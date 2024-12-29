Путин во второй раз позвонил Алиеву по поводу крушения самолета Azerbaijan Airlines

Российский диктатор Владимир Путин второй раз за два дня позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, во время разговора они продолжили обсуждать катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

"29 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Во время телефонного разговора главы государств продолжили обсуждение вопросов, связанных с катастрофой пассажирского самолета Закрытого акционерного общества "Азербайджан Хава Йоллари"", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, который был инициирован российской стороной. Они обсуждали вопрос об аварии пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, и российский диктатор извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.