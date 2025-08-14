Гарантии безопасности для Украины должны быть частью мирных переговоров с РФ, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что он надеется на быстрый прогресс в прекращении войны в Украине, подчеркнув, что гарантии безопасности должны быть частью мирных переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

В частности, накануне саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина Рубио сказал, что "для достижения мира, думаю, мы все признаем, что придется говорить о гарантиях безопасности".

"Придется провести переговоры о... территориальных спорах и претензиях, а также о том, за что они борются", - сказал он.

Относительно будущего прекращения огня, Рубио отметил: "Посмотрим, что будет завтра. Посмотрим, как пройдут переговоры. Мы полны надежды".

Также читайте: Путин "хочет решить вопрос" на саммите на Аляске, если будет достигнут прогресс, я немедленно позвоню Зеленскому, - Трамп

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.