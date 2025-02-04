Азербайджан отримав докази, що його літак збила російська ракета, - Reuters
Азербайджанський пасажирський літак Azerbaijan Airlines, що розбився в грудні 2024 року поблизу казахстанського міста Актау, був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С". Баку має фрагмент ракети, вилучений з уламків літака.
Про це повідомило агентству Reuters джерело в уряді Азербайджану, інформує Цензор.НЕТ.
Співрозмовник агентства розповів, що країна має точне підтвердження того, що літак було збито з російського ЗРК "Панцир-С".
"Азербайджанська сторона володіє фрагментом ракети "Панцир-С", який був вилучений з літака й ідентифікований за допомогою міжнародної експертизи", - сказало джерело Reuters.
Авіатроща літака Azerbaijan Airlines у Казахстані
25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.
38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.
За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.
Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".
Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою літака рейсу "Азербайджанських авіаліній" та заявив, що факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію.
29 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак компанії Azerbaijan Airlines зазнав авіакатастрофи у Казахстані внаслідок обстрілу із землі над територією Росії.
Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої обговорювалося питання щодо аварії пасажирського літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, вибачився за те, що "трагічний інцидент стався у повітряному просторі Росії".
Згодом Путін знову дзвонив до Алієва, щоб продовжити обговорювати катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній".
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А збили в тимчасово окупованій кацапами Ічкерії.
У тебе перший комент на цьому сайті !
Читав давно?
Или реально на узбеков подумали?
Пока рашисты не заплатят за все свои преступления, мир будет без будущего.