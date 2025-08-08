Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение на встрече в Белом доме, - Трамп

Президент США Дональд Трамп анонсировал подписание мирного соглашения лидерами Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Я с нетерпением жду завтрашней встречи в Белом доме с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николо Пашиняном на историческом мирном саммите", - отметил Трамп.

По его словам, эти две страны много лет находились в состоянии войны, что привело к гибели тысяч людей.

Президент США заявил, что до сих пор многие лидеры пытались безрезультатно "положить конец войне" между Азербайджаном и Арменией.

"Моя администрация уже достаточно давно ведет переговоры с обеими сторонами. Завтра (8 августа. - Ред.) президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме для официальной церемонии подписания мирного соглашения. Соединенные Штаты также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного использования экономических возможностей, чтобы мы могли полностью раскрыть потенциал Южно-Кавказского региона. ... Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и всего мира", - подытожил он.

