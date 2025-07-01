РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11815 посетителей онлайн
Новости Видео Российская ПВО сбила азербайджанский самолет
5 647 13

В Азербайджане показали кадры удара российской ПВО по самолету Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года. ВИДЕО

В Азербайджане назвали причину падения самолета в Казахстане

В редакцию азербайджанского издания Minval Politika поступило анонимное письмо с материалами об обстреле на подлете к российскому Грозному самолета Azerbaijan Airlines, который разбился 25 декабря вблизи казахстанского города Актау.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В письме содержится объяснительная записка капитана расчета противовоздушной обороны Дмитрия Паладичука, который утверждает, что огонь по самолету открыли по приказу Минобороны РФ. Также издание получило видео, аудиозаписи и подробности о ненадлежащем состоянии техники.

"В 8 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору. В 08 часов 13 минут 33 секунды ракета сошла с направляющей. В 08 часов 13 минут 47 секунд ЦВС БМ-72В6 выдал сообщение, что цель пропущена. В 08 часов 13 минут 48 секунд я дал команду на повторный обстрел", - говорится в объяснительной.

пояснительная записка капитана ПВО РФ

Также журналисты показали фрагмент аудиозаписи, на которой мужской голос приводит координаты, совпадающие с данными из объяснительной, а затем говорит: "Огонь! Огонь говорю!". Далее раздается взрыв, а когда там объявляют, что цель была пропущена, тот же мужчина говорит: "Повторно! Еще раз!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан получил доказательства, что его самолет сбила российская ракета, - Reuters

Журналисты не показывают полученных записей полностью, поскольку их еще должны изучить следственные органы.

Minval Politika настаивает, что не может подтвердить подлинность этого письма, хотя оно и содержит подпись капитана. В то же время, аудиозаписи считают вполне реальными, так как информация в них совпадает.

Тем временем российское издание "Агентство" выяснило, что 32-летний Дмитрий Паладичук, писавший объяснительную, действительно служил в ПВО. Он родился в Казахстане, а впоследствии служил в разных частях ПВО на территории России.

Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ, самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Впоследствии Путин снова звонил Алиеву, чтобы продолжить обсуждать катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний".

В начале февраля 2025 года стало известно, что азербайджанский пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, разбившийся в декабре 2024 года вблизи казахстанского города Актау, был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С". Баку имеет фрагмент ракеты, изъятый из обломков самолета.

Автор: 

авиакатастрофа (1727) Азербайджан (801)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
показать весь комментарий
01.07.2025 21:43 Ответить
+2
Саме на часі
показать весь комментарий
01.07.2025 21:32 Ответить
+2
та вони мабуть і далі мовчали би якби не ці заворушення з айзерами в Єкатеринбурзі на днях. тепер айзєри вирішили не мовчати. головне, щоб Ердоган підтримав далі цю двіжуху. та не факт, що він на це піде. йому вигідніше і далі заробляти на цапах з їхнім обходом санкцій.
показать весь комментарий
01.07.2025 21:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Саме на часі
показать весь комментарий
01.07.2025 21:32 Ответить
та вони мабуть і далі мовчали би якби не ці заворушення з айзерами в Єкатеринбурзі на днях. тепер айзєри вирішили не мовчати. головне, щоб Ердоган підтримав далі цю двіжуху. та не факт, що він на це піде. йому вигідніше і далі заробляти на цапах з їхнім обходом санкцій.
показать весь комментарий
01.07.2025 21:44 Ответить
От дебіли! В таку громадину з першого разу не влучили! А ми дивуємось, що собі в довбешку з АК влучити не можуть.
показать весь комментарий
01.07.2025 21:35 Ответить
показать весь комментарий
01.07.2025 21:43 Ответить
тепер цьому паладійчуку треба десь в Омолоні або Жиганську ховатись, і то це не гарантія, що азербайджанці його там не знайдуть.
показать весь комментарий
01.07.2025 21:43 Ответить
його російські спецслужби ліквідують, якщо ще не ліквідували
показать весь комментарий
01.07.2025 21:47 Ответить
можливо і таке.
показать весь комментарий
01.07.2025 21:50 Ответить
Які ще дмитро чи володимир серед москалів? Чи ми "адін нарот"?
показать весь комментарий
01.07.2025 21:45 Ответить
чесно кажучі, вже підзаїбав переклад імен кацапів на український лад.
показать весь комментарий
01.07.2025 21:51 Ответить
"анонімка!
я дмитро паладичук..."
ну і так далі
а то відазу не було зрозуміло, що це зробила кацапня,,,
показать весь комментарий
01.07.2025 21:57 Ответить
Та ото ж. Іще й досі все за совковими приписами.
показать весь комментарий
01.07.2025 21:59 Ответить
Щас говно пенесется полным ходом, там в параше уже щимут главных диаспоры, после такого в баку могут начать пропадать туристо
показать весь комментарий
01.07.2025 22:01 Ответить
і тут з'являеться Ердоган і пів хвилини мовчить в ефірі.
спец делівері валіз на крембель вже скоче...
показать весь комментарий
01.07.2025 22:09 Ответить
 
 