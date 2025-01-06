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Уверен, что вина в крушении самолета Azerbaijan Airlines лежит на представителях РФ, - Алиев

Провина за катастрофу літака в Актау лежить на представниках РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что вина за катастрофу самолета Azerbaijan Airlines лежит на представителях РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Azertag.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации", - сказал он.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан требует справедливости, наказания виновных, полной прозрачности в расследовании и "человеческого отношения".

Лидер Азербайджана отметил, что сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков.

"Уверен, что в ближайшее время мы узнаем о предварительном результате, и все станет на свои места, вся картина трагедии будет известна. И это, конечно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - подытожил Алиев.

Читайте также: Азербайджанский самолет атаковали с земли на территории РФ. 3 дня мы слышали только бред от России, - Алиев

Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Впоследствии Путин снова звонил Алиеву, чтобы продолжить обсуждать катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ пообещала установить и привлечь к ответственности причастных к авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане, - Генпрокуратура Азербайджана

Автор: 

авиакатастрофа (1723) Азербайджан (792) Алиев Ильхам (162) россия (95652)


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Топ комментарии
+11
европейская часть соссии должна быть БЕЗПИЛОТНОЙ, только дроны могут там летать
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06.01.2025 12:59
+7
Тепер треба купити десь старенький списаний боінг 777, зробити з нього дрон камікадзе начинивши тонами вибухівки, видать його за гражданскій борт і направить на кремль
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06.01.2025 12:57
+7
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06.01.2025 13:15
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Виторгує щось у ***** і заткнеться...
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06.01.2025 12:49 Ответить
Так!
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06.01.2025 12:50 Ответить
Там кацапська пропагандонша Ільхамчика вже в жопу послала. Як воно? Схавав?
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06.01.2025 12:52 Ответить
Дайте кадырову еще ПВО много ПВО
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06.01.2025 12:56 Ответить
Тепер треба купити десь старенький списаний боінг 777, зробити з нього дрон камікадзе начинивши тонами вибухівки, видать його за гражданскій борт і направить на кремль
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06.01.2025 12:57 Ответить
европейская часть соссии должна быть БЕЗПИЛОТНОЙ, только дроны могут там летать
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06.01.2025 12:59 Ответить
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06.01.2025 13:15 Ответить
Цей образ пахана Джихарханян дуже точно змалював із путлера , наче в майбутнє зазирнув.
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06.01.2025 13:40 Ответить
К гадалке не ходи !
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06.01.2025 13:38 Ответить
Чого в БРІКС просився , якщо все про них знаєш?
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06.01.2025 14:10 Ответить
Да ты шо!
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06.01.2025 15:08 Ответить
прокинувся. З добрим ранком! не пройшло і місяця
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06.01.2025 23:18 Ответить
 
 