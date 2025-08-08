Путін може запропонувати Трампу "закріпити" за РФ контроль над окупованими територіями в обмін на виведення військ з інших районів, - WSJ

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі із Дональдом Трампом може запропонувати "обмін територіями".

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що розчарування Трампа Путіним почало проявлятися на саміті НАТО в червні, коли лідер США назвав відмову російського диктатора припинити війну "помилкою".

Їхня розмова 3 липня була набагато коротшою, ніж попередні. Вона тривала менш як годину. За словами чиновника адміністрації Трампа, діалогу "бракувало тієї теплоти, з якою вони зазвичай спілкувалися один з одним".

Пізніше Трамп визнав, що Путін у їхніх розмовах говорив одне про свою зацікавленість у припиненні війни, а робив зовсім інше.

У США та Європі, йдеться в матеріалі, є побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб продовжувати тиснути на Трампа, а не досягти миру.

Видання із посиланням на високопоставленого європейського дипломата та українського чиновника пише, що Путін може запропонувати закріпити контроль над частиною окупованих територій в обмін на виведення російських військ з інших регіонів.

"Трамп, прагнучи угоди, може закликати Україну та союзників прийняти цю пропозицію", - зазначає видання.

Чиновник припускає, що у Києві та Європі, ймовірно, відкинуть цей план, що зіграє на руку Путіну, оскільки Трамп, "якого рідко хвилюють деталі мирного врегулювання, може звинуватити Україну в продовженні війни".

Також видання пише, що Трамп може припинити розвідувальну та військову підтримку України, як це було раніше. США також можуть повністю вийти з дипломатичного процесу, залишивши Москву та Київ продовжувати те, що Трамп давно називає "війною Байдена".

"Але ті, хто знає Трампа, підозрюють, що він продовжуватиме домагатися найціннішої угоди", - додали журналісти.

