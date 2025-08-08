УКР
4 172 26

Путін може запропонувати Трампу "закріпити" за РФ контроль над окупованими територіями в обмін на виведення військ з інших районів, - WSJ

Обмін територіями Що може запропонувати Путін Трампу

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі із Дональдом Трампом може запропонувати "обмін територіями".

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що розчарування Трампа Путіним почало проявлятися на саміті НАТО в червні, коли лідер США назвав відмову російського диктатора припинити війну "помилкою".

Їхня розмова 3 липня була набагато коротшою, ніж попередні. Вона тривала менш як годину. За словами чиновника адміністрації Трампа, діалогу "бракувало тієї теплоти, з якою вони зазвичай спілкувалися один з одним". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім спростував заяви Кремля, що зустріч Трампа і Путіна вже узгоджена, - ABC News

Пізніше Трамп визнав, що Путін у їхніх розмовах говорив одне про свою зацікавленість у припиненні війни, а робив зовсім інше.

У США та Європі, йдеться в матеріалі, є побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб продовжувати тиснути на Трампа, а не досягти миру.

Видання із посиланням на високопоставленого європейського дипломата та українського чиновника пише, що Путін може запропонувати закріпити контроль над частиною окупованих територій в обмін на виведення російських військ з інших регіонів.

"Трамп, прагнучи угоди, може закликати Україну та союзників прийняти цю пропозицію", - зазначає видання.

Читайте також: Зустріч Трампа та Путіна не обов’язково означає припинення вогню в Україні, - Sky News

Чиновник припускає, що у Києві та Європі, ймовірно, відкинуть цей план, що зіграє на руку Путіну, оскільки Трамп, "якого рідко хвилюють деталі мирного врегулювання, може звинуватити Україну в продовженні війни".

Також видання пише, що Трамп може припинити розвідувальну та військову підтримку України, як це було раніше. США також можуть повністю вийти з дипломатичного процесу, залишивши Москву та Київ продовжувати те, що Трамп давно називає "війною Байдена".

"Але ті, хто знає Трампа, підозрюють, що він продовжуватиме домагатися найціннішої угоди", - додали журналісти.

Дивіться: Трамп заперечив вимогу до Путіна зустрітися спочатку із Зеленським. ВIДЕО

+10
А "інші райони"-це що? Вони не окуповані? Що це,плять за маячня?
показати весь коментар
08.08.2025 09:21 Відповісти
+4
Якщо щось виглядає як гівно, воняє як гівно, то не треба сунути це собі до рота - це точно гівно. Трамп - пропутінський гівнюк без варіантів...
показати весь коментар
08.08.2025 09:21 Відповісти
+3
Якщо Трамп погодиться, то після цього в США треба міняти багато норм права!
Злочинці зможуть торгуватися в суді, шантажувати жертву/суддів, пропонувати визнати частину награбованого, як компенсацію за опір жертви...
Ну, а як по іншому!?
показати весь коментар
08.08.2025 09:26 Відповісти
Гаданя на ромашці
показати весь коментар
08.08.2025 09:19 Відповісти
А "інші райони"-це що? Вони не окуповані? Що це,плять за маячня?
показати весь коментар
08.08.2025 09:21 Відповісти
100%. Зняв у мене з язика. Що за куйню пише WSJ? Обмінювати захоплене на те, яке ще не захоплене?
показати весь коментар
08.08.2025 09:27 Відповісти
Якщо щось виглядає як гівно, воняє як гівно, то не треба сунути це собі до рота - це точно гівно. Трамп - пропутінський гівнюк без варіантів...
показати весь коментар
08.08.2025 09:21 Відповісти
Якісь фантазії.
показати весь коментар
08.08.2025 09:25 Відповісти
Якщо Трамп погодиться, то після цього в США треба міняти багато норм права!
Злочинці зможуть торгуватися в суді, шантажувати жертву/суддів, пропонувати визнати частину награбованого, як компенсацію за опір жертви...
Ну, а як по іншому!?
показати весь коментар
08.08.2025 09:26 Відповісти
Ще можна їм повернути суди Лінча й Ку Клус Клан..
показати весь коментар
08.08.2025 09:48 Відповісти
Всякі інші території ? Кенінсберг ?
показати весь коментар
08.08.2025 09:27 Відповісти
Мабуть вже час Аляску повертати.
Буде супер угода Трампа. Аляска за трамтауер у моЦкві.
показати весь коментар
08.08.2025 09:32 Відповісти
Им - то, что отгрызли + снятие санкции + постепенно как будто ничего и не произошло, нам - Путины обещания + "когда-то возьмём в Европу". Вот к такому справедливому миру нас откровенно толкает Трамп и исподтишка - Европа.
показати весь коментар
08.08.2025 09:31 Відповісти
якщо трумп припинить допомогу Україні- він автоматично перетвореться на посібника терористам!! воно йому потрібно!?
показати весь коментар
08.08.2025 09:33 Відповісти
Він вже перетворився. Ще з моменту блокування Конгресом допомоги Україні
показати весь коментар
08.08.2025 10:07 Відповісти
Замість того, щоб задушити кремлівського упиря, який витратив усі резерви на війну, економічними санкціями. Трамп буквально рятує його, відаючи йому території України з обіцянками зняти санкції.
показати весь коментар
08.08.2025 09:36 Відповісти
Питання,які це «інші райони»?Відкрутить би оту головку,що увесь світ мучить,так панькаються!
показати весь коментар
08.08.2025 09:38 Відповісти
Не путін. *****. З великоі букви.
показати весь коментар
08.08.2025 09:38 Відповісти
Маячня. Хтось там буде домовлятися про обмін нашими територіями.
Ху"ло - злочинець і має бути у в'язниці. Єдине, чим він може обмінюватися, - це койками в камері з лавровим, шойгу, герасімовим та іншими злочинцями з його режиму.
показати весь коментар
08.08.2025 09:40 Відповісти
Місцем під койкою.
показати весь коментар
08.08.2025 09:52 Відповісти
Не будемо наївними, путлер не віддасть бомбас та крим, тільки якщо Херсонську та Запорізьку і то без Бердянська.
показати весь коментар
08.08.2025 09:42 Відповісти
А хер в дупу,не тісно?
показати весь коментар
08.08.2025 09:49 Відповісти
а може і не може. Вже за ці пару днів 100500 гадання на кофейній гущі. Може не може. Якщо буде зустріч то там вже с усіма сторонами буде майже все погоджено, а інше то так гра на публвку
показати весь коментар
08.08.2025 09:56 Відповісти
Просто треба пам'ятати справжні причини розв'язання війни. Не міфічні "денацифікації-демілітаризації" та НАТО, а те, що було насправді - без дніпровської води Крим не є життєздатним.
Тому, гадаю, що під розпливчастим поняттям "обмін територіями" розуміти треба таке. За собою росія залишає приморську смугу, сухопутну дорогу в Крим, і частину Запорізької та Херсонської областей з руслом Дніпра, а Україні передасть частину Донецької та Луганської областей. Вони і так депресивні, зруйновані і нікому загалом не потрібні. Ні житлофонду, ні інфраструктури, ні промисловості. Тим більше, що кількість пенсіонерів і соціальних випадків, зашкалює. Тобто, з цим зоопарком їпіть собі мізки, як хочете
Це як торговельна акція "2 у 1"
Україні всі мінуси, а росії всі плюси.
показати весь коментар
08.08.2025 09:57 Відповісти
Та "ніхера" не буде з того "перемир"я". Росії потрібна передишка, для накопичення ресурсів та продовження війни. Як тільки доб"ються свого, спровокують якесь паскудство і розірвуть перемир"я та продовжать війну... Росія без війни не може, бо війна - сама її сутність...
показати весь коментар
08.08.2025 10:05 Відповісти
Це цілком зрозуміло.
Але я писав не про ситуацію - "післязавтра", а писав про ситуацію - "тут і зараз", про те, про що, можливо, говоритимуть вже наступного тижня
показати весь коментар
08.08.2025 10:09 Відповісти
10 октября должен быть объявлен лауреат Нобелевской премии мира этого года. По всей видимости, он уже известен, но без финального аккорда в виде умиротворения российско-украинского конфликта лауреатство будет явно неполным. Так что по сути, это некий дедлайн, который для будущего лауреата является ключевым. К этому моменту шампанское должно быть открыто, а вчерашние враги с кривыми улыбками должны будут поздравить своё население с небывалой победой.

С учетом злопамятности лауреата, если мероприятие сорвется, он будет крайне недоволен тем, кто помешает ему получить вожделенную премию. (c)
показати весь коментар
08.08.2025 09:58 Відповісти
Я согласен, если США введут санкции против всех покупателей нефтепродуктов произведенных из нефти *****!!!
показати весь коментар
08.08.2025 10:02 Відповісти
***** торгуется, нужно играть свою игру!🤗
показати весь коментар
08.08.2025 10:04 Відповісти
 
 