Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что вина за катастрофу самолета Azerbaijan Airlines лежит на представителях РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Azertag.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации", - сказал он.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан требует справедливости, наказания виновных, полной прозрачности в расследовании и "человеческого отношения".

Лидер Азербайджана отметил, что сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков.

"Уверен, что в ближайшее время мы узнаем о предварительном результате, и все станет на свои места, вся картина трагедии будет известна. И это, конечно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", - подытожил Алиев.

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Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Впоследствии Путин снова звонил Алиеву, чтобы продолжить обсуждать катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний".

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