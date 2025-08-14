РУС
1 326 37

Гарантии безопасности для Украины должны быть частью мирных переговоров с РФ, - Рубио

Рубио о гарантиях безопасности для Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что он надеется на быстрый прогресс в прекращении войны в Украине, подчеркнув, что гарантии безопасности должны быть частью мирных переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

В частности, накануне саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина Рубио сказал, что "для достижения мира, думаю, мы все признаем, что придется говорить о гарантиях безопасности".

"Придется провести переговоры о... территориальных спорах и претензиях, а также о том, за что они борются", - сказал он.

Относительно будущего прекращения огня, Рубио отметил: "Посмотрим, что будет завтра. Посмотрим, как пройдут переговоры. Мы полны надежды".

Также читайте: Путин "хочет решить вопрос" на саммите на Аляске, если будет достигнут прогресс, я немедленно позвоню Зеленскому, - Трамп

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.

Автор: 

путин владимир (31904) Трамп Дональд (6272) Рубио Марко (259) гарантии безопасности (148)
Топ комментарии
+7
пане Рубіо..так ми вже маємо гарантії безпеки, і від рашки, і від вас, і від бритів.. все в будапештському меморандумі.
ви там обережніше якось, а то переберете з тими гарантіями, нам ще гірше буде
показать весь комментарий
14.08.2025 19:39 Ответить
+5
В сраку ваші «гарантії». Ви, паскуди, разом з путіним все поділили! Європа і ми поки що боїмося в це повірити. Але час прозріння настав.
показать весь комментарий
14.08.2025 19:36 Ответить
+3
Якшо політик шось не заявив, у нього починається "ломка".
показать весь комментарий
14.08.2025 19:35 Ответить
Якшо політик шось не заявив, у нього починається "ломка".
показать весь комментарий
14.08.2025 19:35 Ответить
ломка саме того ломаного гроша, якого НЕ коштують гарантії США
.

.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:39 Ответить
В сраку ваші «гарантії». Ви, паскуди, разом з путіним все поділили! Європа і ми поки що боїмося в це повірити. Але час прозріння настав.
показать весь комментарий
14.08.2025 19:36 Ответить
Договори з рабсією не варті паперу. Договори зі США не варті навіть договорів з рабсією...
показать весь комментарий
14.08.2025 20:47 Ответить
Трамп телефонував міністру фінансів Норвегії, щоб обговорити Нобелівську премію миру
показать весь комментарий
14.08.2025 19:38 Ответить
просить авансом
показать весь комментарий
14.08.2025 19:39 Ответить
підгорає - "цігель, цігель, а лю-лю ! Максім Горькій тю-тю !"
.

.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:41 Ответить
Якшо він "краснова" найух послав, то тоді його підтримає пів світу. "Миротворець", блть, котрий покушається на сусідні території (і не тільки).
показать весь комментарий
14.08.2025 20:24 Ответить
пане Рубіо..так ми вже маємо гарантії безпеки, і від рашки, і від вас, і від бритів.. все в будапештському меморандумі.
ви там обережніше якось, а то переберете з тими гарантіями, нам ще гірше буде
показать весь комментарий
14.08.2025 19:39 Ответить
Бріти і США із дотримали.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:25 Ответить
Брити так. США злилися як лайно в сортирі...
показать весь комментарий
14.08.2025 20:44 Ответить
Ну других вариантов к сожалению нет и не предлагают. Брать что дают а самим строить третью и пятую линию обороны. Нам бы еще руководителей страны нормальных.
показать весь комментарий
14.08.2025 19:42 Ответить
Штати пропонують відтерміновану на місяць капітуляцію. І з керівництвом вони не допоможуть. У них такі самі клоуни, але ще із деменцією.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:17 Ответить
Штати пропонують раціональний на даний момент варіант.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:26 Ответить
Штати пропонують просто виконати забаганки ху-йла. Віддавши їм рідкоземи за "комісію" чудової угоди.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:49 Ответить
Ну вообще то серьезные переговоры команды рыжего дятла с европейскими союзниками обязаны означать что на Аляске будет ***** высказана более менее общая позиция. Насчет капитуляции - ну тут все зависит и от условий и от точки зрения. Если допустим - чисто гипотетически - заморозка боевых действий по линии фронта при имеющейся задаче выход на границы 1991 - да, это капитуляция. Если исходить из того что 24.02.22 орки имели задачу оккупировать Киев, Житомир, Винницу, Кривой Рог, Николаев и Одессу - естественно включая в себя и всю Левобережную Украину - то заморозка по текущей линии фронта - ну это не капитуляция, ну никак нет. Про то что у американцев на складах лежат несколько тысяч томагавков, стоят тысячи танков, что они могли бы при желании выпускать тысячу ракет к Хаймарсу в день - предлагаю забыть. Джон МакКейн умер, потому приходится иметь дело с теми кто есть, других американских - партнеров - все таки какая то помощь от них идет - у нас нет. Другое дело что это работа дипломатов. Но у нас все дипломаты считая самого главное - выпуска ТПДИ`2019 - Трускавецкого Политико-Дипломатического Института.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:34 Ответить
❗️Ого! Розбився російський літак Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний - ВМС ЗСУ

Причини, чому вороже корито впало - не відомі. Є інформація, що на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілота наразі не виявлено.
показать весь комментарий
14.08.2025 19:43 Ответить
шукайте пілота у Кабзона
показать весь комментарий
14.08.2025 19:49 Ответить
Знаємо ми вже ваші, херантії! Відчули сповна!
показать весь комментарий
14.08.2025 19:46 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/4807565-avtobus-z-rosiianamy-potrapyv-u-dtp-v-yehypti-hospitalizovano-30-luidei Автобус з росіянами потрапив у ДТП в Єгипті, госпіталізовано 30 людей
показать весь комментарий
14.08.2025 19:47 Ответить
Буде ще один документ до попередніх потужних безпекових угод?
показать весь комментарий
14.08.2025 19:50 Ответить
Сторінок тількі побільше в "гарантіях". Якраз на макулатуру вистачить.
показать весь комментарий
14.08.2025 19:54 Ответить
Гадаю, там буде більше про надра України, а не про гарантії; "краснов" же не політик, а звичайний ділок.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:19 Ответить
Україна вже стільки тих ґарантій має, що половину сміливо й продати б можна. От тільки, боюся, ніхто не купить.
показать весь комментарий
14.08.2025 19:56 Ответить
америкоси уже давали гарантії.
Ну взамін на ядерні боєголовки.
У Будапешті.
Чого варті ці гарантії показали президенти юса:
Обама,
Трамп,
Байден,
Трамп.
Це для не навчаємих.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:03 Ответить
Гарантії-не гарантії, а обамка за Сакартвело Нобеля миру отримав... а тепер "краснов" ночами не спить--заздрощі не дають.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:16 Ответить
Ну а хто ж винен що люди просто лицемірні?
показать весь комментарий
14.08.2025 20:25 Ответить
Не треба Україні жодних гарантій безпеки. Просто дайте в їб@ло пуйлові усією силою вашої фінансової системи та військової (руками ЗСУ). Цього буде вельми досить, аби пуйло поперхнувся Україною. Але це буде не за часів агента "краснова"...
показать весь комментарий
14.08.2025 20:05 Ответить
Ще один будапештський меморандум намалюєте на коліні? В жопу їх засуньте. Вже побачили не один десяток разів які в сша сидять ******* не гірші московських. Краще віддайте нашу ЯЗ а ми пообіцяємо нею не бити
показать весь комментарий
14.08.2025 20:15 Ответить
на йух трамбона і гарантії його дуполізів. Незабаром нхто не вспомне про якісь гарантії, лише би отримати Шнобеля
показать весь комментарий
14.08.2025 20:51 Ответить
Гарантії безпеки від агента КДБ → Краснова " і від капітана КДБ → "Окурка".
показать весь комментарий
14.08.2025 20:56 Ответить
Рубио ни*уя не рубит.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:59 Ответить
Псина раскатало губу -
Минулого місяця президент США Дональд Трамп несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торгові тарифи, а також його прагнення отримати Нобелівську премію миру.
показать весь комментарий
14.08.2025 21:09 Ответить
 
 