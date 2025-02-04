Азербайджан отримав докази, що його літак збила російська ракета, - Reuters

Азербайджанський пасажирський літак Azerbaijan Airlines, що розбився в грудні 2024 року поблизу казахстанського міста Актау, був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С". Баку має фрагмент ракети, вилучений з уламків літака.

Про це повідомило агентству Reuters джерело в уряді Азербайджану, інформує Цензор.НЕТ.

Співрозмовник агентства розповів, що країна має точне підтвердження того, що літак було збито з російського ЗРК "Панцир-С".

"Азербайджанська сторона володіє фрагментом ракети "Панцир-С", який був вилучений з літака й ідентифікований за допомогою міжнародної експертизи", - сказало джерело Reuters.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США контактували з РФ щодо авіакатастрофи у Вашингтоні, - Трамп

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines у Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою літака рейсу "Азербайджанських авіаліній" та заявив, що факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію.

29 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак компанії Azerbaijan Airlines зазнав авіакатастрофи у Казахстані внаслідок обстрілу із землі над територією Росії.

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої обговорювалося питання щодо аварії пасажирського літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, вибачився за те, що "трагічний інцидент стався у повітряному просторі Росії".

Згодом Путін знову дзвонив до Алієва, щоб продовжити обговорювати катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до транзиту газу з Азербайджану в Європу, - Зеленський