Зеленський висловив співчуття Азербайджану у зв’язку із катастрофою літака "Azerbaijan Airlines": факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою літака рейсу "Азербайджанських авіаліній".
Про це йдеться у заяві глави держави в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський заявив, що з'являється дедалі більше деталей катастрофи рейсу "Азербайджанських авіаліній".
"Мої співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові. Кожне людське життя є цінним, і кожна втрата життя заслуговує на ретельне розслідування заради встановлення істини", - сказав очільник держави.
Президент зауважив, що фото та відео з місця катастрофи красномовно свідчать про відповідальність Росії за трагедію.
Окрім цього, Зеленський провів паралелі між катастрофою "Азербайджанських авіаліній" та аварії рейсу МН17, збитого з російського ЗРК "Бук" на Донбасі в липні 2014 року.
"Якщо Росія продовжить поширювати брехню, так само як зробила це у випадку збиття нею MH17, необхідно буде консолідувати весь міжнародний тиск на Москву, щоб правда була встановлена, а винні притягнуті до відповідальності",- заявив глава держави.
Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані
25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.
38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.
За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".
Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.
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одразу, бо вже тоді було зрозуміло що це рашисти збили.
а зараз ці "співчуття" виглядають не щиро, навіть паскудно, всього лише як підбурювання до помсти
Треба було.....
То так.
А ще треба було висловити щиру заздрість, що у того за спиною стоїть Турція та сам Ердоган.
https://www.flightradar24.com/PBD994/387ff5a8
Вова знає хто збив літак Азербайджану, але не знає, хто краде гроші в Україні.
Дивина тай годі
треба зробити щоб небезпечно було літати вкруг мацкви