Зеленський висловив співчуття Азербайджану у зв’язку із катастрофою літака "Azerbaijan Airlines": факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою літака рейсу "Азербайджанських авіаліній".

Про це йдеться у заяві глави держави в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив, що з'являється дедалі більше деталей катастрофи рейсу "Азербайджанських авіаліній".

"Мої співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові. Кожне людське життя є цінним, і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування заради встановлення істини", - сказав очільник держави.

Президент зауважив, що фото та відео з місця катастрофи красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію.

Окрім цього, Зеленський провів паралелі між катастрофою "Азербайджанських авіаліній" та аварії рейсу МН17, збитого з російського ЗРК "Бук" на Донбасі в липні 2014 року.

"Якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як зробила це у випадку збиття нею MH17, необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності",- заявив глава держави.

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Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.

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