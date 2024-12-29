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Новости
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Британия об извинении Путина за крушение самолета Azerbaijan Airlines: он не признал безрассудные и безответственные действия РФ

Британія про вибачення путіна перед Алієвим

Диктатор РФ Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines, однако не признал безрассудные и безответственные действия России, которые представляют угрозу безопасности других стран.

Об этом говорится в заявлении представителя британского Министерства иностранных дел, пишет Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

"В заявлении Путина не признается, что безрассудные и безответственные действия российского государства представляют острую и прямую угрозу интересам и национальной безопасности других государств", - заявили в ведомстве.

Также Британия призывает к проведению полного и независимого расследования авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines.

В субботу, 28 декабря, сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Читайте: Зеленский провел разговор с Алиевым: РФ должна прекратить распространять дезинформацию о крушении самолета Azerbaijan Airlines

Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа Azerbaijan Airlines: Путин извинился перед Алиевым, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве РФ"

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Азербайджан (791) Великобритания (4972) путин владимир (31287) самолет (3592)


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Топ комментарии
+4
Це Герасімов написав? Чи Захарова "с бодуна"?
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29.12.2024 09:05
+3
Что то долго до них доходит
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29.12.2024 00:38
+3
***** Алієва і в буй не ставить. Це він так вишукано Ердогану лизнув...
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29.12.2024 01:09
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Что то долго до них доходит
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29.12.2024 00:38 Ответить
До тварини (неонацисти) швидко доходить?????????
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29.12.2024 00:49 Ответить
***** Алієва і в буй не ставить. Це він так вишукано Ердогану лизнув...
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29.12.2024 01:09 Ответить
кацапчики даже пассажирксий самолет сбить не могут по-людски
извинения жертвам..
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29.12.2024 02:52 Ответить
Х......організував похід тюбетейок на лижах,сауну (маньяк з мінська дров нарубав), гості ще не встигли прокинутись а браві певеошники з 4 армії ПВО по захисту маєтків Сочі та іншого вже встигли обстріляти літак, який заходив на посадку. Ясна річ, приховали. А х....порахував,якщо признається-будуть пальцем тикати і обзивати ПВО нікчемним, як говорить Іран. От і почав фігуристо вести бесіди-хер що зрозумієш. Всьо било харашо, но вот опять...
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29.12.2024 04:40 Ответить
Чикатило вибачився.
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29.12.2024 05:09 Ответить
Да Украина же во всем виновата. Новая версия
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29.12.2024 06:55 Ответить
Це Герасімов написав? Чи Захарова "с бодуна"?
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29.12.2024 09:05 Ответить
і вони ж вірятьв цю херню
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29.12.2024 09:16 Ответить
Провини визнають тільки не кацапи, в іншому випадку зламається скрепа.
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29.12.2024 09:40 Ответить
Звісно що не визнав. ***** ніколи нічого не визнає
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29.12.2024 09:54 Ответить
Ok, збили. Вибачилися.
А хто вибачиться за подальші дії - заборону на аварійну посадку пошкодженого літака?
Не врахували, що борт перелетить море?
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29.12.2024 09:59 Ответить
Сподівались, але сталося інакше.Квс там був наш випускник, дотяг до Казахстану...
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29.12.2024 13:10 Ответить
Ne bylo by Ukrainskih dronov - ne bylo by rossijskoj rakety.
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29.12.2024 12:31 Ответить
А про закриття неба у випадку війни? - Нє, не чули... не напала б роzzія - не було б дронів.
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29.12.2024 13:13 Ответить
Naskol'ko ya znayu na toj territorii vojny net. Po vashemu i Rumyniya s Pol'shej dolzhny zakryt' vozdushnoe prostranstvo - malo li kuda Ukrainskoe PVO svernyot. No vot ne zakryvayut.
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29.12.2024 14:32 Ответить
1. Українське ПВО нікуди не "сварачіваєт" - ракети запускаються після захоплення ракетою цілі і її переслідують. Якщо ціль втрачена, ракета самоліквідується, щоб запобігти "collateral damage" цивільним. Ви геть не розумієте принципу роботи ракетних систем цивілізованих країн.
2. Немає потреби Румунії і Польщі закривати небо - саме у них війни немає. На противагу роzzії, яка веде війну на знищення нас і мусить закривати своє небо для цивільних літаків на усю глибину досягнення наших засобів ураження. Знову-таки, ви не розумієте, як влаштований світ війни.
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04.01.2025 13:11 Ответить
Daje len' otvechat na etu chush'.
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05.01.2025 09:40 Ответить
I vot https://en.wikipedia.org/wiki/Siberia_Airlines_Flight_1812 vam povod dlya podumat' Cntoje ne untichtojalas'?
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05.01.2025 13:04 Ответить
 
 