Россия работает над идентификацией и привлечением к ответственности причастных к авиакатастрофе самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана, передает Цензор.НЕТ.

Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев заявил, что с российской стороны "оказывается необходимая поддержка".

Отмечается, что глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин позвонил генпрокурору Азербайджана и сообщил о создании следственной группы для расследования авиакатастрофы.

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Он также заявил, что Россия работает "над установлением причастных к авиакатастрофе и привлечением их к уголовной ответственности".

Генеральная прокуратура Азербайджана добавила, что на месте авиакатастрофы были проведены масштабные следственные действия с участием следователей и специалистов из Азербайджана, Казахстана, России и Бразилии для обеспечения полного расследования.

Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

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Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.