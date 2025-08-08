РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10484 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Мирные переговоры Прекращение войны
2 195 14

Путин может предложить Трампу "закрепить" за РФ контроль над оккупированными территориями в обмен на вывод войск из других районов, - WSJ

Обмен территориями Что может предложить Путин Трампу

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом может предложить "обмен территориями".

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что разочарование Трампа Путиным начало проявляться на саммите НАТО в июне, когда лидер США назвал отказ российского диктатора прекратить войну - "ошибкой".

Их разговор 3 июля был гораздо короче, чем предыдущие. Он длился менее часа. По словам чиновника администрации Трампа, диалогу "не хватало той теплоты, с которой они обычно общались друг с другом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом опроверг заявления Кремля, что встреча Трампа и Путина уже согласована, - ABC News

Позже Трамп признал, что Путин в их разговорах говорил одно о своей заинтересованности в прекращении войны, а делал совсем другое.

В США и Европе, говорится в материале, есть опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы продолжать давить на Трампа, а не достичь мира.

Издание со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата и украинского чиновника пишет, что Путин может предложить закрепить контроль над частью оккупированных территорий в обмен на вывод российских войск из других регионов.

"Трамп, стремясь к соглашению, может призвать Украину и союзников принять это предложение", - отмечает издание.

Читайте также: Встреча Трампа и Путина не обязательно означает прекращение огня в Украине, - Sky News

Чиновник предполагает, что в Киеве и Европе, вероятно, отвергнут этот план, что сыграет на руку Путину, поскольку Трамп, "которого редко волнуют детали мирного урегулирования, может обвинить Украину в продолжении войны".

Также издание пишет, что Трамп может остановить разведывательную и военную поддержку Украины, как это было раньше. США также могут полностью выйти из дипломатического процесса, оставив Москву и Киев продолжать то, что Трамп давно называет "войной Байдена".

"Но те, кто знает Трампа, подозревают, что он будет продолжать добиваться ценной сделки", - добавили журналисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Целью Путина является не столько оккупация территорий, сколько недопущение членства Украины в НАТО и "дружественное" правительство в Киеве, - NYT

Автор: 

путин владимир (31811) россия (96828) США (27666) Трамп Дональд (6153) переговоры с Россией (1240) война в Украине (5559)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гаданя на ромашці
показать весь комментарий
08.08.2025 09:19 Ответить
А "інші райони"-це що? Вони не окуповані? Що це,плять за маячня?
показать весь комментарий
08.08.2025 09:21 Ответить
100%. Зняв у мене з язика. Що за куйню пише WSJ? Обмінювати захоплене на те, яке ще не захоплене?
показать весь комментарий
08.08.2025 09:27 Ответить
Якщо щось виглядає як гівно, воняє як гівно, то не треба сунути це собі до рота - це точно гівно. Трамп - пропутінський гівнюк без варіантів...
показать весь комментарий
08.08.2025 09:21 Ответить
Якісь фантазії.
показать весь комментарий
08.08.2025 09:25 Ответить
Якщо Трамп погодиться, то після цього в США треба міняти багато норм права!
Злочинці зможуть торгуватися в суді, шантажувати жертву/суддів, пропонувати визнати частину награбованого, як компенсацію за опір жертви...
Ну, а як по іншому!?
показать весь комментарий
08.08.2025 09:26 Ответить
Всякі інші території ? Кенінсберг ?
показать весь комментарий
08.08.2025 09:27 Ответить
Мабуть вже час Аляску повертати.
Буде супер угода Трампа. Аляска за трамтауер у моЦкві.
показать весь комментарий
08.08.2025 09:32 Ответить
Им - то, что отгрызли + снятие санкции + постепенно как будто ничего и не произошло, нам - Путины обещания + "когда-то возьмём в Европу". Вот к такому справедливому миру нас откровенно толкает Трамп и исподтишка - Европа.
показать весь комментарий
08.08.2025 09:31 Ответить
якщо трумп припинить допомогу Україні- він автоматично перетвореться на посібника терористам!! воно йому потрібно!?
показать весь комментарий
08.08.2025 09:33 Ответить
Замість того, щоб задушити кремлівського упиря, який витратив усі резерви на війну, економічними санкціями. Трамп буквально рятує його, відаючи йому території України з обіцянками зняти санкції.
показать весь комментарий
08.08.2025 09:36 Ответить
Питання,які це «інші райони»?Відкрутить би оту головку,що увесь світ мучить,так панькаються!
показать весь комментарий
08.08.2025 09:38 Ответить
Не путін. *****. З великоі букви.
показать весь комментарий
08.08.2025 09:38 Ответить
Маячня. Хтось там буде домовлятися про обмін нашими територіями.
Ху"ло - злочинець і має бути у в'язниці. Єдине, чим він може обмінюватися, - це койками в камері з лавровим, шойгу, герасімовим та іншими злочинцями з його режиму.
показать весь комментарий
08.08.2025 09:40 Ответить
 
 