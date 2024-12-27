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Новини
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"Azerbaijan Airlines" призупиняє польоти до низки російських міст

Азербайджан призупиняє польоти до низки російських міст

Авіакомпанія "Azerbaijan Airlines" (AZAL) зупиняє рейси з Баку до низки російських міст із 28 грудня 2024 року.

Про це пише Media.az, передає Цензор.НЕТ.

Це триватиме до завершення розслідування.

Куди не літатимуть літаки AZAL

  • Мінеральні Води;
  • Сочі;
  • Волгоград;
  • Уфа;
  • Самара;
  • Грозний;
  • Махачкала.

Також читайте: Найбільша авіакомпанія Ізраїлю припинить польоти до Москви

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

Читайте: НАТО закликає провести "повне розслідування" авіатрощі літака Azerbaijan Airlines

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Азербайджан (855) росія (65191)


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Топ коментарі
+13
Цікава реакція альфа-самця алієва на відвертий плювок в рило від кацапів...
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27.12.2024 11:38
+12
максимум до кінця січня полетять знову)))
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27.12.2024 11:36
+11
Карабах вони "віддали" тому що в Україні надірвалась удєржалка. Так само і Сирію...
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27.12.2024 11:51
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максимум до кінця січня полетять знову)))
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27.12.2024 11:36 Відповісти
. навіть без сумніву... Замість Уфи з Самарою додадуть Уренгої...Челябінські... Екатеринбурги та Мурманські...))) Збільшать у два ..три рази Москау з Петерсбергом..)))
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27.12.2024 13:08 Відповісти
моцква з санкт-ленінградом скоро теж під питанням

.
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27.12.2024 15:02 Відповісти
Цікава реакція альфа-самця алієва на відвертий плювок в рило від кацапів...
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27.12.2024 11:38 Відповісти
У них четкая договоренность с Х...ом. Или ты думаешь ему Карабах просто так отдали?
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27.12.2024 11:42 Відповісти
Карабах вони "віддали" тому що в Україні надірвалась удєржалка. Так само і Сирію...
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27.12.2024 11:51 Відповісти
і не тільки тому. вони ще й засцяли з Ердоганом відкрито воювати у Карабасі..
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27.12.2024 11:54 Відповісти
шо значить "отдалі"? Сирію тоже просто так кацапи "отдалі"? та ніт. їх просто вишибли звідти. в слушний час, коли кацапня полізла в Україну. так, в Карабасі цапи щось там могли би ще побрикатися. та вони добре знали, що за Алієвим стоїть Ердоган. а з турками кусатися ху йло сцикануло, бо Ердоган вмить закрив би цапам Босфор для нафти. проти Ердогана цапи тільки помідори давити можуть від злості. і все. навіть послів цапських стріляють відкрито в Туреччині.
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27.12.2024 11:52 Відповісти
Диктатор диктатору око не виклює, а злодій злодія криє !
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27.12.2024 11:52 Відповісти
Азербайджан має подавати до Гаазі на Кадирова
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27.12.2024 11:40 Відповісти
Азербайджан и Гаага в одном предложении, это уже смешно А ваше предложение вдвойне смешно.
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27.12.2024 11:43 Відповісти
Чім вам Азербпйджан не подобаєтся?
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27.12.2024 11:57 Відповісти
Азербайджан стає антизахідним
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27.12.2024 15:04 Відповісти
Если тебе нравится гейропа, это не означает что и я должен любить этих пидоров. Люби и пусть тебя любят.
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27.12.2024 23:55 Відповісти
Диктатура в чистом виде.
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27.12.2024 16:04 Відповісти
тим що підстилки кацапів. Ті їм літак збили, а айзера гі*на в рот набрали і мовчать
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27.12.2024 18:39 Відповісти
Гаазя не гумова!
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27.12.2024 11:49 Відповісти
із Баку у москву можно літать, бо Домодєдово і Шерємєтьєво надійно прикриті засобами ППО. В разі чого оголошать опєрацию "Кавйор" і все взагалі там накриється кавром.
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27.12.2024 11:51 Відповісти
Якось наші ппошники показували пінопластовий шахід який кацапи запускають. На вигляд воно стоїть баксів 50.
Таке лайно, якщо запускати масово покладе всі пасажирські перевезення в косорилії. А це мільярди збитків. Чого наші так не роблять х/з...
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27.12.2024 11:57 Відповісти
до вашого відома - при наших атаках БПЛА на конкретні об'єкти певна частина дронів теж летить просто з лінзами Люнеберга. Якщо про це вам не докладають з ГШ, то це зовсім не означаЄ, що ми не використовуємо хибні цілі.
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27.12.2024 12:07 Відповісти
До вашого відома мова була про інше - забивання польотних зон найбільших аеропортів такими обманками. Щоб припинити їх роботу.
Цього не робл'ять незалежно від доповідей Генштабу вам особисто...
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27.12.2024 12:20 Відповісти
хибні цілі ц нас летять при кожній атаці на значний об'єкт, який прикритий засобами ППО противника. Цивільні аеродроми ми не атакуємо, бо це мжнародна спільнота розцінює як загроза польотам і тероризм. Кацапи закривають польоти в аеропортах москви, як це було неодноразово, наприклад коли наші дрони аткували аеродром Остаф'єво, НДІП у Жуковському чи інші цілі у підмосков'ї. Також закривались польоти в аеропортах Саратова, Уфи, Казані та інших міст, коли атакували НПЗ або інші об'єкти.
Польоти там закривають регулярно у звязку з атаками БПЛА, просто ви особисто цим не цікавитесь.
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27.12.2024 12:41 Відповісти
Я втретє повторюю. Не треба атакувати "цивільні" аеропорти, можна їх закрити, періодично відправляючи туди дешеві обманки.
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27.12.2024 12:53 Відповісти
я вдруге повторюю - повітряний простір цивільних аеропортів не можно атаковувати будь-якими дронами, бо це розцінюється світовою спільнотою як міжнародний тероризм.
Щодо закриття польотних зон аеропортів у прилеглих до ТВД областей рф, то вони закриваються регулярно, бо деякі аеропорти мають спільне з військовими користування, як от наприклад у Курську, Ліпецьку та Воронежі.
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27.12.2024 13:03 Відповісти
Шта, ...ля? Який, нах, тероризм? у нас третій рік закриті всі цивільні аеропорти, альо...
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27.12.2024 13:13 Відповісти
так, бо у нас війна. А у рф тіпа війни нема, про це і зараз іхня влада намагається три роки доводить своєму населенню. Але тим не менше на даний момент призупинені польоти у повітряному просторі Астрахані, Волгограда, Сочі, Казані ще низки аеропортів. Просто ви не цікавитесь, тому цього і не знаєте.
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27.12.2024 13:20 Відповісти
Курськ, Ліпецьк і Воронеж були закриті ще в 2022, а не "регулярно закриваються".
А треба щоб повністю закрили Москву і Підорбург...
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27.12.2024 13:17 Відповісти
Аєропорти Курська, Ліпецька і Воронежа не закриті, і з них виконуються пасажирські рейси.
щоб повністю закрити москву чи там підєрбург, то треба повністю закрити проект "кремль".
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27.12.2024 13:26 Відповісти
Аэропорты на юге и в центре России не принимали рейсы с февраля 2022 г. Запрет неоднократно продлевался Росавиацией. На данный момент запрет на полеты остается в силе по существу бессрочно.

 гугел. Перший ліпший лінк. Рекомендую...
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27.12.2024 13:59 Відповісти
гугел. Онлайн-табло аеропортів Курська, Воронєжа та Ліпецька. Рекомендую.
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27.12.2024 14:16 Відповісти
Скористайся своїми ж рекомендаціями...

Аэропорт Курск Восточный (URS) - расписание вылета самолетов

https://www.avionio.com/widget/ru/urs/departures Отправлениеhttps://www.avionio.com/widget/ru/urs/arrivals Прибытие

Местное время: 16:10:59

Нет рейсов
Нет рейсов
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27.12.2024 15:12 Відповісти
ну і добре. Сподіваюсь ця тенденція до весни пошириться і на аеропорти Сочі, МінВод, Саратова , Волгограда...
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27.12.2024 15:33 Відповісти
Який, нах, тероризм? ми попереджаємо світову спільноту, що віднині все кацапські аеропорти наша законна ціль і вони їх мають закрити! ви собі уявляєте ефект закритих аеропортів кацапів?! ніякий дурак після такого попередження не полетить, а в кацапії настане хаос і повний армагеддон!

чого наші соплі жують 3 роки, оце питання, прикриваючись стидливим тероризмом. Це МАЯЧНЯ!
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27.12.2024 18:44 Відповісти
звісно ви можете попереджати світову спільноту, навіть не ставлячи це до відома санітарів. Але ваше попередження нічого не змінить, і атака повітряного простору цивільних аеропортів завжди у цивілізованому світі буде сприматись\розглядатись як тероризм.
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27.12.2024 18:59 Відповісти
Ковер.. шахеди по Україні.. обманки.. (стратегічно згублені).. Всереться Ваша русня(Павлик) жріть землю не захленіться.. у вас на 1 км. 4. людини(довбоїобів). Хер захистите.. А Я лікуюсь.
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27.12.2024 12:07 Відповісти
ну то продовжуйте лікуватись. Я тут до чого? Я не ваш сімейний лікар.
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27.12.2024 12:10 Відповісти
Тож не маєте ліцензії.. не кажіть.. Як то мовлять (Не ма за шо ******ти..так і не ******ть). Дяку.ю. Ви перші мене почали лікувати. Гарного дня. А там хоть голий в баню сходи.
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27.12.2024 12:14 Відповісти
пігулки не забувайте приймати, бо форум Цензора може викликати загострення.
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27.12.2024 12:19 Відповісти
Дякую. Лікарю. Таки зябко на вулиці)))
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27.12.2024 12:28 Відповісти
А голуби низко летели..
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27.12.2024 11:53 Відповісти
карлик Алиеву кинет пару бонусов и дело замнут к сожалению.....
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27.12.2024 12:00 Відповісти
на самого Алієва всім класти. Кадирка саме веде переговори з султаном про долю кацапських баз в Сирії - і після цього шанси на успіх переговорів впали до нуля. Кадирка зі злості признався, що літак збили кацапи і тим його підставили
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27.12.2024 12:36 Відповісти
Всё это не более, чем понты, пройдёт неделя и всё забудется, до следующего сбитого самолёта.
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27.12.2024 12:30 Відповісти
Схоже світ звикнув до збиття московією цивільних літаків .
просто порахуйте скільки вони збили за останні років 50 , ви жахнетесь
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27.12.2024 12:47 Відповісти
Ви можно. Оні імєют на ето право. Так сложилос історічєскі.
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27.12.2024 13:31 Відповісти
Їм можно.
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27.12.2024 13:32 Відповісти
Навіщо взагалі іноземці літають на Гівностан?
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27.12.2024 14:04 Відповісти
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27.12.2024 14:50 Відповісти
Оце так оцінка ризиків працює в авіакомпанії, оце так ризик-менеджмент! Їм одного разу мало, то нехай ще раз наступлять і переконаються, що граблі справді лежать там де вони лежать. «Мене вчора злочинці, сволоти зґвалтували на болотах…завтра ще раз піду!»
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27.12.2024 16:05 Відповісти
Я до того, що вся територія росії є небезпечною для авіації, через агресивну війну яку веде росія. І тому виокремлювати тільки деякі міста в перелік небезпечних, з точку зору авіакомпанії, у якої сталась авіакатастрофа, - це трохи професійна тупість. Недарма на масквабаді «ковьор» оголошують. Але «Азербайджанським авіалініям» одного літака мало десь на периферії мало - хочуть з помпою, щоб на моцкві ще збили.
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27.12.2024 16:13 Відповісти
 
 