"Azerbaijan Airlines" призупиняє польоти до низки російських міст
Авіакомпанія "Azerbaijan Airlines" (AZAL) зупиняє рейси з Баку до низки російських міст із 28 грудня 2024 року.
Про це пише Media.az, передає Цензор.НЕТ.
Це триватиме до завершення розслідування.
Куди не літатимуть літаки AZAL
- Мінеральні Води;
- Сочі;
- Волгоград;
- Уфа;
- Самара;
- Грозний;
- Махачкала.
Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані
25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.
38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.
За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".
Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.
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Таке лайно, якщо запускати масово покладе всі пасажирські перевезення в косорилії. А це мільярди збитків. Чого наші так не роблять х/з...
Цього не робл'ять незалежно від доповідей Генштабу вам особисто...
Польоти там закривають регулярно у звязку з атаками БПЛА, просто ви особисто цим не цікавитесь.
Щодо закриття польотних зон аеропортів у прилеглих до ТВД областей рф, то вони закриваються регулярно, бо деякі аеропорти мають спільне з військовими користування, як от наприклад у Курську, Ліпецьку та Воронежі.
А треба щоб повністю закрили Москву і Підорбург...
щоб повністю закрити москву чи там підєрбург, то треба повністю закрити проект "кремль".
гугел. Перший ліпший лінк. Рекомендую...
Аэропорт Курск Восточный (URS) - расписание вылета самолетов
https://www.avionio.com/widget/ru/urs/departures Отправлениеhttps://www.avionio.com/widget/ru/urs/arrivals Прибытие
Местное время: 16:10:59
Нет рейсов
Нет рейсов
чого наші соплі жують 3 роки, оце питання, прикриваючись стидливим тероризмом. Це МАЯЧНЯ!
просто порахуйте скільки вони збили за останні років 50 , ви жахнетесь