Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1", который был доставлен в Россию из Сирии.

Об этом пишет издание AnewZ со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом расследования, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников, против самолета также были применены системы радиоэлектронной борьбы. Это повлекло серьезные сбои в работе систем управления перед катастрофой.

Также, как заявляют источники, российские следователи установили и лицо, которое запустило ракету, и чиновника, который отдал этот приказ. Однако пока неизвестно, будет ли РФ публично обнародовать их имена, или будет пытаться избежать ответственности.

Дипломатические источники подтверждают, что Азербайджан против "замалчивания" дела и остается решительным в своих требованиях привлечения виновных к ответственности.

Издание пишет, что в случае, если РФ попытается избежать ответственности, Баку намерен передать дело в международные суды, чтобы обеспечить справедливость для жертв катастрофы.

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Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Впоследствии Путин снова звонил Алиеву, чтобы продолжить обсуждать катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний".

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