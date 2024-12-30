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авиакатастрофа (1706) Азербайджан (769) Казахстан (778) расследование (3019) россия (92999)

РФ пообещала установить и привлечь к ответственности причастных к авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, - Генпрокуратура Азербайджана

Авіакатастрофа літака Azerbaijan Airlines

Россия работает над идентификацией и привлечением к ответственности причастных к авиакатастрофе самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана, передает Цензор.НЕТ.

Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев заявил, что с российской стороны "оказывается необходимая поддержка".

Отмечается, что глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин позвонил генпрокурору Азербайджана и сообщил о создании следственной группы для расследования авиакатастрофы.

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Он также заявил, что Россия работает "над установлением причастных к авиакатастрофе и привлечением их к уголовной ответственности".

Генеральная прокуратура Азербайджана добавила, что на месте авиакатастрофы были проведены масштабные следственные действия с участием следователей и специалистов из Азербайджана, Казахстана, России и Бразилии для обеспечения полного расследования.

Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

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Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.
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Топ комментарии
+13
Даю инфу: виновный - Путя Куйло, проживающий по адресу: мацква, кремль.
Вперёд, на задержание!!!
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30.12.2024 19:44
+13
Ну, да ну да. Кадирка буде повєшана.
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30.12.2024 19:47
+8
За МН-17 уже привлекли?
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30.12.2024 19:53
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Даю инфу: виновный - Путя Куйло, проживающий по адресу: мацква, кремль.
Вперёд, на задержание!!!
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30.12.2024 19:44 Ответить
Нє фсйо так адназначна.
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30.12.2024 20:19 Ответить
Ну, да ну да. Кадирка буде повєшана.
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30.12.2024 19:47 Ответить
А йухла посодють.
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30.12.2024 19:54 Ответить
украинские голуби виноваты....
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30.12.2024 19:48 Ответить
Та нуда... Зараз же зима, на комарів не спишеш... Та і головного знавця комарів заковбасили недавно...
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30.12.2024 20:42 Ответить
За МН-17 уже привлекли?
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30.12.2024 19:53 Ответить
Технічна комісія безпрецедентно деталізовано і точно встановила обставини катастрофи MH-17. А ось ваше запитання влучне і криє глибший сенс, ніж просто сумна іронія за аналогією. Кримінальна комісія має встановити мотиви (навіщо, навмисне/ненавмисне і чи саме той або не той літак цілили?) і відповідальних, а також притягнення їх до кримінальної відповідальності. І по другому пункту стає риторичне питання: чи вийдуть підори найвищого рашистського керівництва на самих себе? Так і з AzAl - пропонують свої послуги по кримінальному розслідуванню, щоб призначити винних, покарати, можливо, непричетних, уникнути згаданим підорам від відповідальності.
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31.12.2024 00:13 Ответить
Зоряна зі Шкіряком не вписуйте , їх там не було .
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30.12.2024 19:54 Ответить
Раз Москва пообіцяла встановити та притягнути, то чекати Алієву доведеться років двісті. Або придумають відмазку: - винуватець тільки почув про трощу, миттєво підписав контракт і не сходячи з місця геройськи загинув в СВО.
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30.12.2024 19:54 Ответить
А до того він був зенітчиком-добровольцем.
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30.12.2024 20:21 Ответить
брехня
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30.12.2024 19:57 Ответить
Равшан чи Джумшут?
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30.12.2024 19:59 Ответить
притягнути за вуха та відрізати їх... єто раз
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30.12.2024 20:29 Ответить
Україна повірила рашисту, котрий в словесних обіймах про братній народ,із єхидною і злорадною усмішкою , засунув їй ніж в спину.Вірити рашисту,все одно,що проти вітру сцяти.Як не сци, .обісцишся...
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30.12.2024 20:21 Ответить
І хто після всього, що натворив терорист номер 1 і обригана Сосія їм вірить? Відшукають когось, хто не має ніякого відношення дщо цієї трагедії і повісять на нього цей злочин. Було б справедливо, якби вони поїхали відбувати міру покарання да Азербайджану, на Засрашку наклали санкції.
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30.12.2024 20:30 Ответить
Ну як не повірити. Всіх так всіх. Але є інша пропозиція. Всіх причетних віддати у руки правосуддя Азербайджану. Щоб їм було безпечно.
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30.12.2024 20:37 Ответить
Яка прекрасна ссанина в очі...
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30.12.2024 20:54 Ответить
Опять таджики наху*вентили.
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30.12.2024 21:00 Ответить
Та не, таджикам доверяют токо автоматы и взрывчатку.
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30.12.2024 21:32 Ответить
Их просто назначат.
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30.12.2024 21:54 Ответить
Там дон-дон відос записав, з посилом Алієв іди на ***
Лиш би не зупинялися
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30.12.2024 21:48 Ответить
Знов наловлять якихось бомжів і скажуть шо "вотЪ ета ані!"...
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30.12.2024 22:59 Ответить
В травні 1941 року торгова місія Німеччини летіла в Москву. За 10 днів заявили про політ (рейс цивільний) через аеропорт в Білостоку. А інші ваєнні літуни пошкодили лінію звязку між Білостоком та Мінськом. Начаеропорту таки дозвонився з іншого телефону в штаб ПВО, а там запис загубили. Німці полетіли і під Москвою певеошники їх обстріляли, не попали. Але всіх хто не прийняв міри, швиденько взяли за орешники, і впридачу командувача ПВО Штерна. Цей кадр був ще той фрукт. Тривалий час був адьютантом Ворошилова і його дружини пані Гробман, в трагічні 37-38 согласовивал списки на арешти від НКВС та звільнення із служби. В 1937 согласовал і маршала Жору, але тоді заступився Тимошенко. Ну а в червні 1941 при проведенні перевірки цього інцидента начГенштабу маршал Жора вже розписав всі художества ПВО, Розписав аж на розстріл. ПВО кацапії в своєму репертуарі.
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30.12.2024 23:12 Ответить
Нагибает ***** Азербайджан еще и рамзанка дыров отымеет. Сруцких ванек выпорят, покаются, заплатят и всего делов. ***** унижено. Все на него плюют.
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31.12.2024 01:20 Ответить
 
 