Путин может предложить Трампу "закрепить" за РФ контроль над оккупированными территориями в обмен на вывод войск из других районов, - WSJ
Российский диктатор Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом может предложить "обмен территориями".
Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что разочарование Трампа Путиным начало проявляться на саммите НАТО в июне, когда лидер США назвал отказ российского диктатора прекратить войну - "ошибкой".
Их разговор 3 июля был гораздо короче, чем предыдущие. Он длился менее часа. По словам чиновника администрации Трампа, диалогу "не хватало той теплоты, с которой они обычно общались друг с другом".
Позже Трамп признал, что Путин в их разговорах говорил одно о своей заинтересованности в прекращении войны, а делал совсем другое.
В США и Европе, говорится в материале, есть опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы продолжать давить на Трампа, а не достичь мира.
Издание со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата и украинского чиновника пишет, что Путин может предложить закрепить контроль над частью оккупированных территорий в обмен на вывод российских войск из других регионов.
"Трамп, стремясь к соглашению, может призвать Украину и союзников принять это предложение", - отмечает издание.
Чиновник предполагает, что в Киеве и Европе, вероятно, отвергнут этот план, что сыграет на руку Путину, поскольку Трамп, "которого редко волнуют детали мирного урегулирования, может обвинить Украину в продолжении войны".
Также издание пишет, что Трамп может остановить разведывательную и военную поддержку Украины, как это было раньше. США также могут полностью выйти из дипломатического процесса, оставив Москву и Киев продолжать то, что Трамп давно называет "войной Байдена".
"Но те, кто знает Трампа, подозревают, что он будет продолжать добиваться ценной сделки", - добавили журналисты.
Злочинці зможуть торгуватися в суді, шантажувати жертву/суддів, пропонувати визнати частину награбованого, як компенсацію за опір жертви...
Ну, а як по іншому!?
Буде супер угода Трампа. Аляска за трамтауер у моЦкві.
Ху"ло - злочинець і має бути у в'язниці. Єдине, чим він може обмінюватися, - це койками в камері з лавровим, шойгу, герасімовим та іншими злочинцями з його режиму.