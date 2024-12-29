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Азербайджан с 1 января ужесточает правила пребывания в стране для граждан РФ

нові правила перебування для росіян в Азербайджані

С 1 января 2025 года россияне, прибывающие в Азербайджан без визы, смогут находиться в стране не более 90 дней в течение одного календарного года.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана, сообщает Цензор.НЕТ.

В воскресенье, 29 декабря, правительство Азербайджана внесло изменения в сроки временного пребывания граждан России на территории Азербайджана с 1 января 2025 года.

"Срок временного пребывания в Азербайджане без визы для граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, не может превышать 90 дней в течение одного календарного года", - говорится в постановлении.

Документ уже подписал премьер-министр Али Асадов. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Ранее в МИД Азербайджана заявили о намерении изменить правила временного пребывания граждан РФ на территории Азербайджана в ответ на новые правила, принятые в отношении временного пребывания иностранных граждан в России.

Также читайте: Азербайджанский самолет атаковали с земли на территории РФ. 3 дня мы слышали только бред от России, - Алиев

Автор: 

Азербайджан (791) виза (1238) правила (68) россия (95585)


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Топ комментарии
+20
Азербайджанці, гоніть це гівно у Парашу. Чи вам мало було Карабаха?
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29.12.2024 18:14
+18
Теперь азербайджанці будуть ловити москалів на вокзалах і вимагати реєстрацію. Оце ***** многоходовочник
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29.12.2024 18:25
+16
Світова практика свідчить: чим менше російської присутності, тим краще і безпечніше.
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29.12.2024 18:19
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Правила форума Совет форумчан
росіяни, які прибувають до Азербайджану без візи, зможуть перебувати в країні не більше 90 днів

При собі постійно повинні мати лубрикант.
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29.12.2024 18:12 Ответить
вазелін
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29.12.2024 18:36 Ответить
дуже жорстко ! це може бути ескалація .
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29.12.2024 18:12 Ответить
Азербайджанці, гоніть це гівно у Парашу. Чи вам мало було Карабаха?
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29.12.2024 18:14 Ответить
І тут "русафобия"...
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29.12.2024 18:16 Ответить
Причому стрімко наростаюча.
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29.12.2024 18:34 Ответить
агалтелая..!
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29.12.2024 18:42 Ответить
будде "мальчік в трусіках" - буде агалтелая голотєлая
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29.12.2024 19:21 Ответить
Світова практика свідчить: чим менше російської присутності, тим краще і безпечніше.
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29.12.2024 18:19 Ответить
Теперь азербайджанці будуть ловити москалів на вокзалах і вимагати реєстрацію. Оце ***** многоходовочник
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29.12.2024 18:25 Ответить
Кацапам , взагалі ,
всім без винятку потрібно заборонити вʼїзд
в свою краіну ,
так як вони займаються тільки шпигунством і крадіжками 😡
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29.12.2024 18:29 Ответить
пздц,Трамп включив план перемоги.
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29.12.2024 18:30 Ответить
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29.12.2024 18:31 Ответить
Кацапи це зло, це смерть. Невже хтось бажає в своїй країні бачити цю заразу? Подивяться на Україну, яка їх приютила, запустила, нагодувала..., а вони через голодомори знищили до 15 мільйонів, забрали весь хліб, назву, історію, картини, ікони, срібло, золото, переслідували нас за нашу мову, за нашу культуру, за наші традиції. А сьогодні вбивають і брешуть. Гоніть їх і поганих і добрих на дуже велику відстань, інакше буде горе.
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29.12.2024 19:12 Ответить
Грузини бажають.
І гагаузи. І Орбан з Фіцо.
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29.12.2024 19:59 Ответить
і хорвати
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29.12.2024 23:37 Ответить
кацапи мають тількі мирні цілі - азербайджанці вже дізаналися - балон с кіслородом.. 🤣
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29.12.2024 19:16 Ответить

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29.12.2024 19:21 Ответить
"все на фронт", многоходовочка
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29.12.2024 20:39 Ответить
ХОД ЮЖНОЙ КОРЕИ !)
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29.12.2024 21:26 Ответить
И ИНДИЯ МОГЛА БЫ СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ХОД !!!
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29.12.2024 21:27 Ответить
***** шастать !!!
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30.12.2024 00:14 Ответить
 
 