Зеленський сьогодні планує низку розмов із європейськими лідерами: Обговоримо ключові деталі

Президент Володимир Зеленський озвучив пріоритети в рамках просування до миру в Україні.

"Сьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин.



Заплановані кілька моїх розмов, уже в графіку – розмова з канцлером Німеччини Мерцом. Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії. Відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки – доручив провести сьогодні цей спеціальний формат", - зазначив президент.

Зеленський розповів, що після розмови із Дональдом Трампом та європейськими лідерами вчора окремо поговорив із генсеком НАТО Рютте та лідером Фінляндії Стуббом.

"Важливо обговорити ключові деталі. Пріоритети абсолютно чіткі. Перше – припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге – це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Ми в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Потрібно визначитись із часом для такого формату, з колом питань. Третє – довготривалість безпеки. Це можливо разом зі Сполученими Штатами та з Європою.



Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важелі тиску на агресора, світ має можливість перевіряти виконання обіцянок. Я вдячний усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни", - підсумував він.

За даними ЗМІ, Трамп дав вказівку команді швидко готувати зустрічі з Путіним і Зеленським.

