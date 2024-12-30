РФ пообещала установить и привлечь к ответственности причастных к авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, - Генпрокуратура Азербайджана
Россия работает над идентификацией и привлечением к ответственности причастных к авиакатастрофе самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане.
Об этом сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана, передает Цензор.НЕТ.
Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев заявил, что с российской стороны "оказывается необходимая поддержка".
Отмечается, что глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин позвонил генпрокурору Азербайджана и сообщил о создании следственной группы для расследования авиакатастрофы.
Он также заявил, что Россия работает "над установлением причастных к авиакатастрофе и привлечением их к уголовной ответственности".
Генеральная прокуратура Азербайджана добавила, что на месте авиакатастрофы были проведены масштабные следственные действия с участием следователей и специалистов из Азербайджана, Казахстана, России и Бразилии для обеспечения полного расследования.
Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане
25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.
38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.
По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".
Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.
29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.
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