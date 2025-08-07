Зеленский сегодня планирует ряд бесед с европейскими лидерами: Обсудим ключевые детали

Президент Владимир Зеленский озвучил приоритеты в рамках продвижения к миру в Украине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram

"Сегодня день многих звонков и контактов для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах.



Запланированы несколько моих разговоров, уже в графике - разговор с канцлером Германии Мерцом. Будем на связи с коллегами из Франции и Италии. Состоится также коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности - поручил провести сегодня этот специальный формат", - отметил президент.

Зеленский рассказал, что после разговора с Дональдом Трампом и европейскими лидерами вчера отдельно поговорил с генсеком НАТО Рютте и лидером Финляндии Стуббом.

"Важно обсудить ключевые детали. Приоритеты абсолютно четкие. Первое - прекращение убийств, и именно Россия должна пойти на прекращение огня. Второе - это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно длительный мир. Мы в Украине не раз говорили, что поиск реальных решений может стать действительно результативным именно на уровне лидеров. Нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов. Третье - долговременность безопасности. Это возможно вместе с Соединенными Штатами и с Европой.



Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно. Главное, чтобы Россия, которая начала эту войну, действительно делала шаги для прекращения агрессии. Мир имеет рычаги давления на агрессора, мир имеет возможность проверять выполнение обещаний. Я благодарен всем, кто решительно настроен на достойное завершение войны", - подытожил он.

По данным СМИ, Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским.

