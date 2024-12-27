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МЗС України про авітрощу літака Azerbaijan Airlines: Маємо не дати Росії уникнути відповідальності

Реакція МЗС України на авітрощу Azerbaijan Airlines

Україна закликає до справедливого та неупередженого розслідування авіатрощі літака Azerbaijan Airlines.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Катастрофа літака "Азербайджанських авіаліній" жахлива. Висловлюємо співчуття Азербайджану. Показово, що російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи, а також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море. Швидше за все, це була спроба приховати кінці в воду, знищити докази свого злочину.

Чим більше зʼявляється фото та відео з салону літака та після його падіння, тим більше вони вказують саме на пошкодження від російської зенітної системи", - зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що Україна закликає до справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності.

"Маємо не дати Росії брехати, уникати відповідальності чи перекладати провину", - підсумував очільник МЗС України.

Також читайте: Ще дві авіакомпанії з Азербайджану та Казахстану частково зупиняють рейси до РФ

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

Також читайте: "Azerbaijan Airlines" призупиняє польоти до низки російських міст

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Азербайджан (855) Казахстан (873) росія (65191) Сибіга Андрій (403)


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своїх 5 копійок вирішив Сибіга вставити?
Згадав "5 копійок" на Цензорі, але кудись зник.....
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27.12.2024 14:17 Відповісти
Уникнуть, бо світом правлять гроші і політичні кастрати та ***** хер кладуть на весь електорат )))
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27.12.2024 14:21 Відповісти
Як же вони набридли своїми пустими балачками та вішання локшини для ще більш тупих я навіть не знаю кого це глаголять. Вони уникнуть як і уникали всі більш-меньш повноцінно субєктні країни від сша до китая,ізраіля турції та бразилії- світ цинічний та не ідеалістичний вже дуже давно, років так 40 от і все.
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27.12.2024 14:28 Відповісти
Дуже не дали по авіатрощі в Ірану.
А буратінка досі не може відійти.
Натомість, козир після того випадку став повноправним його повелителем.
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27.12.2024 14:31 Відповісти
Підозру.. і 15 років.
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27.12.2024 14:31 Відповісти
ЗЕ вже "не дав"
розслідувати малазійський БОІНГ
віддавши головного свідка мацкалям
Українці не забули!! За все покидьок відповість
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27.12.2024 14:41 Відповісти
Хазяїн сказав-слуга зробив.
А як інакше могло бути?
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27.12.2024 19:06 Відповісти
куди ти Сибіга лізеш з голою сракою
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27.12.2024 15:07 Відповісти
 
 