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Самолет Azerbaijan Airlines в Казахстане был сбит из ЗРК "Панцирь-С1", - СМИ

Літак Azerbaijan Airlines в Казахстані був збитий з ЗРК

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1", который был доставлен в Россию из Сирии.

Об этом пишет издание AnewZ со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом расследования, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников, против самолета также были применены системы радиоэлектронной борьбы. Это повлекло серьезные сбои в работе систем управления перед катастрофой.

Также, как заявляют источники, российские следователи установили и лицо, которое запустило ракету, и чиновника, который отдал этот приказ. Однако пока неизвестно, будет ли РФ публично обнародовать их имена, или будет пытаться избежать ответственности.

Дипломатические источники подтверждают, что Азербайджан против "замалчивания" дела и остается решительным в своих требованиях привлечения виновных к ответственности.

Издание пишет, что в случае, если РФ попытается избежать ответственности, Баку намерен передать дело в международные суды, чтобы обеспечить справедливость для жертв катастрофы.

Читайте также: Уверен, что вина в крушении самолета Azerbaijan Airlines лежит на представителях РФ, - Алиев

Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Впоследствии Путин снова звонил Алиеву, чтобы продолжить обсуждать катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний".

Читайте также: РФ пообещала установить и привлечь к ответственности причастных к авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, - Генпрокуратура Азербайджана

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Азербайджан (794) россия (96018)


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Топ комментарии
+15
Слава і вічна пам'ять екіпажу.
Боролися до останнього. Та розуміли що кацівські "диспетчери" прирекли їх впасти в море. Щоб кінці в воду і повна нєбєнзя.... Але частину людей вони врятували. Земля Пухом, Добрая Пам'ять !
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24.01.2025 22:56
+8
Стая птахів вилетіла з панциря. Так небендзя скаже в ООН.
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24.01.2025 22:47
+8
Кацапстан і кроку не зробить, щоб не нагадити десь у світі.
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24.01.2025 22:48
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Асад допоміг
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24.01.2025 22:40 Ответить
нічого не зрозумів - де саме новина?
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25.01.2025 12:14 Ответить
Точно. З самого початку було зрозуміло це зробив і чим
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25.01.2025 15:28 Ответить
ті хто вижив кажуть про три вибухи ! Тобто трьома ракетами ві анального говнєта вдалося навіть не збити а пошкодити літак який ще пролетів майже 400 кілометрів
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24.01.2025 22:45 Ответить
Слава і вічна пам'ять екіпажу.
Боролися до останнього. Та розуміли що кацівські "диспетчери" прирекли їх впасти в море. Щоб кінці в воду і повна нєбєнзя.... Але частину людей вони врятували. Земля Пухом, Добрая Пам'ять !
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24.01.2025 22:56 Ответить
Ракета панцуря майже як з пзрк розміром. Кошмарити дрони і фронтову авіацію .
Але пасажирський борт взагалі беззахистний проти такого
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24.01.2025 22:58 Ответить
Стая птахів вилетіла з панциря. Так небендзя скаже в ООН.
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24.01.2025 22:47 Ответить
Кацапстан і кроку не зробить, щоб не нагадити десь у світі.
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24.01.2025 22:48 Ответить
подарите кадырову осла…. теперь его черёд….
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24.01.2025 22:51 Ответить
так а де саме перші птахи вибухнули об обшивку літака...?
бо є думка, що це відбулось над каспійськом тоді, коли росія з тієї бази запускала ракети по україні...тобто не дрони з україни, а рускі ракети летіли, а цей лайнер каспійська пво лоханулась і збила, як ворожу ціль...
тому мовчать і переадресували на чечню і дрони
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25.01.2025 07:44 Ответить
як же Панцир з Сирії потрапив в кацапстан не вже через Босфор ? тобто турки допомогли збити азербайджанський літак ? ну ось Аллах все бачить !
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24.01.2025 22:53 Ответить
Літаки літають у повітряному просторі без перешкод... Бо там не діє "доктрина Монро"... От так "Панцирі" та інша зброя опинилася в Росії, з Сирії...
Думаєш - "просто так турки вже давно "ламають голову над питанням копання паралельного Босфору каналу між Середземним і Чорним морем? Бо тут можна "убить двох зайців одним пострілом" - розвантажить Босфор і обійти положення "доктрини Монро". Перше дасть можливість збільшить інтенсивність руху суден між двома морями. Друге - можливість не виконувать обмеження, накладені "доктриною Монро", які стосуються руху між цими морями військових кораблів. Бо ця "доктрина" - плід багатосторонньої міжнародної угоди, і Туреччина "в одну харю" ці положення скасувать не може...
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25.01.2025 00:41 Ответить
Сам ти "Монро". Вивчи матчастину спочатку.
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25.01.2025 08:16 Ответить
"Декапольцев"! Рівень твого "інтелехту" мені відомий... Хочеш повчить мене "матчастині" - ДАВАЙ! Тільки по суті та АРГУМЕНТОВАНО. А не "срать на килимок під дверима", як "дрібний паскудник"...
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25.01.2025 11:56 Ответить
якщо наполягаєте: не "Монро", а "Монтрьо". А тицяти будете в ішому місці. Або Вам (вибачте, пане, не можу зрозуміти Вашу орієнтацію, але манера пілкування якась опущєна).
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25.01.2025 12:11 Ответить
А-а... Для тебе, виявляється, саме головне "назва"... А не суть... Продовжуй...
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25.01.2025 12:21 Ответить
Пане Яр Холодний, ти трішки помилився, бо не "доктрина Монро", а Конвенція Монтре, а цн зовсім інше.
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25.01.2025 12:15 Ответить
Невже недоганяють, що треба топити а не дозволяти перекидати з Сірії
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24.01.2025 22:54 Ответить
Ти, коли "лайкаєш" комусь - так хоч розбирайся, КОМУ і НАВІЩО... Той "Декапольцев" "дурний, що сало без хліба"(за що мною неодноразово висміювався, аргументовано, на форумі), і всі його коментарі в мою адресу - направлені саме на "накладання лайна на килимок, під дверима", особисто мені, а не на обговорення теми. Я пояснив людині, яким чином бойова техніка з Сирії потрапляє з Середземного моря до Росії. А він просто "серонув", поняття не маючи, що означає "доктрина Монро", для чого створена і які її основні принципи...
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25.01.2025 12:03 Ответить
Конвенція Монтрьо. А доктрина Монро - то геть інше. Вчи вже матчастину.
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25.01.2025 12:13 Ответить
Строчи далі! Тільки штани, час від часу, натягай - не бігай зі спущеними... Смердить сильно...
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25.01.2025 12:41 Ответить
Так то від тебе. Інтернет ще не навчився передавати аромати.
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25.01.2025 13:34 Ответить
От-от... Саме а подібний "рівень" ти лише і здатен... Вкинуть якесь паскудство і "розвести срач"...
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25.01.2025 13:48 Ответить
Міжнародні суди. Ах-ха-хах! Вдалий жарт, нічого не скажеш. Квартал відпочиває
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24.01.2025 23:10 Ответить
Тоже орнул на всю хату
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25.01.2025 00:07 Ответить
Якраз чечени "сваих нє брасают", хрін вони кого викажуть і віддадуть. Хоча скоріш за все це рамзанка диров обісравшися після кількох вдалих прильотів українських дронів дав наказ збивати все.
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25.01.2025 09:00 Ответить
якщо наполягаєте: не "Монро", а "Монтрьо". А тицяти будете в ішому місці. Або Вам (вибачте, пане, не можу зрозуміти Вашу орієнтацію, але манера пілкування якась опущєна).
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25.01.2025 12:10 Ответить
Конве́нція (Монтре́) про режи́м прото́к, часто скорочено Конве́нція Монтре́ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80 міжнародна угода, якою відновлено https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччини над https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8 Чорноморськими протоками (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8 Дарданеллами й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80 Босфором) та яка регулює морський рух між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чорним та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Середземним морями цими https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 протоками. Документ прийнятий на Конференції про режим Чорноморських проток, яка проходила https://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 22 червня - https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 21 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1936 1936 в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5 Монтре (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Швейцарія). Підписана https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 20 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1936 1936 року та набула чинності https://uk.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 9 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1936 1936 року.
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25.01.2025 12:17 Ответить
Ось, а він каже про "доктрину Монро" - погугліть і це також, будь ласка.
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25.01.2025 12:18 Ответить
Я її вивчав, ще коли проходив курс "Міжнародне публічне право". Але не все в голові можна зберегти. Написав помилково "Монро". Але суть від того не міняється. Бо коли ставиш Гуглу запит - "Босфор. доктирина", він відкриває саме те, що потрібно... Просто "Декапольцев" тут сидить не для обговорення теми - а для "срачу". Знайшов, де "серонуть" - от і "спустив штани". А сам тексту доктрини, і в очі не бачив...
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25.01.2025 12:28 Ответить
Анекдот! Сиджу перед двома ноутбуками. Один зберігає мою первинну "стрічку активності, під якимсь "лівим" ніком. Відповісти не можу. Другий - пише, що я "тільки що вилупився" - тому я ні на кого не підписаний і у мене підписників немає!... "Дурдом "Веселка"!!! "Тимчасові незручності"... Другий місяць!!! І стає все гірше!
І подібне - у багатьох форумчан! Вони з цією "свистопляскою" дограються, що у них розвалиться форум і сайт "накриється мідним тазом"...
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25.01.2025 14:17 Ответить
То я відповідав опущєному під ніком "Яр Холодний", а попало як окремий коментар, не звертайте уваги.
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25.01.2025 12:20 Ответить
 
 