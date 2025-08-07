Трамп заперечив вимогу до Путіна зустрітися спочатку із Зеленським. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію ЗМІ, що його зустріч із президентом РФ відбудеться тільки в тому випадку, якщо Путін перед цим зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На брифінгу в Білому домі у Трампа запитали, чи дійсно його зустріч із Путіним відбудеться тільки за умови зустрічи господаря Кремля із Зеленським.

"Ні", – відповів президент США.

Водночас президент США наголосив, що запровадження додаткових тарифів щодо Росії залежить від Кремля.

"Подивимося, що скаже Путін. Я розчарований", - сказав Трамп.

