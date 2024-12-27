МЗС України про авітрощу літака Azerbaijan Airlines: Маємо не дати Росії уникнути відповідальності

Україна закликає до справедливого та неупередженого розслідування авіатрощі літака Azerbaijan Airlines.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Катастрофа літака "Азербайджанських авіаліній" жахлива. Висловлюємо співчуття Азербайджану. Показово, що російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи, а також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море. Швидше за все, це була спроба приховати кінці в воду, знищити докази свого злочину.



Чим більше зʼявляється фото та відео з салону літака та після його падіння, тим більше вони вказують саме на пошкодження від російської зенітної системи", - зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що Україна закликає до справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності.

"Маємо не дати Росії брехати, уникати відповідальності чи перекладати провину", - підсумував очільник МЗС України.

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Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

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