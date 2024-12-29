Британия об извинении Путина за крушение самолета Azerbaijan Airlines: он не признал безрассудные и безответственные действия РФ

Диктатор РФ Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines, однако не признал безрассудные и безответственные действия России, которые представляют угрозу безопасности других стран.

Об этом говорится в заявлении представителя британского Министерства иностранных дел, пишет Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

"В заявлении Путина не признается, что безрассудные и безответственные действия российского государства представляют острую и прямую угрозу интересам и национальной безопасности других государств", - заявили в ведомстве.

Также Британия призывает к проведению полного и независимого расследования авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines.

В субботу, 28 декабря, сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Читайте: Зеленский провел разговор с Алиевым: РФ должна прекратить распространять дезинформацию о крушении самолета Azerbaijan Airlines

Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа Azerbaijan Airlines: Путин извинился перед Алиевым, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве РФ"