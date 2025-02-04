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Новини
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Азербайджан отримав докази, що його літак збила російська ракета, - Reuters

Літак Azerbaijan Airlines у 2024 році збитий з ЗРК Панцир-С

Азербайджанський пасажирський літак Azerbaijan Airlines, що розбився в грудні 2024 року поблизу казахстанського міста Актау, був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С". Баку має фрагмент ракети, вилучений з уламків літака.

Про це повідомило агентству Reuters джерело в уряді Азербайджану, інформує Цензор.НЕТ.

Співрозмовник агентства розповів, що країна має точне підтвердження того, що літак було збито з російського ЗРК "Панцир-С".

"Азербайджанська сторона володіє фрагментом ракети "Панцир-С", який був вилучений з літака й ідентифікований за допомогою міжнародної експертизи", - сказало джерело Reuters.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США контактували з РФ щодо авіакатастрофи у Вашингтоні, - Трамп

Авіатроща літака Azerbaijan Airlines у Казахстані

25 грудня літак Embraer, що прямував із Баку до російського Грозного, упав поблизу казахстанського міста Актау.

38 людей загинуло внаслідок падіння літака Azerbaijan Airlines. За однією з версій у ЗМІ, літак міг бути уражений засобами ППО над територією РФ.

За даними ЗМІ, російська ракета класу "земля-повітря" стала причиною авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines) в Актау.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що літак Azerbaijan Airlines було збито російською системою ППО "Панцир-С1".

Азербайджан очікує, що Росія офіційно визнає збиття пасажирського літака, пише Reuters.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про причетність Росії до авіатрощі пасажирського літака Azerbaijan Airlines в Казахстані.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу у звʼязку з катастрофою літака рейсу "Азербайджанських авіаліній" та заявив, що факти свідчать про відповідальність РФ за трагедію.

29 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак компанії Azerbaijan Airlines зазнав авіакатастрофи у Казахстані внаслідок обстрілу із землі над територією Росії.

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої обговорювалося питання щодо аварії пасажирського літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, вибачився за те, що "трагічний інцидент стався у повітряному просторі Росії".

Згодом Путін знову дзвонив до Алієва, щоб продовжити обговорювати катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова до транзиту газу з Азербайджану в Європу, - Зеленський

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Азербайджан (858) ракети (4073) росія (66070)


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Топ коментарі
+18
Весь мир это знал , ещё когда самолёт падал ....
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04.02.2025 20:31 Відповісти
+7
Так. До речі. В казахстані він впав.
А збили в тимчасово окупованій кацапами Ічкерії.
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04.02.2025 20:46 Відповісти
+4
ВІтаю!
У тебе перший комент на цьому сайті !
Читав давно?
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04.02.2025 21:02 Відповісти
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Весь мир это знал , ещё когда самолёт падал ....
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04.02.2025 20:31 Відповісти
Так. До речі. В казахстані він впав.
А збили в тимчасово окупованій кацапами Ічкерії.
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04.02.2025 20:46 Відповісти
Мажна для початку викликати посла і вручити йому ноту, бажано одразу фе.
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04.02.2025 20:35 Відповісти
Як читаю коменти не розумію ,чого досі ми супер держава, експерти один на одному все знають ,тільки є одна проблема ,країна завдяки таким експертам в такій дупі
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04.02.2025 20:49 Відповісти
ВІтаю!
У тебе перший комент на цьому сайті !
Читав давно?
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04.02.2025 21:02 Відповісти
Там и коню было понятно что путинские орки его сбили.
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04.02.2025 21:05 Відповісти
На відміну від малазійців/ українців, Азербайджан своє отримає - кацапи гарно відкашляють, а провину спишуть на нас....
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04.02.2025 21:11 Відповісти
Та понятно, что не узбецкая...

Или реально на узбеков подумали?
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04.02.2025 21:29 Відповісти
Та иди знай---там и монголы могли запустить. Дурака под шкуру правда. Идиотизм полный искать кого то, если влупили в небе кацапии.
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04.02.2025 22:01 Відповісти
Да кто же сомневался, вот только мир это уже давно забыл, как забыли самолёт сбитый орками под Донецком, а грозились, мы рашистам покажем, показали?

Пока рашисты не заплатят за все свои преступления, мир будет без будущего.
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04.02.2025 21:32 Відповісти
Це був 5-й пасажирський літак, збитий Путлером. Абсолютний рекорд "всіх часів і народів".
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04.02.2025 22:05 Відповісти
Москва не призналась ни в сбитии Боинга Южной Кореи в 90-м, ни малайзийского над "ДНР". Почему вдруг "должна прогнуться перед какими-то азерами" (перед близкими погибших извиняюсь за фразу: так не думаю - это цитата из слышанного от какого-то z-блогера). Гибель людей - это досадное для циничной власти недоразумение (не из за людской трагедии, а из необходимости выдумывать уловки, отговорки, потом стоять на своем, потому что "высшее начальство" уже заявило).
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05.02.2025 00:52 Відповісти
Руские не здаются- брешуть до кінця.
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05.02.2025 05:51 Відповісти
Шось по МН17 давно нічого не чуть......
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05.02.2025 10:27 Відповісти
 
 