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Азербайджанский самолет атаковали с земли на территории РФ. 3 дня мы слышали только бред от России, - Алиев

Росія збила азербайджанський літак

Самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал азербайджанскому телевидению, комментируя причины катастрофы самолета Embraer 190, который упал в районе города Актау в Казахстане, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что окончательная версия аварии будет известна после вскрытия "черных ящиков". Но, по его словам, начальные версии также основываются на фактах.

"А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, вблизи города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - сказал Алиев.

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Президент Азербайджана также сказал, что в результате огня, который был открыт с земли, сильно пострадала хвостовая часть самолета.

"Признать свою вину, своевременно извиниться перед Азербайджаном - это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять. К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий", - добавил он.

Алиев также заявил, что с российской стороны должно быть наказание виновных и выплата компенсаций в связи с катастрофой самолета AZAL под Актау

Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Азербайджан (791) Алиев Ильхам (162) Грозный (53)


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Топ комментарии
+35
А що можна почути від брехливого утворення під назвою країна 404? Ви розраховували на людяність та порядність?
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29.12.2024 14:07
+24
Який цей Алієв лицемір!
Ну шо Алієв, доторгувався з орками?! А як в Десна виціловував путіна в Баку!
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29.12.2024 14:12
+23
Алієв, то що - русоанілінгус закінчився? Чи так, вякнув просто для форми?
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29.12.2024 14:08
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Надійний партнер Угорщини, Словаччини і Туреччини, членів НАТО, знайомтеся
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29.12.2024 14:01 Ответить
Скільки у вас годин льотного часу?
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29.12.2024 16:03 Ответить
а у вас?
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29.12.2024 17:18 Ответить
А що можна почути від брехливого утворення під назвою країна 404? Ви розраховували на людяність та порядність?
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29.12.2024 14:07 Ответить
Дійсно, на що ж вони розраховували? Кацапи спроможні, тільки плюватися лайном…
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29.12.2024 14:09 Ответить
яка в кацапа порядність? Скажуть що "самальот упал патамуша он тяжилєє воздуха"
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29.12.2024 15:37 Ответить
Алієв, то що - русоанілінгус закінчився? Чи так, вякнув просто для форми?
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29.12.2024 14:08 Ответить
Якщо не зупинить авіасполучення та обхід санкцій через свою територію - очевидно, що "вякнув для форми", бо якщо б не вякнув - свої не зрозуміють. А так - вякнув, тишком-нишком перетер з ка-диркою. І далі можна заробляти. На смертях своїх рабів.
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29.12.2024 14:22 Ответить
Азербайджан намагається вижити в оточені божевільних акул.
То б то до Азербайджана в мене набагато менше претензій ніж до Угорщини\ Словаччини.
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29.12.2024 14:10 Ответить
і кацапську нафту під виглядом своєї вони від безвиході перепродають. Зараз розплачуся. 😭
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29.12.2024 16:41 Ответить
Який цей Алієв лицемір!
Ну шо Алієв, доторгувався з орками?! А як в Десна виціловував путіна в Баку!
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29.12.2024 14:12 Ответить
Він і далі буде з ними торгувати і цілуватись. Сказав для форми і для рейтингу.
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29.12.2024 14:14 Ответить
Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR та російський "Газпром" досягли домовленості про розширення стратегічного партнерства.

Про це повідомило азербайджанське видання Report із посиланням на пресслужбу російської нафтокомпанії.
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29.12.2024 14:16 Ответить
Алієв диктатор містечкового формату. У всьому бере приклад зі старшого брата - диктатора регіонального формату Ердогана. Той теж любить з ****** торгувати, а потім встромити не ножі нижче спини.
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29.12.2024 14:18 Ответить
Скільки годин налітав? Потім будеш шось молоть
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29.12.2024 16:08 Ответить
А чим ти сам думав коли посилав літаки на Сосію де йде війна?
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29.12.2024 14:13 Ответить
Що ,все ще хочеться в БРІГС?
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29.12.2024 14:15 Ответить
Три дні... Ми триста років її чуємо.
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29.12.2024 14:16 Ответить
Ну хоть щось вимовив у відповідь ху-лу , а то сцарь звик , чути тільки ,, хру-хру,, .
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29.12.2024 14:16 Ответить
Ще не один літак орки зїб'ють над своєю територією !
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29.12.2024 14:18 Ответить
алієв, а закрити будь-яке авіасполучення із @уйлостаном, заборонити польоти @уйлостанівських бортів над Азербайджаном, заборонити обслуговування усіх бортів @уйлостану та повʼязаних із ним, нє?!
сцисця свого корєфана @уйла?!
то й сцись і далі, а твоїх громадян вбиватимуть кацапи
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29.12.2024 14:19 Ответить
Ето другоє
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29.12.2024 14:29 Ответить
перш за все алієва "нє поиймуть" азербайджанці в рашці
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29.12.2024 16:35 Ответить
Поки світ не об'єднається перед лицем рашистської загрози, всі "миротворці" так і слухатимуть маячню про авіатрощі не з вини росії.
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29.12.2024 14:23 Ответить
Який світ??? -------- Того "Світу", що об'єднується, взагалі вже, немає.
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29.12.2024 14:28 Ответить
На жаль ви праві
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29.12.2024 14:39 Ответить
в AZ понимают ли или делают вид что не понимают, что такое ru ?
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29.12.2024 14:27 Ответить
Чому українська залізниця купує в азербайджанського Сокар паливо, коли Сокар продає нам паливо напряму з оркостану?
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29.12.2024 14:32 Ответить
Патамушта "бізнесвнєпалітікі".
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29.12.2024 14:52 Ответить
І азера схавають кацапське лайно.
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29.12.2024 14:32 Ответить
рашисти вже збивали азербайджанський військовий літак у 2020 році. коли плясали за арменію. Думали що прокатить і зараз, а головне, що літак згине в Каспійському морі, а там знищать речові докази. Пілоти зруйнували всі плани.
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29.12.2024 14:33 Ответить
Офіційний кремль ніколи не визнає збиття цього літака ,
так як прийдеться заплатити за смерть людей і за літак ,
кругленьку суму !!
Потрібно всьому світові зрозуміти , що таке кацапстан і не мати з ними
ніяких справ , крапка 😡
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29.12.2024 14:38 Ответить
Доже добре що літак не опинився на територіі московіі !
тепер міжнародна спільнота матиме докази що московія збила цивільний літак ракетами панциря адже цих систем дуже багато ЗСУ захопило разом з озброєнням
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29.12.2024 14:47 Ответить
Міжнародна спільнота промовчить або висловить глибоку стурбованість!
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29.12.2024 16:33 Ответить
Літак кацапня глушила ребом і не давала дозвіл на посадку на кацапські аеродроми, щоб він, пролітаючи над морем, упав і все кінці у воду. Але тут халепа - літак дотягнув до суші і всі побачили результат атаки кадировського пєвєо.
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29.12.2024 14:56 Ответить
Дерзость Али-паши не беспочвенна - наверняка турецкий султан крепко держит русского царя за яйца.
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29.12.2024 14:59 Ответить
Які там "вибачення"! Достатньо просто пасматреть в глаза х"й "у
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29.12.2024 15:34 Ответить
алієв прокинуся від тижневої сплячки. Вже на 1у добу все було зрозуміло, але він чекав якогось адеквату від кацапів...Ну ну серливе мурло, чекай і літай далі.
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29.12.2024 16:43 Ответить
Я просто не можу уявити як пілоти змогли впоратися з попаданням, отим РЕБ і довести той літак до землі. Професіонали..
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29.12.2024 18:41 Ответить
Таки Алієв не дочекався від Х.....Наболотах хотіли перекласти на дондончика. Але директор аеропорту повідомив, що лайнер заходив на посадку з потушеною навігацією, через хвилину після пуску ракети, лапті ввели план Килим а повідомили аеропорт через 5 хвилин після пуску ракети. Вже після диспетчер Карлос дав відмову в посадці в інших портах. І послав літак, як в 1983 році в сторону моря.
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29.12.2024 19:14 Ответить
>>3 дня мы слышали только бред от России, - Алиев >> A Vi ozhidalji chto-to drugoje? Ot ruSSnji????
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29.12.2024 22:26 Ответить
 
 