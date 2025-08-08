Путин может предложить Трампу "закрепить" за РФ контроль над оккупированными территориями в обмен на вывод войск из других районов, - WSJ

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом может предложить "обмен территориями".

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что разочарование Трампа Путиным начало проявляться на саммите НАТО в июне, когда лидер США назвал отказ российского диктатора прекратить войну - "ошибкой".

Их разговор 3 июля был гораздо короче, чем предыдущие. Он длился менее часа. По словам чиновника администрации Трампа, диалогу "не хватало той теплоты, с которой они обычно общались друг с другом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом опроверг заявления Кремля, что встреча Трампа и Путина уже согласована, - ABC News

Позже Трамп признал, что Путин в их разговорах говорил одно о своей заинтересованности в прекращении войны, а делал совсем другое.

В США и Европе, говорится в материале, есть опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы продолжать давить на Трампа, а не достичь мира.

Издание со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата и украинского чиновника пишет, что Путин может предложить закрепить контроль над частью оккупированных территорий в обмен на вывод российских войск из других регионов.

"Трамп, стремясь к соглашению, может призвать Украину и союзников принять это предложение", - отмечает издание.

Читайте также: Встреча Трампа и Путина не обязательно означает прекращение огня в Украине, - Sky News

Чиновник предполагает, что в Киеве и Европе, вероятно, отвергнут этот план, что сыграет на руку Путину, поскольку Трамп, "которого редко волнуют детали мирного урегулирования, может обвинить Украину в продолжении войны".

Также издание пишет, что Трамп может остановить разведывательную и военную поддержку Украины, как это было раньше. США также могут полностью выйти из дипломатического процесса, оставив Москву и Киев продолжать то, что Трамп давно называет "войной Байдена".

"Но те, кто знает Трампа, подозревают, что он будет продолжать добиваться ценной сделки", - добавили журналисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Целью Путина является не столько оккупация территорий, сколько недопущение членства Украины в НАТО и "дружественное" правительство в Киеве, - NYT