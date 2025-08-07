УКР
Трамп заперечив вимогу до Путіна зустрітися спочатку із Зеленським. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію ЗМІ, що його зустріч із президентом РФ відбудеться тільки в тому випадку, якщо Путін перед цим зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

На брифінгу в Білому домі у Трампа запитали, чи дійсно його зустріч із Путіним відбудеться тільки за умови зустрічи господаря Кремля із Зеленським.

"Ні", – відповів президент США.

Водночас президент США наголосив, що запровадження додаткових тарифів щодо Росії залежить від Кремля. 

"Подивимося, що скаже Путін. Я розчарований", - сказав Трамп.

Другий день поспіль світові показують дебільне шоу.

Тішить лише одне: ці старезні уйобки здохнуть rather sooner than later.

Не тішить те, хто прийде їм на заміну.
08.08.2025 00:00 Відповісти
+3
Хто кому буде розказувати про рюріка і 29 понфіловцев ???
07.08.2025 23:56 Відповісти
+3
Вирішити долю Украіни намагаються жуліки , терористи , злодюги
і мудаки , для яких тільки гроші мають сенс в цьому житті , на жаль !!
08.08.2025 00:18 Відповісти
Ахахах
07.08.2025 23:55 Відповісти
життя проходить повз
08.08.2025 01:08 Відповісти
Великі гарні переговори... після великого гарного ультиматуму... замість великих гарних санкцій...
08.08.2025 00:01 Відповісти
Тупий мудак.
08.08.2025 00:03 Відповісти
Только что, для контрасту в тему переговоров. В 23-45 над Харьковом что то сбили очень быстрое, как реактивный бпл. Грохнуло на весь город. Есть ещё над городом на радарах.
08.08.2025 00:06 Відповісти
Нарцису Чубу якось некомільфо, коли кажуть, що він не може зустрітися із ху йлом без зустрічі ху йла із Вовою. а то ще зі сторони буде виглядати так, що Вова підготував ху йла до зустрічі з містером Чубом. і тоді всі фанфари будуть на адресу Вови. Містер Чуб ні з ким не хоче ділитися славою, а тому буде зустрічатися із ху йлом сам. При чому навряд чи тут ху йло буде альфою на цій зустрічі. далеко не факт. Альфою там буде Чуб. який скаже ху йлу, що той має зробити, щоб закінчилась війна, а потім скаже Вові і Європі, що вони мають зробити. От тоді є сенс Чубчику зустрічатися із ху йлом. бо якщо на цій зустрічі ху йло продавить Чуба, то тоді Чуб згорить від ганьби. А таке Чуб не допустить точно. тобто на цій зустрічі або ху йло піде на заморозку війни, а якщо ні, то тоді федерація піде стежкою совка.
08.08.2025 00:17 Відповісти
зустрінуться два агенти" краснов"і "буратіно", щоб відзвітувати, як вони старались
08.08.2025 01:11 Відповісти
Шизоїди які повинні сидіти в дурдомі і тюрьмах нажаль правлять миром. Не дивуйтесь якщо Земля захоче скинути з себе цей гнидник
08.08.2025 00:41 Відповісти
які можут бути вимоги один до одного у двух підорів?
08.08.2025 00:50 Відповісти
хто зверху?
08.08.2025 01:09 Відповісти
Але білий дім щойно казав інше.

Я так розумію, деменційний втратив здоровий глузд, а клерки не встигли підлаштцватись і казали не те, що в голові трампа
08.08.2025 01:00 Відповісти
 
 