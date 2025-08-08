Трамп опроверг требование к Путину встретиться сначала с Зеленским. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ, что его встреча с президентом РФ состоится только в том случае, если Путин перед этим встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На брифинге в Белом доме у Трампа спросили, действительно ли его встреча с Путиным состоится только при условии встречи хозяина Кремля с Зеленским.

"Нет", - ответил президент США.

В то же время президент США подчеркнул, что введение дополнительных тарифов в отношении России зависит от Кремля.

"Посмотрим, что скажет Путин. Я разочарован", - сказал Трамп.

