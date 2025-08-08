РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10484 посетителя онлайн
Новости Видео Переговоры Трампа и путина 24 марта 2025
4 002 22

Трамп опроверг требование к Путину встретиться сначала с Зеленским. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ, что его встреча с президентом РФ состоится только в том случае, если Путин перед этим встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На брифинге в Белом доме у Трампа спросили, действительно ли его встреча с Путиным состоится только при условии встречи хозяина Кремля с Зеленским.

"Нет", - ответил президент США.

В то же время президент США подчеркнул, что введение дополнительных тарифов в отношении России зависит от Кремля.

"Посмотрим, что скажет Путин. Я разочарован", - сказал Трамп.

Также читайте: Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы состоялась встреча с Трампом, - New York Post

Автор: 

путин владимир (31811) Трамп Дональд (6153) переговоры с Россией (1240)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Хто кому буде розказувати про рюріка і 29 понфіловцев ???
показать весь комментарий
07.08.2025 23:56 Ответить
+9
Другий день поспіль світові показують дебільне шоу.

Тішить лише одне: ці старезні уйобки здохнуть rather sooner than later.

Не тішить те, хто прийде їм на заміну.
показать весь комментарий
08.08.2025 00:00 Ответить
+9
Шизоїди які повинні сидіти в дурдомі і тюрьмах нажаль правлять миром. Не дивуйтесь якщо Земля захоче скинути з себе цей гнидник
показать весь комментарий
08.08.2025 00:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ахахах
показать весь комментарий
07.08.2025 23:55 Ответить
Хто кому буде розказувати про рюріка і 29 понфіловцев ???
показать весь комментарий
07.08.2025 23:56 Ответить
Другий день поспіль світові показують дебільне шоу.

Тішить лише одне: ці старезні уйобки здохнуть rather sooner than later.

Не тішить те, хто прийде їм на заміну.
показать весь комментарий
08.08.2025 00:00 Ответить
життя проходить повз
показать весь комментарий
08.08.2025 01:08 Ответить
wishful thinking
1923 - землетрус на Камчатці
1924 - сконав ленін
1952 - землетрус на Камчатці
1953 - здох сталін
2006 - землетрус на Камчатці
2007 - помер єльцин
2025 - - землетрус на Камчатці
.... чекаємо...
показать весь комментарий
08.08.2025 01:23 Ответить
От тобі й готовий анекдот...
показать весь комментарий
08.08.2025 07:28 Ответить
Великі гарні переговори... після великого гарного ультиматуму... замість великих гарних санкцій...
показать весь комментарий
08.08.2025 00:01 Ответить
Тупий мудак.
показать весь комментарий
08.08.2025 00:03 Ответить
Только что, для контрасту в тему переговоров. В 23-45 над Харьковом что то сбили очень быстрое, как реактивный бпл. Грохнуло на весь город. Есть ещё над городом на радарах.
показать весь комментарий
08.08.2025 00:06 Ответить
Нарцису Чубу якось некомільфо, коли кажуть, що він не може зустрітися із ху йлом без зустрічі ху йла із Вовою. а то ще зі сторони буде виглядати так, що Вова підготував ху йла до зустрічі з містером Чубом. і тоді всі фанфари будуть на адресу Вови. Містер Чуб ні з ким не хоче ділитися славою, а тому буде зустрічатися із ху йлом сам. При чому навряд чи тут ху йло буде альфою на цій зустрічі. далеко не факт. Альфою там буде Чуб. який скаже ху йлу, що той має зробити, щоб закінчилась війна, а потім скаже Вові і Європі, що вони мають зробити. От тоді є сенс Чубчику зустрічатися із ху йлом. бо якщо на цій зустрічі ху йло продавить Чуба, то тоді Чуб згорить від ганьби. А таке Чуб не допустить точно. тобто на цій зустрічі або ху йло піде на заморозку війни, а якщо ні, то тоді федерація піде стежкою совка.
показать весь комментарий
08.08.2025 00:17 Ответить
зустрінуться два агенти" краснов"і "буратіно", щоб відзвітувати, як вони старались
показать весь комментарий
08.08.2025 01:11 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 02:27 Ответить
Вирішити долю Украіни намагаються жуліки , терористи , злодюги
і мудаки , для яких тільки гроші мають сенс в цьому житті , на жаль !!
показать весь комментарий
08.08.2025 00:18 Ответить
Шизоїди які повинні сидіти в дурдомі і тюрьмах нажаль правлять миром. Не дивуйтесь якщо Земля захоче скинути з себе цей гнидник
показать весь комментарий
08.08.2025 00:41 Ответить
які можут бути вимоги один до одного у двух підорів?
показать весь комментарий
08.08.2025 00:50 Ответить
хто зверху?
показать весь комментарий
08.08.2025 01:09 Ответить
Але білий дім щойно казав інше.

Я так розумію, деменційний втратив здоровий глузд, а клерки не встигли підлаштцватись і казали не те, що в голові трампа
показать весь комментарий
08.08.2025 01:00 Ответить
Обратили внимание, что Кирилл Дмитриев устроил Уиткоффу сегодня, перед встречей с Путиным, экскурсию по парку «Зарядье»? Это намёк на их многолетние связи. Как выяснила известная журналистка-расследователь Анастасия Кириленко, парк «Зарядье» строили партнёры Уиткоффа - американская компания, архитектурное бюро Diller Scofidio + Renfro. А помог американцам выиграть тендер на строительство именно Кирилл Дмитриев.

Фигурировал там в качестве «независимого» вице-президента тендерной комиссии осуждённый в Испании за воровство денег на строительстве вице-мэр Барселоны Тони Вивес, связанный с ними обеими. Потом Вивес переехал в Саудовскую Аравию - к местным партнёрам Уиткоффа и Дмитриева, где занялся «футурополисом» NEOM, в который собирался инвестировать РФПИ Дмитриева.

Причём, как выяснила Кириленко, именно в СА Кирилл Дмитриев и познакомился с Уиткоффом. Дмитриев отвечал за анонимные вложения денег олигархов в Саудовскую Аравию и их обратный вывод в Россию под видом инвестиций саудитов. Уиткофф тоже инвестировал в СА - их интересы сошлись.

А вы спрашиваете, чего это Уиткофф так Украину не любит, а кремлёвского упыря - наоборот. Бизнес, ничего личного.
показать весь комментарий
08.08.2025 01:23 Ответить
Хтось недавно дав точну характеристику політиці Трампа - "всесвітній безлад"... А тепер задамо самі собі питання - я якій країні потрібен "всесвітній безлад", і яка не може існувать в умовах "всесвітнього порядку"? От і все...
показать весь комментарий
08.08.2025 06:33 Ответить
 
 