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Зеленский провел разговор с Алиевым: РФ должна прекратить распространять дезинформацию о крушении самолета Azerbaijan Airlines

Зеленський поговорив з Алієвим

Президент Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор сегодня, 28 декабря.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провел разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования ему и азербайджанскому народу в связи с ужасной катастрофой рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний". Мы отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул Зеленский, ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле.

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"Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию. На фото и видео четко видны повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО. Мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призываем другие страны также оказать помощь", - рассказал он.

По словам Зеленского, стороны также договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время.

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Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ, самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Азербайджан (791) Алиев Ильхам (162) Зеленский Владимир (20409)


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Топ комментарии
+15
От так прямо і сказав - повинна ......!?
А шо це за фраза така дивна - Ми відзначили героїзм пілотів і всього екіпажу літака"? Він шо, скам про себе вже так і каже МИ? Ми, царь України? Чи він дійсно так вважає шо він вже царь? СРАРЬ він а не царь. Типовий плюгавий срарь 1 метр 20 см з кепкою.
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28.12.2024 16:02
+15
цікаво воно забельмотало, а коли наш літак Іран збив, то воно мовчазного віслюка грало?
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28.12.2024 16:05
+6
РФ має припинити поширювати дезінформацію

Має, має...
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28.12.2024 16:11
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От так прямо і сказав - повинна ......!?
А шо це за фраза така дивна - Ми відзначили героїзм пілотів і всього екіпажу літака"? Він шо, скам про себе вже так і каже МИ? Ми, царь України? Чи він дійсно так вважає шо він вже царь? СРАРЬ він а не царь. Типовий плюгавий срарь 1 метр 20 см з кепкою.
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28.12.2024 16:02 Ответить
цікаво воно забельмотало, а коли наш літак Іран збив, то воно мовчазного віслюка грало?
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28.12.2024 16:05 Ответить
Взагалі то, буратінка не грає віслюка; він ним є насправді. Випадкова особа у політиці.
Трагічність ситуації у тому, що під час війни електорат обирає саме випадкову особу.
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28.12.2024 16:44 Ответить
Він не випадкова особа, бо повністю відповідає прообразу попереднього володіньки "кто бил ничем, тот станет всем". І наслідки його правління для України будуть практично аналогічними, бо українці не вивчили свою історію минулого сторіччя і знов привели до влади більшовиків, а це дійсно трагічно.
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28.12.2024 17:52 Ответить
Одне те, що українці не вивчили історію відносин з московитами не тільки минулого сторіччя, а й усіх часів. А по друге те, що кацапське "політбюро" кожного разу замість знищених українців кидало в Україну усілякий зброд та криміналітет. От і маємо при владі як не комуняк, так гопніків різного штибу. Були б при владі справжні українці-патріоти, то ще з 90-х вимели б оту усю кацапську гебню з усіх держструктур, а з силових й поготів.
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28.12.2024 19:42 Ответить
Проблема в схильності до "отнять и паделить" і цим страждають всі українці. І допоки в більшості не з'явиться розуміння хибності такого світосприйняття, доти і буде Україна шарахатися з однієї сторони в іншу, ну а населення буде жити весело, але недовго.
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28.12.2024 20:32 Ответить
Ну тоді він ще не був президентом. А з цього питання я вже вчора писав. Ще раз повторюю: Ніхто владу не захоплював. Вумний нарід сам собі її обрав в 2019-му. Завдяки Порошенко, який на той час був чинним президентом, не використовував адмінресурс та організував чесні вибори. От на уих виборах вумний нарід вибрав собі те шо хотів. Не треба спихувати на когось свою провину. Тепер терпіть і думай ТЕ.
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28.12.2024 17:31 Ответить
Це окреме питання. Не приплітайте. У вас Порошенко до сих пір в одному місці свербить. В мене до нього теж є багато запитань. Але те що при ньому не застосовувався адмінресурс та було забезпечено чесні вибори то це правда яку не оскаржеш.
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28.12.2024 19:23 Ответить
Тоді наш зермак мовчав, бо збиття нашого літака тоді прикривало його поїздку в Оман, переговори з кацапами та повернення з Оману. Все тоді склали в одну купу - свідомо. А кацапи збоку як організатори за цим слідкували. Відгавкувались іранці - вони знали, чому вони це зробили і за що.
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28.12.2024 21:56 Ответить
Така ситуація типова вже, коли замість Україна преЗЕдент проголошує "я" або "ми"...
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28.12.2024 16:21 Ответить
Я я, головка від .....я, дЕрьмака, він, і не більше.
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28.12.2024 16:38 Ответить
Синдром Зелеона. Это от отсутствия образования, презрения к окружающим, и любовь к людям, дающими ему деньги. Типичный клоун.
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28.12.2024 16:43 Ответить
Я не захищаю бубочку. Він так сказав тому шо сцарем себе не вважає, а говорить від імені України, дозвіл на це він отримав від вумного наріду в 2019-му році. А от якби він сказав шо Я відзначив, тоді б можна було вважати шо він себе має за сцаря.
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28.12.2024 17:28 Ответить
Саме це ти і намагаєшся робити Грицю. Там, у тій голові, вже чиста псіхіатрія. Зозуля на підгрунті велечі вже влетіла з тій голови. Далеко далеко. Ще у травні 2019 року.
До речи, ти зараз який Грицько? Грицько Попер...й чи Гнрицько Брех...й? Ничого особистого, просте уточнення.
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28.12.2024 18:43 Ответить
Привіт зольдат! Ти вже трохи заспокоївся після попереднього діалогу? Мабуть ти в школі погано вчився, багато помилок орфографічних робиш, не машинальних, як я іноді роблю, бо звик друкувати швидко на дві руки, а саме орфографічних? А Грицько я який був такий і є. Тільки до 2022-го був Злий Грицько, а потім перелогінився став Грицько Злий. Я вже пояснював, що після початку великої війни на Цензорі шось сталося, що всі аккаунти, які були зареєстровані за допомогою Фейсбука були чи втрачені чи їх просто вичистили. Прийшлось по новому реєструватись через Х (Твіттер). Правда "стаж" на Цензорі втратив , він був з 2013-го року.
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28.12.2024 19:35 Ответить
Та я ж тоді, Грицю, і не нервував то ж тебе щось примаролось і з того тебе трошки тоді попердолило, захистника підвищення тарифів мобзв'язку.
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28.12.2024 19:44 Ответить
Я не захищав підвищення, а намагався пояснити, чому так відбувається.
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28.12.2024 19:46 Ответить
От тільки знов не бреши, Грицю.
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28.12.2024 20:06 Ответить
Ти вже перейшов на ЛайХВсєл?
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28.12.2024 20:42 Ответить
У цьому питанні я ретроград, Грицю шо на конику вертится.
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28.12.2024 21:28 Ответить
Не зрозумів, шо у тебе на конику вертиься? Шо то ти загадками почав говорити... Ковтнув чи курнув?
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28.12.2024 22:51 Ответить
Грицю, ти хворий на склероз чи на маразм? Або на це та на відразу?
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29.12.2024 08:29 Ответить
Зрозумів. Значить курнув
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29.12.2024 09:21 Ответить
Грицю, я тебе засмучу, для того шоб ти зміг шось зрозуміти то треба мати чим зрозуміти. Тому зрозуміти будь шо та хочь трошки ти не спроможний.
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29.12.2024 09:25 Ответить
Ти скажи чим косяк забиваєш, може я тоді тебе зрозумію
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29.12.2024 10:15 Ответить
Грицю, ти такий дивний у власній впевненості шо це ще раз підтверджує відсутність у тебе логіки а з нею і того чім людина повинна думати.
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29.12.2024 10:24 Ответить
Так я ж і кажу. Для того, щоб тебе зрозуміти треба знати під впливом чого ти знаходишся. Бо якщо це в тебе природній стан то не тільки я не зрозумію. Тут потрібен спеціаліст
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29.12.2024 10:34 Ответить
Бачу, Грицю шо ти собі не зраджуєш. Знов ти Грицю став спочатку Грицьком Брехливим, а зараз став ти Грицьком Попердоленим. Ничого у тебе не змінюєтся, все в тебе чя завжди.
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29.12.2024 10:58 Ответить
Та не нервуй ти так. Бо вже і слова та букви почав плутати. Заспокойся, піди трохи курни чи ковтни... Воно попустить.
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29.12.2024 11:01 Ответить
Добрий ти, Грицю, як теля, і глупий як теля.
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29.12.2024 12:58 Ответить
Та хіба можна на таких людей ображатись...
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29.12.2024 13:49 Ответить
Та я ж на тебе, Грицю, і не ображаюсь. Бо то дійсно гріх.
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29.12.2024 14:07 Ответить
Бачиш як ти понервував то зразу в тебе проявився синдроом деперсоналізаації-дереалізації... Не нЄрвнічай, заспокойся...
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29.12.2024 14:25 Ответить
Не фантазуй, Грицю, шо я понервував.
Спілкування з тобою чи іншими на кшталт тебе, не варто нервів, а ось поржати над такими як ти одне задоволення.
До речи, я виришив теперь казати не просто - брехло, а буду казати брехло як Гриць. Як тобі таке?
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29.12.2024 14:36 Ответить
Бажаю тобі не хворіти... Одужуй...
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29.12.2024 15:43 Ответить
От же ж ти Грицько невиправний, знов сбрехав, двічі сбрехав.
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29.12.2024 16:27 Ответить
Ще раз, бажаю тільки здоров'я
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29.12.2024 16:36 Ответить
Навзаєм, Грицю. Більш не бреши.
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29.12.2024 18:17 Ответить
О! Бачу ти вже на поправку пішов? Давай, не підводь мене
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29.12.2024 19:13 Ответить
***** принесло свої вибачення у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії, і ще раз висловило глибокі і щирі співчуття сім'ям загиблих, побажало якнайшвидшого одужання постраждалим. Водночас не визнало, чи російська ППО збила літак. Воно лише перепросило, що "інцидент" стався у повітряному просторі РФ.
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28.12.2024 16:05 Ответить
Я думаю ільхамчік зохаває і буде у них і надалі бізнес ез южуал.
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28.12.2024 16:22 Ответить
Як це захаває ільхамчик, нам якось паралельно; нас більше цікавить, як це захаває світова спільнота та компанії комерційного авіаперевезення, адже тут вже відбувся рецидив.
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28.12.2024 16:49 Ответить
Захаває аж бігом, і навіть не вдавиться. Розслідування (якщо воно взагалі буде) триватиме років 10, як було з малайзійський боїнгом, і в результаті засудять якихось шісток
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28.12.2024 20:10 Ответить
РФ має припинити поширювати дезінформацію

Має, має...
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28.12.2024 16:11 Ответить
Ще й ніжками затупотів...
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28.12.2024 16:24 Ответить
Дзвонив три дні - але трубку ніхто не брав....
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28.12.2024 16:16 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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28.12.2024 16:23 Ответить
Їх на німцях багато,ти знаєш,що треба робити.😉
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28.12.2024 16:44 Ответить
Інформативний пост.
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28.12.2024 19:18 Ответить
Ми, Микола ІІ..ми - так царі мокшанські себе називали. Останній, теж.

зе! корону бажає? Чи то білка в гостях?
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28.12.2024 16:44 Ответить
алієву по фіг. Вже 4 дні мовчить, наче нічого не сталося
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28.12.2024 16:49 Ответить
Азербайджан хотів і рибку з'їсти і на х.... сісти! Обнімашки з пуйлом завжди так закінчуються...
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28.12.2024 16:53 Ответить
Про динаміку статусу (сили, впливу) рф можна судити за поведінкою таких пострадянських держав, як Азербайджан чи Казахстан, що можуть собі багато дозволити завдяки своїм зовнішнім опікунам (Туреччини і Китаю відповідно) - в разі чого вони першими "показуватимуть зуби" рф, а вже решта, як кажуть, "ломонуться" слідом... Оскільки цього поки що не спостерігається - я б не особливо радів таким новинам.
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28.12.2024 16:54 Ответить
Ми - це ЗЕ + ?
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28.12.2024 16:55 Ответить
Мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами Источник: https://censor.net/ru/n3527484
Ведь наш лайнер тоже сбивали в Тегеране. Помните как мы провели расследование. Позовите нас. Мы и вам так же проведём
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28.12.2024 17:03 Ответить
 
 