Азербайджанська авіакомпанія "Azerbaijan Airlines" повідомила, що розбитий літак "Азербайджанських авіаліній" зазнав "фізичного й технічного втручання".

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Azerbaijan Airlines, передає Цензор.НЕТ.

Там заявили, що перед тим як пасажирський літак впав поблизу Актау в Казахстані, він зазнав "зовнішнього фізичного та технічного втручання".

У заяві не уточнено, в чому саме полягало це втручання.

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Авіатроща літака Azerbaijan Airlines в Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.

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