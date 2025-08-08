Срок ультиматума Трампа истекает: Путин делает вид, что прогресс есть, но отказывается от переговоров с Зеленским, - Sky News

Срок ультиматума президента США Дональда Трампа в адрес страны-оккупанта России истекает 8 августа. Кремль пытается показать "прогресс", чтобы избежать жестких санкций, однако отказывается от проведения трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Отмечается, что незадолго до дня завершения ультиматума Путин заявил о готовности встретиться с Трампом. Мол, встреча может состояться уже на следующей неделе в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным СМИ, сначала Трамп заявлял, что готов встретиться с российским лидером только в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, однако впоследствии от этого условия отказался.

Относительно выполнения Путиным жестких требований Трампа, американский президент сказал, что все будет зависеть от самого Путина.

"Это будет зависеть от него. Я очень разочарован", - добавил Трамп.

Путин, с одной стороны, говорит о якобы своей готовности к переговорам с Зеленским, но "уточняет", что для этого "должны быть созданы определенные условия", а пока этого нет. Таким образом, он пытается дистанцироваться от идеи трехстороннего саммита.

"Я уже много раз говорил, что в целом ничего не имею против этого, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. Но, к сожалению, мы еще далеки от создания таких условий", - рассказал Путин.

В Белом доме не исключают проведения двусторонней или трехсторонней встречи, но признают, что перспектива прямых переговоров между Путиным и Зеленским остается неопределенной.

"Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Тем временем Трамп готовится принять в пятницу президентов Азербайджана и Армении для подписания мирного соглашения, подчеркивая свое стремление завершить затяжные конфликты.

Президент Украины в ответ активизировал телефонные консультации с европейскими лидерами, опасаясь, что Киев может быть отодвинут на второй план в случае прямого диалога между Вашингтоном и Москвой.

