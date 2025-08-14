Путин "хочет решить вопрос" на саммите на Аляске. Если будет достигнут прогресс, я немедленно позвоню Зеленскому, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин "хочет решить вопрос" войны в Украине на саммите на Аляске, который состоится 15 августа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Трамп заявил в интервью Fox News Radio.

"Путин "хочет решить этот вопрос" на завтрашнем саммите на Аляске", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что его прежде всего интересует "немедленное заключение мирного соглашения", и если на встрече с Путиным будет достигнут прогресс, он немедленно позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы "пригласить его туда, где мы будем встречаться".

По словам Трампа, есть три варианта места встречи, включая возможность остаться на Аляске, поскольку это будет гораздо проще.

"Если встреча будет неудачной, я никому не буду звонить. Я поеду домой. Но если встреча будет удачной, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет посмотреть Путину в глаза и увидеть, какого прогресса можно достичь в окончании войны, - Белый дом

Также президента США спросили, существует ли вероятность того, что встреча закончится провалом.

"Существует 25% вероятность, что эта встреча не будет успешной, и в этом случае я вернусь к управлению страной, и мы уже за шесть месяцев сделали Америку снова великой", - ответил он.

В то же время Трамп предположил, что в таком случае он может принять санкции против России, но не ответил на вопрос прямо, отметив, что "не хотел бы публично разыгрывать свою игру".

Также читайте: Путин перед встречей с Трампом провел совещание с членами высшего руководства РФ, - Песков

Относительно того, могли ли его угрозы санкциями повлиять на решение российского диктатора Путина согласиться на встречу, он ответил: "Все имеет влияние", - добавив, что вторичные пошлины против Индии "фактически заставили их отказаться от покупки нефти в России".

"Конечно, когда вы теряете второго по величине клиента и, вероятно, потеряете первого, я думаю, что это, пожалуй, имеет значение", - сказал Трамп.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который состоится завтра на Аляске, не ожидается подписания каких-либо документов.