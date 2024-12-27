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Новини
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Зеленський висловив співчуття Азербайджану у зв’язку із катастрофою літака "Azerbaijan Airlines": факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію

Зеленський відреагував на падіння азербайджанського літака

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою літака рейсу "Азербайджанських авіаліній". 

Про це йдеться у заяві глави держави в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський заявив, що з'являється дедалі більше деталей катастрофи рейсу "Азербайджанських авіаліній". 

"Мої співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові. Кожне людське життя є цінним, і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування заради встановлення істини", - сказав очільник держави.

Президент зауважив, що фото та  відео з місця катастрофи красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію.

Окрім цього, Зеленський провів паралелі між катастрофою "Азербайджанських авіаліній" та аварії рейсу МН17, збитого з російського ЗРК "Бук" на Донбасі в липні 2014 року.

"Якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як зробила це у випадку збиття нею MH17, необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності",- заявив глава держави.

Читайте також: МЗС України про авітрощу літака Azerbaijan Airlines: Маємо не дати Росії уникнути відповідальності

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.

Читайте також: Літак "Azerbaijan Airlines" перед трощею в Казахстані зазнав "зовнішнього втручання", - авіакомпанія

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Азербайджан (855) Зеленський Володимир (23832) Казахстан (873) літак (2903)


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Топ коментарі
+7
не можна, а треба було !
одразу, бо вже тоді було зрозуміло що це рашисти збили.
а зараз ці "співчуття" виглядають не щиро, навіть паскудно, всього лише як підбурювання до помсти
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27.12.2024 19:29
+5
а що з літаком, котрий збили, поки зе!шмаркля україну в омані здавав?
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27.12.2024 19:21
+5
А можна було і в перший день вимовити співчуття всім країнам, пасажири яких загинули - ну звісно крім рашки....
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27.12.2024 19:23
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а що з літаком, котрий збили, поки зе!шмаркля україну в омані здавав?
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27.12.2024 19:21 Відповісти
від того літаку - демонстрації вседозволеності патрушева, ЗЄ досі під себе ходить
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27.12.2024 19:30 Відповісти
якби здав, то ніхто того літака і не збивав би. і взагалі ніхто і не знав би, що Вова був в Омані. офіційно він був у Буковелі.. це ж не наші журналісти розкопали про той візит, це кацапи самі злили в мережу ці фотки Вови в Омані. Інша справа, що туди взагалі не варто було їхати Ваві.. та ще й таємно від свого народу і таємно від наших партнерів. ганебна і принизлива для українців поїздка, якої взагалі не повинно було бути.. та й сталась вона відразу піся того як Богдан підставив Єрмака підсунувши в Нормандії ху йлу на підпис не той документ, про який домовився Єрмак з Козаком. за що Богдан і поплатився посадою відразу після Оману.
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27.12.2024 20:26 Відповісти
А можна було і в перший день вимовити співчуття всім країнам, пасажири яких загинули - ну звісно крім рашки....
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27.12.2024 19:23 Відповісти
не можна, а треба було !
одразу, бо вже тоді було зрозуміло що це рашисти збили.
а зараз ці "співчуття" виглядають не щиро, навіть паскудно, всього лише як підбурювання до помсти
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27.12.2024 19:29 Відповісти
соррі!
Треба було.....
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27.12.2024 19:32 Відповісти
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану
То так.
А ще треба було висловити щиру заздрість, що у того за спиною стоїть Турція та сам Ердоган.
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27.12.2024 19:24 Відповісти
Росіяни, з переляку, тепер збивають все, що летить.
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27.12.2024 19:26 Відповісти
Бідні снігурі ...
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27.12.2024 19:38 Відповісти
Там боевые комары были, вам их не жалко?
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27.12.2024 19:45 Відповісти
Кацапський Airbus "Побєда" маршрутом Істанбул-Москвоболота з незрозумілої причини залетів на середину Каспійського моря:

https://www.flightradar24.com/PBD994/387ff5a8
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27.12.2024 19:51 Відповісти
на всякий случай. А вдруг опять пЭвЭо кадылова
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27.12.2024 19:57 Відповісти
X-ло тепер буде тiльки на орешнiке лiтати, несбiваемом!
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27.12.2024 19:51 Відповісти
Ну, маладєц! Патужно як завжди. А хтось каже, що він не працює, а тільки язиком меле ! Тоді киньте .... гранату .... краще у дЄрмака.
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27.12.2024 19:52 Відповісти
Шерлок Холмс розкрив справу!
Вова знає хто збив літак Азербайджану, але не знає, хто краде гроші в Україні.
Дивина тай годі
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27.12.2024 19:53 Відповісти
Тобто над кавказом і каспіем вже літати небезпечно
треба зробити щоб небезпечно було літати вкруг мацкви
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27.12.2024 20:32 Відповісти
На всяк випадок Зеленский наказав наварити "мангал" навколо свого презедентского літака.
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27.12.2024 21:24 Відповісти
 
 