"Azerbaijan Airlines" призупиняє польоти до низки російських міст

Авіакомпанія "Azerbaijan Airlines" (AZAL) зупиняє рейси з Баку до низки російських міст із 28 грудня 2024 року.

Про це пише Media.az, передає Цензор.НЕТ.

Це триватиме до завершення розслідування.

Куди не літатимуть літаки AZAL

Мінеральні Води;

Сочі;

Волгоград;

Уфа;

Самара;

Грозний;

Махачкала.

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Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

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