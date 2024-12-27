Літак "Azerbaijan Airlines" перед трощею в Казахстані зазнав "зовнішнього втручання", - авіакомпанія
Азербайджанська авіакомпанія "Azerbaijan Airlines" повідомила, що розбитий літак "Азербайджанських авіаліній" зазнав "фізичного й технічного втручання".
Відповідну заяву оприлюднено на сайті Azerbaijan Airlines, передає Цензор.НЕТ.
Там заявили, що перед тим як пасажирський літак впав поблизу Актау в Казахстані, він зазнав "зовнішнього фізичного та технічного втручання".
У заяві не уточнено, в чому саме полягало це втручання.
Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані
25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.
38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.
За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".
Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.
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Аде думають, як вона на літак потрапила?
Але соловйов і унт із ним будуть щось придумувати....
фсба спільно мгб казахстану на місці авіатрощі в актау вилучила рештки пілотів - громадян @уйлостану, допитає їх та буде усьому світу демонструвати через небензю в ООН їхні свідчення про те, що в усьому винна Україна
"прийом відомий" (с) - жеглов
це та, яка разом із пі@арами у брікс, а її президент нам тулить "мирний" план @уйла?
так, вірю, усе буде повноцінно розслідувано, як скаже @уйло
(якщо ФСБ не викраде разом із візитками Ярша)
не побачимо ми тієї скрині, почуємо лише зізнання збитого літака в оон від небензі, що в усьому винна Україна
Як стверджує компанія: рішення прийнято з урахуванням результатів попереднього розслідування авіатрощі Embraer 190 та можливих ризиків для польотів. Підстава - рішення держагенства цивільної авіації азербайджану.
на черзі turkish airlines
а на @уйлостані у цей час постійни план "кавьор"
Технічного: засліпили всі системи навігації, ймовірно летів дрон з глушилкою.
Висновок: винна Україна, ООН засуджує атаку на мирне місто грозний
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LulaLala
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@LulaLala49
Читати
Є дієслова "трощити", "розтрощити", іменник "троща", що означає наслідок цих дій, утворено за всіма мовними законами. А те, що є таке саме слово з іншим значенням, то подібних прикладів багато. Це зветься омоніми: коса дівоча, піщана коса, коса у косаря, балка -яр і балка у стелі
https://x.com/LulaLala49/status/1824452262565233080 5:24 пп · 16 серп. 2024
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З вдячності за зраду Росією вірменії кгбіст алієв те сполучення відкрив
партнером з за якоїсь незначної події . Даю їм підказку (этого не произошло бы если бы
не Украинские дроны).
Там де схрещуються три гілки.