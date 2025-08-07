Трамп заперечив вимогу до Путіна зустрітися спочатку із Зеленським. ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію ЗМІ, що його зустріч із президентом РФ відбудеться тільки в тому випадку, якщо Путін перед цим зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На брифінгу в Білому домі у Трампа запитали, чи дійсно його зустріч із Путіним відбудеться тільки за умови зустрічи господаря Кремля із Зеленським.
"Ні", – відповів президент США.
Водночас президент США наголосив, що запровадження додаткових тарифів щодо Росії залежить від Кремля.
"Подивимося, що скаже Путін. Я розчарований", - сказав Трамп.
Тішить лише одне: ці старезні уйобки здохнуть rather sooner than later.
Не тішить те, хто прийде їм на заміну.
і мудаки , для яких тільки гроші мають сенс в цьому житті , на жаль !!
Я так розумію, деменційний втратив здоровий глузд, а клерки не встигли підлаштцватись і казали не те, що в голові трампа