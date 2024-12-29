РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9789 посетителей онлайн
Новости
18 595 43

Путин во второй раз позвонил Алиеву по поводу крушения самолета Azerbaijan Airlines

Путін вдруге зателефонував Алієву

Российский диктатор Владимир Путин второй раз за два дня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, во время разговора они продолжили обсуждать катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

"29 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Во время телефонного разговора главы государств продолжили обсуждение вопросов, связанных с катастрофой пассажирского самолета Закрытого акционерного общества "Азербайджан Хава Йоллари"", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, который был инициирован российской стороной. Они обсуждали вопрос об аварии пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, и российский диктатор извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Азербайджан (791) Алиев Ильхам (162) путин владимир (31287)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
пішла торговля. Наступна новина - мир, дружба, жвачка, нові рейси
показать весь комментарий
29.12.2024 18:12
+18
Диктатори завжди між собою домовляться, свій народ для них то просто частина статистики.
показать весь комментарий
29.12.2024 18:13
+18
показать весь комментарий
29.12.2024 18:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Є вірогідність того що порішають за немалі гроші (чи послуги) та домовляться не здіймати зайвого галасу...
показать весь комментарий
29.12.2024 18:04 Ответить
Хйло хоть копейку за малазийский боинг дал? - вот и тут будет то же, потому что хйло.
показать весь комментарий
29.12.2024 20:35 Ответить
Путін вдруге зателефонував Алієву щодо катастрофи літака

*****:
- Он упал, кхе-кхе...
Алієв:
- Сичим авзу! Гетверан! Сянджа тундю эйшай счим!
показать весь комментарий
29.12.2024 18:06 Ответить
А пітун що у відповідь? "Бамбарбія_кірґуду"?
показать весь комментарий
29.12.2024 18:49 Ответить
Так це він послав чи навпаки жалібно скиглив?
показать весь комментарий
29.12.2024 19:24 Ответить
пішла торговля. Наступна новина - мир, дружба, жвачка, нові рейси
показать весь комментарий
29.12.2024 18:12 Ответить
Диктатори завжди між собою домовляться, свій народ для них то просто частина статистики.
показать весь комментарий
29.12.2024 18:13 Ответить
Та вжеж..ех!
А тим часом спецборт росiйських ВКС прилетiв до США ì двi доби знаходився там.
показать весь комментарий
29.12.2024 22:55 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2024 18:13 Ответить
Диспечер Карлос?
показать весь комментарий
29.12.2024 22:04 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2024 18:13 Ответить
ага , і часовню вони теж развалили
показать весь комментарий
29.12.2024 18:17 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2024 18:30 Ответить
Це треш.
показать весь комментарий
29.12.2024 19:03 Ответить
Ну, шо, для свинособак це в повній мірі нормальок. Захавають.
показать весь комментарий
29.12.2024 19:28 Ответить
І не пожалів же хтось грошей, щоб читати це лайно.
показать весь комментарий
29.12.2024 19:45 Ответить
Это как надо увеличить дальность панциря с 18 км до 800, в 40 с лихуем раз)))
Расстояние Донецк - Грозный по трассе составляет 988 км, а по прямой - 805 км.
показать весь комментарий
29.12.2024 20:04 Ответить
У Толіка Шарія можливо все!
показать весь комментарий
29.12.2024 22:06 Ответить
Ото кацапи в вірять в українську науку! У нас і бойові етнічно орієнтовані комарі, і наддалекі ракети на вітряній тязі...
показать весь комментарий
30.12.2024 01:57 Ответить
Не "катастрофа" а навмисне збяття з цинічним намаганням приховати сліди злочину
показать весь комментарий
29.12.2024 18:20 Ответить
Мабуть бункерний не сказав банкетному, що вже телефонував Алієву.
показать весь комментарий
29.12.2024 18:23 Ответить
у бункерного, мабуть, бонусні хвилини закінчилися на телефоні, а пакет оплачений тільки після 1 січня!
показать весь комментарий
29.12.2024 19:34 Ответить
самая абідная для парашників, шо "разговор состоялся по інициатівє парашного підєра".
показать весь комментарий
29.12.2024 18:30 Ответить
Алієв трошки зарвався...
Далі чути вологі чмокаючі звуки.
показать весь комментарий
29.12.2024 18:30 Ответить
рашиська паскуда вибачаєтся за загибель пасажирів,а убивство понад сотні тисяч українців цього не хочуть помічати.
показать весь комментарий
29.12.2024 18:35 Ответить
десятки тисяч
показать весь комментарий
29.12.2024 18:37 Ответить
Де? В одному тільки Маріуполі скільки вбили?
показать весь комментарий
29.12.2024 19:47 Ответить
Нічогособі , а ***** вміє телефонувати самотужки !
Трамп агов ти це бачиш ? Тож думай
показать весь комментарий
29.12.2024 18:47 Ответить
Диктатори торгуються завжди на крові...
показать весь комментарий
29.12.2024 18:49 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2024 19:11 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2024 19:13 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2024 19:48 Ответить
кацапські конспірологи найбільш *******.
показать весь комментарий
29.12.2024 20:34 Ответить
Холморогов начял штото подозрєвать...
показать весь комментарий
29.12.2024 22:06 Ответить
Новости мордора, заголовки:

"Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета в Актау"

"Азербайджан сократил срок пребывания россиян в стране"

https://www.rbc.ru/politics/29/12/2024/677161569***************?from=from_main_2
показать весь комментарий
29.12.2024 19:15 Ответить
ху.ло нагибает алиева так, как нашего клоуна в омане.
показать весь комментарий
29.12.2024 19:39 Ответить
х*й он там кого нагнет. турки ему быстро пендюлей отвесят. как в Сирии.
показать весь комментарий
29.12.2024 19:52 Ответить
запропонував більше грошей?
показать весь комментарий
29.12.2024 20:31 Ответить
"Єнта фсьо хахли несккрєпниє"
показать весь комментарий
29.12.2024 20:43 Ответить
Лезгіни хочуть в Азербайджан
показать весь комментарий
29.12.2024 21:00 Ответить
...ПРЕДАВШИЙ В ВЕРНОСТИ КЛЯНЁТСЯ ...!!!
показать весь комментарий
29.12.2024 21:32 Ответить
 
 