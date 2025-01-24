Самолет Azerbaijan Airlines в Казахстане был сбит из ЗРК "Панцирь-С1", - СМИ
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1", который был доставлен в Россию из Сирии.
Об этом пишет издание AnewZ со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом расследования, информирует Цензор.НЕТ.
По данным источников, против самолета также были применены системы радиоэлектронной борьбы. Это повлекло серьезные сбои в работе систем управления перед катастрофой.
Также, как заявляют источники, российские следователи установили и лицо, которое запустило ракету, и чиновника, который отдал этот приказ. Однако пока неизвестно, будет ли РФ публично обнародовать их имена, или будет пытаться избежать ответственности.
Дипломатические источники подтверждают, что Азербайджан против "замалчивания" дела и остается решительным в своих требованиях привлечения виновных к ответственности.
Издание пишет, что в случае, если РФ попытается избежать ответственности, Баку намерен передать дело в международные суды, чтобы обеспечить справедливость для жертв катастрофы.
Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане
25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.
38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.
По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".
Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.
29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.
Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".
Впоследствии Путин снова звонил Алиеву, чтобы продолжить обсуждать катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний".
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Боролися до останнього. Та розуміли що кацівські "диспетчери" прирекли їх впасти в море. Щоб кінці в воду і повна нєбєнзя.... Але частину людей вони врятували. Земля Пухом, Добрая Пам'ять !
Але пасажирський борт взагалі беззахистний проти такого
бо є думка, що це відбулось над каспійськом тоді, коли росія з тієї бази запускала ракети по україні...тобто не дрони з україни, а рускі ракети летіли, а цей лайнер каспійська пво лоханулась і збила, як ворожу ціль...
тому мовчать і переадресували на чечню і дрони
Думаєш - "просто так турки вже давно "ламають голову над питанням копання паралельного Босфору каналу між Середземним і Чорним морем? Бо тут можна "убить двох зайців одним пострілом" - розвантажить Босфор і обійти положення "доктрини Монро". Перше дасть можливість збільшить інтенсивність руху суден між двома морями. Друге - можливість не виконувать обмеження, накладені "доктриною Монро", які стосуються руху між цими морями військових кораблів. Бо ця "доктрина" - плід багатосторонньої міжнародної угоди, і Туреччина "в одну харю" ці положення скасувать не може...
І подібне - у багатьох форумчан! Вони з цією "свистопляскою" дограються, що у них розвалиться форум і сайт "накриється мідним тазом"...