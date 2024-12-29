Британия об извинении Путина за крушение самолета Azerbaijan Airlines: он не признал безрассудные и безответственные действия РФ
Диктатор РФ Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines, однако не признал безрассудные и безответственные действия России, которые представляют угрозу безопасности других стран.
Об этом говорится в заявлении представителя британского Министерства иностранных дел, пишет Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
"В заявлении Путина не признается, что безрассудные и безответственные действия российского государства представляют острую и прямую угрозу интересам и национальной безопасности других государств", - заявили в ведомстве.
Также Британия призывает к проведению полного и независимого расследования авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines.
В субботу, 28 декабря, сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".
Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане
25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.
38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.
По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".
Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.
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извинения жертвам..
А хто вибачиться за подальші дії - заборону на аварійну посадку пошкодженого літака?
Не врахували, що борт перелетить море?
2. Немає потреби Румунії і Польщі закривати небо - саме у них війни немає. На противагу роzzії, яка веде війну на знищення нас і мусить закривати своє небо для цивільних літаків на усю глибину досягнення наших засобів ураження. Знову-таки, ви не розумієте, як влаштований світ війни.