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Літак "Azerbaijan Airlines" перед трощею в Казахстані зазнав "зовнішнього втручання", - авіакомпанія

В Азербайджані назвали причину падіння літака в Казахстані

Азербайджанська авіакомпанія "Azerbaijan Airlines" повідомила, що розбитий літак "Азербайджанських авіаліній" зазнав "фізичного й технічного втручання".

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Azerbaijan Airlines, передає Цензор.НЕТ.

Там заявили, що перед тим як пасажирський літак впав поблизу Актау в Казахстані, він зазнав "зовнішнього фізичного та технічного втручання".

У заяві не уточнено, в чому саме полягало це втручання.

Також читайте: МЗС України про авітрощу літака Azerbaijan Airlines: Маємо не дати Росії уникнути відповідальності

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.

Читайте також: Ще дві авіакомпанії з Азербайджану та Казахстану частково зупиняють рейси до РФ

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Азербайджан (855) Казахстан (873)


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Топ коментарі
+12
московський тероризм - це «зовнішнє втручання»..
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27.12.2024 16:19
+11
Цікаво скільки мине часу до висновку, що у всьому винна українська ракета.
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27.12.2024 16:18
+10
Шкода, шо візитка Яроша втратила актуальність
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27.12.2024 16:21
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"Хтось" довбав по повітряних цілях?
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27.12.2024 16:18 Відповісти
довбо-дятел
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27.12.2024 16:23 Відповісти
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27.12.2024 16:36 Відповісти
Цікаво скільки мине часу до висновку, що у всьому винна українська ракета.
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27.12.2024 16:18 Відповісти
Шкода, шо візитка Яроша втратила актуальність
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27.12.2024 16:21 Відповісти
як втратила? та знайшли (знайдуть)
Аде думають, як вона на літак потрапила?
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27.12.2024 16:26 Відповісти
Не знайдуть бо літак впав в казахстані. Якби він впав в РФ тоді вже було би все очевидно, та й скоріш за все там би не було виживших
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27.12.2024 16:35 Відповісти
... таки да! Проблема!
Але соловйов і унт із ним будуть щось придумувати....
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27.12.2024 16:47 Відповісти
нема для пі@арів жодних проблем
фсба спільно мгб казахстану на місці авіатрощі в актау вилучила рештки пілотів - громадян @уйлостану, допитає їх та буде усьому світу демонструвати через небензю в ООН їхні свідчення про те, що в усьому винна Україна
"прийом відомий" (с) - жеглов
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27.12.2024 17:03 Відповісти
не все так просто - в складі комісії буде виробник літака, а це надія на повноцінне розслідування!!!
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27.12.2024 17:06 Відповісти
бразилія?!
це та, яка разом із пі@арами у брікс, а її президент нам тулить "мирний" план @уйла?
так, вірю, усе буде повноцінно розслідувано, як скаже @уйло
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27.12.2024 17:09 Відповісти
Чорний (оранжевий) ящик все поставить на свої місця.....
(якщо ФСБ не викраде разом із візитками Ярша)
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27.12.2024 17:12 Відповісти
цю скриню вже вилучила фсба на місці трощі в актау разом із мгб казахстану
не побачимо ми тієї скрині, почуємо лише зізнання збитого літака в оон від небензі, що в усьому винна Україна
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27.12.2024 17:13 Відповісти
вчорашній день..
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27.12.2024 18:32 Відповісти
Не пройшло і три дні, як кажуть..... І от
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27.12.2024 16:18 Відповісти
московський тероризм - це «зовнішнє втручання»..
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27.12.2024 16:19 Відповісти
з 28.12.24 az airlines скасувала усі авіарейси на @уйлостан, зокрема до мінеральних вод, сочі, волгограду, уфи, самари, грозного, махачкали - офіційна заява авіакомпанії від 27.12.24

Як стверджує компанія: рішення прийнято з урахуванням результатів попереднього розслідування авіатрощі Embraer 190 та можливих ризиків для польотів. Підстава - рішення держагенства цивільної авіації азербайджану.

на черзі turkish airlines
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27.12.2024 16:25 Відповісти
чекаємо закриття аеропортів "Хабарівськ" і "Владівосток", як закрили аеропорти Курськ і Брянськ
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27.12.2024 16:30 Відповісти
щоби на @уйлостан тіко белавіа літало,
а на @уйлостані у цей час постійни план "кавьор"
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27.12.2024 16:43 Відповісти
белка-авиа...
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27.12.2024 16:49 Відповісти
Открыт закрытый порт Владивосток, Париж открыт - но мне туда не надо!
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27.12.2024 18:35 Відповісти
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27.12.2024 18:36 Відповісти
Ржучі пелікани в студію
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27.12.2024 16:33 Відповісти
Фізичного - летіли панцерні птахи, які вивели в лабораторіях .
Технічного: засліпили всі системи навігації, ймовірно летів дрон з глушилкою.

Висновок: винна Україна, ООН засуджує атаку на мирне місто грозний
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27.12.2024 16:34 Відповісти
Троща - це очерет. Іншого тлумачення НЕМАЄ. Будь-ласка, перестаньте вживати в контексті авіакатастроф слово «троща». Хто той безграмотний ******, який вкинув це слово, і хто ті послідовники ******а, які продовжують його розмножувати?
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27.12.2024 16:46 Відповісти
А що значить трощити?
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27.12.2024 17:03 Відповісти
Зовсім не те що троща. Вони не похідні. Так зрозуміло?
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27.12.2024 17:12 Відповісти
https://x.com/LulaLala49





https://x.com/LulaLala49

LulaLala



https://x.com/LulaLala49

@LulaLala49


Читати

Є дієслова "трощити", "розтрощити", іменник "троща", що означає наслідок цих дій, утворено за всіма мовними законами. А те, що є таке саме слово з іншим значенням, то подібних прикладів багато. Це зветься омоніми: коса дівоча, піщана коса, коса у косаря, балка -яр і балка у стелі

https://x.com/LulaLala49/status/1824452262565233080 5:24 пп · 16 серп. 2024
·

34
перегляди
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27.12.2024 17:20 Відповісти
Ні. Іменник троща означає очерет. І омонімів немає. Трощити - це ото якраз, що ви маєте на увазі (бити, ламати, розбивати, знищувати і т.д.). А іменник, назва процесу цього дійства, буде трощення. Але навіть «авіатрощення» звучить максимально *********, не кажучи про «авіатрощу». Тому «Авіакатастрофа» і не треба вигадувати.
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27.12.2024 18:48 Відповісти
Не покаране зло повертається! Ще після МН 17 треба було визнавати московитів країною терористом і закривати авіасполучення!
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27.12.2024 16:48 Відповісти
Ти даєш
З вдячності за зраду Росією вірменії кгбіст алієв те сполучення відкрив
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27.12.2024 16:59 Відповісти
Бачите який лагідний дипломатичний висновок можна було ще сказати (незначного зовнішнього фізичного та технічного втручання), ну не сваритись же зі своїм стратегічним
партнером з за якоїсь незначної події . Даю їм підказку (этого не произошло бы если бы
не Украинские дроны).
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27.12.2024 17:21 Відповісти
Дивимось, чи є у Алієва текстікули.
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27.12.2024 17:22 Відповісти
немає
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27.12.2024 18:13 Відповісти
Азербайджанці у Москві можуть зробити трощу метро.
Там де схрещуються три гілки.
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27.12.2024 17:33 Відповісти
Невже азери засцяли сказати прямо правду?
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27.12.2024 18:25 Відповісти
Вони легли під Болото давно.
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27.12.2024 19:28 Відповісти
 
 