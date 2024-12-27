Кремль про авіатрощу літака Azerbaijan Airlines: Не реагуємо на цей "авіаційний інцидент" до результатів розслідування

Речник російського диктатора Дмитрій Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.

Його заяву цитує російський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

За словами Пєскова, у Кремлі бачили заяви з Азербайджану про те, що Росія має перепросити за авіакатастрофу азербайджанського літака.

Речник Путіна заявив, що нині триває розслідування "цього авіаційного інциденту".

"До висновків, які будуть зроблені за результатами розслідування, ми не вважаємо, що маємо право надавати якісь оцінки, і не робитимемо цього. У нас є наша авіаційна влада, яка може це робити, і ця інформація може бути тільки від них", - додав Пєсков.

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Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

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