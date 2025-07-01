В Азербайджане показали кадры удара российской ПВО по самолету Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года. ВИДЕО

В редакцию азербайджанского издания Minval Politika поступило анонимное письмо с материалами об обстреле на подлете к российскому Грозному самолета Azerbaijan Airlines, который разбился 25 декабря вблизи казахстанского города Актау.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В письме содержится объяснительная записка капитана расчета противовоздушной обороны Дмитрия Паладичука, который утверждает, что огонь по самолету открыли по приказу Минобороны РФ. Также издание получило видео, аудиозаписи и подробности о ненадлежащем состоянии техники.

"В 8 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору. В 08 часов 13 минут 33 секунды ракета сошла с направляющей. В 08 часов 13 минут 47 секунд ЦВС БМ-72В6 выдал сообщение, что цель пропущена. В 08 часов 13 минут 48 секунд я дал команду на повторный обстрел", - говорится в объяснительной.

Также журналисты показали фрагмент аудиозаписи, на которой мужской голос приводит координаты, совпадающие с данными из объяснительной, а затем говорит: "Огонь! Огонь говорю!". Далее раздается взрыв, а когда там объявляют, что цель была пропущена, тот же мужчина говорит: "Повторно! Еще раз!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан получил доказательства, что его самолет сбила российская ракета, - Reuters

Журналисты не показывают полученных записей полностью, поскольку их еще должны изучить следственные органы.

Minval Politika настаивает, что не может подтвердить подлинность этого письма, хотя оно и содержит подпись капитана. В то же время, аудиозаписи считают вполне реальными, так как информация в них совпадает.

Тем временем российское издание "Агентство" выяснило, что 32-летний Дмитрий Паладичук, писавший объяснительную, действительно служил в ПВО. Он родился в Казахстане, а впоследствии служил в разных частях ПВО на территории России.

Авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане

25 декабря самолет Embraer, следовавший из Баку в российский Грозный, упал вблизи казахстанского города Актау.

38 человек погибли в результате падения самолета Azerbaijan Airlines. По одной из версий в СМИ, самолет мог быть поражен средствами ПВО над территорией РФ.

По данным СМИ, российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1".

Азербайджан ожидает, что Россия официально признает сбивание пассажирского самолета, пишет Reuters.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о причастности России к крушению пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с катастрофой самолета рейса "Азербайджанских авиалиний" и заявил, что факты свидетельствуют об ответственности РФ за трагедию.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел авиакатастрофу в Казахстане в результате обстрела с земли над территорией России.

Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого обсуждался вопрос о крушении пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, извинился за то, что "трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России".

Впоследствии Путин снова звонил Алиеву, чтобы продолжить обсуждать катастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний".

В начале февраля 2025 года стало известно, что азербайджанский пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, разбившийся в декабре 2024 года вблизи казахстанского города Актау, был сбит российской системой противовоздушной обороны "Панцирь-С". Баку имеет фрагмент ракеты, изъятый из обломков самолета.