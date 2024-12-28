Зеленский провел разговор с Алиевым: РФ должна прекратить распространять дезинформацию о крушении самолета Azerbaijan Airlines

Президент Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор сегодня, 28 декабря.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провел разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования ему и азербайджанскому народу в связи с ужасной катастрофой рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний". Мы отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул Зеленский, ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле.

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"Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию. На фото и видео четко видны повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО. Мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призываем другие страны также оказать помощь", - рассказал он.

По словам Зеленского, стороны также договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время.

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Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ, самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.