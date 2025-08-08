РУС
Си Цзиньпин провел разговор с Путиным: Говорили об Украине и США

Си Цзиньпин провел беседу с Путиным

Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на South China Morning Post.

Как отмечается, Си Цзиньпин и российский диктатор Путин обсудили войну в Украине и отношения между США и Россией

Сообщается, что телефонный разговор состоялся накануне ожидаемого саммита между Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о встрече с Си Цзиньпином: Только если заключим торговое соглашение

По данным издания, Путин проинформировал Си Цзиньпина о последних переговорах между Россией и США и заявил, что Россия готова поддерживать тесную связь с Китаем.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Китай приветствует продолжение контактов между Россией и США, поддерживает улучшение отношений между ними и призывает к прогрессу в политическом решении "украинского кризиса".

Кроме того, китайский лидер заявил, что "сложные вопросы не имеют простых решений" и добавил, что Китай будет продолжать содействовать переговорам с целью решения региональных конфликтов.

Также читайте: Срок ультиматума Трампа завершается: Путин делает вид, что прогресс есть, но отказывается от переговоров с Зеленским, - Sky News

Напомним, ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже на следующей неделе - в понедельник, 11 августа.

Забігали, тVари, щось треба терміново обговорити. З чого б це раптом, не знаєте?
08.08.2025 15:00 Ответить
Два борцуна за мир. За мир де володарюватимуть плішивий і жовтодупий п.дори.
08.08.2025 15:16 Ответить
Сумніваюся, щоб Сі та Пу щось хороше говорили про Україну.
08.08.2025 15:00 Ответить
Зараз путлєр питає дозволу **********, що йому робити!!! А розмови що хтось там когось вітає це для біомаси!!!
08.08.2025 15:05 Ответить
Крім того, китайський лідер заявив, що "складні питання не мають простих рішень" ПРОСТЕ ПИТАННЯ.А НАКУЯ Ж ВИ РАШИСТСЬКО- КИТАЙСЬКІ СУЧІ ДІТИ СТВОРИЛИ ЦЕ СКЛАДНЕ ПИТАННЯ ПОГОДИВШИ РОЗПОЧАТИ ВІЙНУ В уКРАЇНІ ,
08.08.2025 16:06 Ответить
普京·胡伊洛 ла-ла-ла-ла-ла-ла...
08.08.2025 16:25 Ответить
Х7йло отримав інструкцію від шєфа Піня.... хм.... пиня отримав інструкцію від піня, що казати , що ні на зустрічі(якщо відбудеться) з Трампом.
08.08.2025 17:17 Ответить
 
 