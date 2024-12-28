Зеленский провел разговор с Алиевым: РФ должна прекратить распространять дезинформацию о крушении самолета Azerbaijan Airlines
Президент Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор сегодня, 28 декабря.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Провел разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил соболезнования ему и азербайджанскому народу в связи с ужасной катастрофой рейса J2-8243 "Азербайджанских авиалиний". Мы отметили героизм пилотов и всего экипажа самолета", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул Зеленский, ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле.
"Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию. На фото и видео четко видны повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО. Мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призываем другие страны также оказать помощь", - рассказал он.
По словам Зеленского, стороны также договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время.
Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане
25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.
38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ, самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.
По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".
Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.
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А шо це за фраза така дивна - Ми відзначили героїзм пілотів і всього екіпажу літака"? Він шо, скам про себе вже так і каже МИ? Ми, царь України? Чи він дійсно так вважає шо він вже царь? СРАРЬ він а не царь. Типовий плюгавий срарь 1 метр 20 см з кепкою.
Трагічність ситуації у тому, що під час війни електорат обирає саме випадкову особу.
До речи, ти зараз який Грицько? Грицько Попер...й чи Гнрицько Брех...й? Ничого особистого, просте уточнення.
Спілкування з тобою чи іншими на кшталт тебе, не варто нервів, а ось поржати над такими як ти одне задоволення.
До речи, я виришив теперь казати не просто - брехло, а буду казати брехло як Гриць. Як тобі таке?
Має, має...
руZZкому міру повірити - себе обманути!
зе! корону бажає? Чи то білка в гостях?
Ведь наш лайнер тоже сбивали в Тегеране. Помните как мы провели расследование. Позовите нас. Мы и вам так же проведём