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30.12.2024 11:19 Відповісти
 
 