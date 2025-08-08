Си Цзиньпин провел разговор с Путиным: Говорили об Украине и США
Лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на South China Morning Post.
Как отмечается, Си Цзиньпин и российский диктатор Путин обсудили войну в Украине и отношения между США и Россией
Сообщается, что телефонный разговор состоялся накануне ожидаемого саммита между Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
По данным издания, Путин проинформировал Си Цзиньпина о последних переговорах между Россией и США и заявил, что Россия готова поддерживать тесную связь с Китаем.
В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Китай приветствует продолжение контактов между Россией и США, поддерживает улучшение отношений между ними и призывает к прогрессу в политическом решении "украинского кризиса".
Кроме того, китайский лидер заявил, что "сложные вопросы не имеют простых решений" и добавил, что Китай будет продолжать содействовать переговорам с целью решения региональных конфликтов.
Напомним, ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже на следующей неделе - в понедельник, 11 августа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль