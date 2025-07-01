В Азербайджані показали кадри удару російської ППО по літаку Azerbaijan Airlines у грудні 2024 року. ВIДЕО

До редакції азербайджанського видання Minval Politika надійшов анонімний лист із матеріалами про обстріл на підльоті до російського Грозного літака Azerbaijan Airlines, який розбився 25 грудня поблизу казахстанського міста Актау.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

У листі міститься пояснювальна записка капітана розрахунку протиповітряної оборони Дмитра Паладичука, який стверджує, що вогонь по літаку відкрили за наказом Міноборони РФ. Також видання отримало відео, аудіозаписи та подробиці про неналежний стан техніки.

"О 8 годині 13 хвилині 30 секунді я дав команду на ураження оператору. О 08 годині 13 хвилині 33 секунді ракета зійшла зі спрямовувальної. О 08 годині 13 хвилині 47 секунді ЦВС БМ-72В6 видав повідомлення, що ціль пропущена. О 08 годині 13 хвилин 48 секунд я дав команду на повторний обстріл", — йдеться в пояснювальній.

Також журналісти показали фрагмент аудіозапису, на якому чоловічий голос наводить координати, що збігаються з даними з пояснювальної, а потім говорить: "Вогонь! Вогонь кажу!". Далі лунає вибух, а коли там оголошують, що ціль була пропущена, той же чоловік каже: "Повторно! Ще раз!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан отримав докази, що його літак збила російська ракета, - Reuters

Журналісти не показують отриманих записів повністю, адже їх ще мають вивчити слідчі органи.

Minval Politika наполягає, що не може підтвердити справжність цього листа, хоча той і містить підпис капітана. Водночас аудіозаписи вважають цілком реальними, адже інформація в них збігається.

Тим часом російське видання "Агентство" зʼясувало, що 32-річний Дмитро Паладичук, що писав пояснювальну, справді служив у ППО. Він народився в Казахстані, а згодом служив у різних частинах ППО на території росії.

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines у Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою літака рейсу "Азербайджанських авіаліній" та заявив, що факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію.

29 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак компанії Azerbaijan Airlines зазнав авіакатастрофи у Казахстані внаслідок обстрілу із землі над територією Росії.

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої обговорювалося питання щодо аварії пасажирського літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, вибачився за те, що "трагічний інцидент стався у повітряному просторі Росії".

Згодом Путін знову дзвонив до Алієва, щоб продовжити обговорювати катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній".

Напочатку лютого 2025 року стало відомо, що азербайджанський пасажирський літак Azerbaijan Airlines, що розбився в грудні 2024 року поблизу казахстанського міста Актау, був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С". Баку має фрагмент ракети, вилучений з уламків літака.