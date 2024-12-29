Азербайджанский самолет атаковали с земли на территории РФ. 3 дня мы слышали только бред от России, - Алиев

Самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал азербайджанскому телевидению, комментируя причины катастрофы самолета Embraer 190, который упал в районе города Актау в Казахстане, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что окончательная версия аварии будет известна после вскрытия "черных ящиков". Но, по его словам, начальные версии также основываются на фактах.

"А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, вблизи города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - сказал Алиев.

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Президент Азербайджана также сказал, что в результате огня, который был открыт с земли, сильно пострадала хвостовая часть самолета.

"Признать свою вину, своевременно извиниться перед Азербайджаном - это были меры и шаги, которые необходимо было предпринять. К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий", - добавил он.

Алиев также заявил, что с российской стороны должно быть наказание виновных и выплата компенсаций в связи с катастрофой самолета AZAL под Актау

Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.