РУС
Переговоры Трампа и Путина
2 587 22

Срок ультиматума Трампа истекает: Путин делает вид, что прогресс есть, но отказывается от переговоров с Зеленским, - Sky News

Белый дом требует от Москвы шагов к миру, но Путин намекает на встречу с Трампом, дистанцируясь от переговоров с Зеленским.

Срок ультиматума президента США Дональда Трампа в адрес страны-оккупанта России истекает 8 августа. Кремль пытается показать "прогресс", чтобы избежать жестких санкций, однако отказывается от проведения трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Отмечается, что незадолго до дня завершения ультиматума Путин заявил о готовности встретиться с Трампом. Мол, встреча может состояться уже на следующей неделе в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным СМИ, сначала Трамп заявлял, что готов встретиться с российским лидером только в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, однако впоследствии от этого условия отказался.

Относительно выполнения Путиным жестких требований Трампа, американский президент сказал, что все будет зависеть от самого Путина.

"Это будет зависеть от него. Я очень разочарован", - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры с РФ - попытка достичь реальных действий для окончания войны, - Госдеп США

Путин, с одной стороны, говорит о якобы своей готовности к переговорам с Зеленским, но "уточняет", что для этого "должны быть созданы определенные условия", а пока этого нет. Таким образом, он пытается дистанцироваться от идеи трехстороннего саммита.

"Я уже много раз говорил, что в целом ничего не имею против этого, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. Но, к сожалению, мы еще далеки от создания таких условий", - рассказал Путин.

В Белом доме не исключают проведения двусторонней или трехсторонней встречи, но признают, что перспектива прямых переговоров между Путиным и Зеленским остается неопределенной.

"Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Также читайте: В Европе были обеспокоены после информации, что Трамп планирует встретиться с Путиным

Тем временем Трамп готовится принять в пятницу президентов Азербайджана и Армении для подписания мирного соглашения, подчеркивая свое стремление завершить затяжные конфликты.

Президент Украины в ответ активизировал телефонные консультации с европейскими лидерами, опасаясь, что Киев может быть отодвинут на второй план в случае прямого диалога между Вашингтоном и Москвой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин может предложить Трампу "закрепить" за РФ контроль над оккупированными территориями в обмен на вывод войск из других районов, - WSJ

Автор: 

Зеленский Владимир (21478) путин владимир (31811) Трамп Дональд (6153)


Топ комментарии
+6
Мене вражає оця нісенітниця як від Трампа, так особливо від Зеленського, що виявляється, достатньо зустрітись з путлєром і війна закінчиться. Що воно дасть, окрім декілька годинного базікання плішивого педофіла, про якийсь там 1667 рік та ноги руських солдат, що валяються там і сям по всій планеті, займаючи тим самим, чужу територію та воняючи на всю округу?
Що воно дасть? Вони не хочуть миру. НЕ-ХО-ЧУТЬ!
А щоб захотіли треба пустити їм кров. От тоді і захочуть.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:24 Ответить
+3
Доволі прості речі "агресор-жертва" і "боротьба-допомога" відповідно, перетворені на якесь натягування сови на глобус. Абсурд і маразм.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:21 Ответить
+2
А який толк буде коли хитрий пуйло переговорить із Боневтіком, який колись на колінах просився "дядя Вова забери мене на засрашку, хоч за борги". Багато доброго на переговорах здобув Голобородько для України? Облажається як завжди, тільки його єдиного вигнали з Овального кабінета...
показать весь комментарий
08.08.2025 12:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Трамп сказав шо має перший перебазарити з путлєром
показать весь комментарий
08.08.2025 12:15 Ответить
Мені він зовсім інше казав. А де ти його бачив?
показать весь комментарий
08.08.2025 12:17 Ответить
Знамените 1001 попередження китайозів.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:25 Ответить
Полистайте назад - Трамп - я не не казав шо Зелі обов"зково вперед зустрітись з путлєром - я з ним зустрінусь
показать весь комментарий
08.08.2025 12:25 Ответить
Зеленський мабуть зараз ображається, що йому стали менше уваги придільяти. Після закінчення війни і виборів це буде єдине його бажання, щоб про нього всі забули. Але ніт Вова. Ми будем пам'ятати тебе, тварина мерзотна. Ніде не сховаєшся.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:20 Ответить
Ох только не надо этого пафоса про нигде не спрячешся:Янукович спрятался,а чем этот хуже
показать весь комментарий
08.08.2025 12:31 Ответить
Доволі прості речі "агресор-жертва" і "боротьба-допомога" відповідно, перетворені на якесь натягування сови на глобус. Абсурд і маразм.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:21 Ответить
Якщо взяти за аксіому, що трампакс агент кремля і робить все на користь москви, то пазл складається і все логічно. А молоти язиком можна все, що завгодно.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:15 Ответить
Мене вражає оця нісенітниця як від Трампа, так особливо від Зеленського, що виявляється, достатньо зустрітись з путлєром і війна закінчиться. Що воно дасть, окрім декілька годинного базікання плішивого педофіла, про якийсь там 1667 рік та ноги руських солдат, що валяються там і сям по всій планеті, займаючи тим самим, чужу територію та воняючи на всю округу?
Що воно дасть? Вони не хочуть миру. НЕ-ХО-ЧУТЬ!
А щоб захотіли треба пустити їм кров. От тоді і захочуть.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:24 Ответить
А який толк буде коли хитрий пуйло переговорить із Боневтіком, який колись на колінах просився "дядя Вова забери мене на засрашку, хоч за борги". Багато доброго на переговорах здобув Голобородько для України? Облажається як завжди, тільки його єдиного вигнали з Овального кабінета...
показать весь комментарий
08.08.2025 12:24 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 12:25 Ответить
короче ---санкцій не буде
показать весь комментарий
08.08.2025 12:25 Ответить
Трамп обісрався. НА ВЕСЬ СВІТ. Він дав кілька тижнів\днів, щоб хйло захопило Суми и принудило зе до капітуляції. Не вийшло.
Теперь ця потвора в Білому Домі вигадує, щоб таке тявкнути, щоб залишитися "чудовим хлопцем".
В підсумку: В кремлі - хйло, in White House - ссикло. А для рівноваги - в Маріінському - трепло.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:26 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 12:26 Ответить
Трамп забуде про цей "ультиматум" і новий викладить, водить його за носа кремлівський як дурня.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:27 Ответить
Потрібно заарештувати путіна, навіщо з ним домовлятися ? Він вбивця. Він повинен сидіти у в'язниці
показать весь комментарий
08.08.2025 12:31 Ответить
два просрочено-нелегитимных царька Всея Московии и Всея Ермаччины
показать весь комментарий
08.08.2025 12:32 Ответить
Скоро від зеленого карлика сахатиметься цілий світ.
показать весь комментарий
08.08.2025 12:57 Ответить
А я писала, що трампівський ультиматум закінчиться великим пшиком. Вже сотні доказів, що він агент кремля.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:08 Ответить
У ху#ла на тампакса компромат.... Ніяких потужних санкцій не буде....
А якщо і будуть якісь, то чисто для галочки, щоб замилити очі лохам...😡
показать весь комментарий
08.08.2025 13:09 Ответить
До сраки ті всі ультиматуми чи санкції, тільки ЗСУ здатні закінчити війну звільнивши усі території та знищивши кілька мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
08.08.2025 13:15 Ответить
 
 