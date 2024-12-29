Азербайджан с 1 января ужесточает правила пребывания в стране для граждан РФ

С 1 января 2025 года россияне, прибывающие в Азербайджан без визы, смогут находиться в стране не более 90 дней в течение одного календарного года.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана, сообщает Цензор.НЕТ.

В воскресенье, 29 декабря, правительство Азербайджана внесло изменения в сроки временного пребывания граждан России на территории Азербайджана с 1 января 2025 года.

"Срок временного пребывания в Азербайджане без визы для граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, не может превышать 90 дней в течение одного календарного года", - говорится в постановлении.

Документ уже подписал премьер-министр Али Асадов. Постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Ранее в МИД Азербайджана заявили о намерении изменить правила временного пребывания граждан РФ на территории Азербайджана в ответ на новые правила, принятые в отношении временного пребывания иностранных граждан в России.

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