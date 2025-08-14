РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10192 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
2 552 27

Путин "хочет решить вопрос" на саммите на Аляске. Если будет достигнут прогресс, я немедленно позвоню Зеленскому, - Трамп

Трамп о саммите с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин "хочет решить вопрос" войны в Украине на саммите на Аляске, который состоится 15 августа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Трамп заявил в интервью Fox News Radio.

"Путин "хочет решить этот вопрос" на завтрашнем саммите на Аляске", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что его прежде всего интересует "немедленное заключение мирного соглашения", и если на встрече с Путиным будет достигнут прогресс, он немедленно позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы "пригласить его туда, где мы будем встречаться".

По словам Трампа, есть три варианта места встречи, включая возможность остаться на Аляске, поскольку это будет гораздо проще.

"Если встреча будет неудачной, я никому не буду звонить. Я поеду домой. Но если встреча будет удачной, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет посмотреть Путину в глаза и увидеть, какого прогресса можно достичь в окончании войны, - Белый дом

Также президента США спросили, существует ли вероятность того, что встреча закончится провалом.

"Существует 25% вероятность, что эта встреча не будет успешной, и в этом случае я вернусь к управлению страной, и мы уже за шесть месяцев сделали Америку снова великой", - ответил он.

В то же время Трамп предположил, что в таком случае он может принять санкции против России, но не ответил на вопрос прямо, отметив, что "не хотел бы публично разыгрывать свою игру".

Также читайте: Путин перед встречей с Трампом провел совещание с членами высшего руководства РФ, - Песков

Относительно того, могли ли его угрозы санкциями повлиять на решение российского диктатора Путина согласиться на встречу, он ответил: "Все имеет влияние", - добавив, что вторичные пошлины против Индии "фактически заставили их отказаться от покупки нефти в России".

"Конечно, когда вы теряете второго по величине клиента и, вероятно, потеряете первого, я думаю, что это, пожалуй, имеет значение", - сказал Трамп.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, который состоится завтра на Аляске, не ожидается подписания каких-либо документов.

Автор: 

путин владимир (31904) Трамп Дональд (6272) Аляска (22)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Ну, що я можу сказати. Це повний провал у зовнішній політиці трускавецький зеленоплєснявих довбограєв. Уявіть, який сором завтра має пережити Україна, нажаль саме Україна. По суті, за дверима без нашої участі буде вирішуватись наша доля. В цей час біля цих дверей буде сидіти такий собі НЕлох і чекати, так, тупо чекати, чи йому зателефонують щоб він як песик Шарік прибіг віляючи хвостиком. Чи обмежаться просто телефонною розмовою про позачерговий "прогрес" та гарну розмову з х...йлом. Найкраще, що зараз можна зробити, так це лишити непорзуміння з Кривого Рогу на Банковій. Все інше, як сказав колишній працівник ОПи, проя...ано.
показать весь комментарий
14.08.2025 18:58 Ответить
+2
Довбой@б рудий. Хіба що за цей факт премію.
показать весь комментарий
14.08.2025 18:50 Ответить
+2
Лякає Зеленского. Зеля і так на шпагаті. І Пуйла боїться, І Трампа боїться, з ЄС вже взяли за орішки, і народ картонками аж до усрачки налякав. Щось не так, то шлях Януковича для нього буде як пішком на обернену сторону Місяці. Не світить, як на пеньках не тренуйся.
показать весь комментарий
14.08.2025 18:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Довбой@б рудий. Хіба що за цей факт премію.
показать весь комментарий
14.08.2025 18:50 Ответить
та він дає,
і бере
показать весь комментарий
14.08.2025 18:55 Ответить
Блажен - хто вірує
показать весь комментарий
14.08.2025 18:51 Ответить
Так він просто блажен!
показать весь комментарий
14.08.2025 19:19 Ответить
Він хоче вирішити питання з існуванням українців як таких.
показать весь комментарий
14.08.2025 18:52 Ответить
в тебе є два шляхи, або здатися і перестати існувати, або мобілізуватися. що вибереш?
показать весь комментарий
14.08.2025 20:00 Ответить
"Учителька в школі повчає дітей - хто буде вчитися погано,попаде в пекло,хто добре,попаде в рай. Голос з задньої парти - а залишитися живим немає варіанту?"
показать весь комментарий
14.08.2025 21:30 Ответить
Лякає Зеленского. Зеля і так на шпагаті. І Пуйла боїться, І Трампа боїться, з ЄС вже взяли за орішки, і народ картонками аж до усрачки налякав. Щось не так, то шлях Януковича для нього буде як пішком на обернену сторону Місяці. Не світить, як на пеньках не тренуйся.
показать весь комментарий
14.08.2025 18:52 Ответить
Уж блізок, блізок міг оргазма:
Ура! Уж жопу сводят спазми! (с)
показать весь комментарий
14.08.2025 18:53 Ответить
яке питання хоче вирішити терорист, масовий вбивця, кагебіст, та пед***філ,
хло кабаєв?
показать весь комментарий
14.08.2025 18:53 Ответить
Ну, що я можу сказати. Це повний провал у зовнішній політиці трускавецький зеленоплєснявих довбограєв. Уявіть, який сором завтра має пережити Україна, нажаль саме Україна. По суті, за дверима без нашої участі буде вирішуватись наша доля. В цей час біля цих дверей буде сидіти такий собі НЕлох і чекати, так, тупо чекати, чи йому зателефонують щоб він як песик Шарік прибіг віляючи хвостиком. Чи обмежаться просто телефонною розмовою про позачерговий "прогрес" та гарну розмову з х...йлом. Найкраще, що зараз можна зробити, так це лишити непорзуміння з Кривого Рогу на Банковій. Все інше, як сказав колишній працівник ОПи, проя...ано.
показать весь комментарий
14.08.2025 18:58 Ответить
Негайно зателефоную і скажу, потрібно легалізувати за кацапами чотири українські області і Крим.
PS: Краснов, пішов НАХ..!
показать весь комментарий
14.08.2025 19:01 Ответить
Як би то хто надоумив Зеленського, що там(Аляска) буде здійснено план по фізичному знищенню Зеленського. Звичайно, це не буде смерть на місці, а раптова хвороба через певний період. Кацапистоліттями це робили. Зе заважає їм обом здійснювати спільний план. Тому знову спішка, тому подається вже «готове» місце зустрічі. Хтось скаже-« та ну- паранойя!» Сліпий побачив би, що саме так сплановано. Трамп у своїх текстах та «промовах» сам зливається. План кремля надійний. Але ось біда- виконавець круглий ідійот. Надіюсь, наші розвідники вже все зрозуміли.
показать весь комментарий
14.08.2025 19:02 Ответить
Оце "USA" , оце Америка! Ріденьнко об
ісраьтся,що б потім заявити, що мовляв ми перемогли! Такого в історії штатів ще не було!!!
показать весь комментарий
14.08.2025 19:02 Ответить
Решение вопроса
показать весь комментарий
14.08.2025 19:12 Ответить
Ні, ось рішеніє вопроса. Президент Ґарфілд у 1881-му році підтвердив би.

показать весь комментарий
14.08.2025 19:18 Ответить
путін жертвує "економікою сьогодення" для "економіки завтра" : завтра він хоче контролювати всі енергопотоки в Європу і смикати за ниточки лялькових політиків, принаймі в центрі та на сході Європи

тут треба діяти асиметрично : якщо в трампа нема бажання збільшувати військову допомогу Україні, то нехай принаймі скаже "валодья, твою імперію побудували німці на прізвище романофф, давай у ******** німців запитаємо, що вони зараз про неї думають ?"
показать весь комментарий
14.08.2025 19:19 Ответить
А хто йому сказав, що при ньому "Америка стала великою"? Він же її "опустив нижче плінтуса"...
показать весь комментарий
14.08.2025 19:30 Ответить
А що він сподівається почути позитивного від схибленого людожера?
Той чого доброго ще для Трампа заспіває «Нє валяй дурака, Амєріка» і далі за текстом.
показать весь комментарий
14.08.2025 19:30 Ответить
Дуркувате замість помогати нам, легалізувало людоїда і дало йому право вирішувати нашу долю. Руда **** палиться на кожнім слові. Ми вже всі їхні плани знаємо. Ніякої мудрості там нема. Хотять прокрутити свій план і паляться. Коли звучить слово «возможно» надто часто, Стармери, Мерци, Макрони мали б розуміти, що всіх за ніздрі ведуть до свого чортового плану. Ну можуть вони хоча б Зеленського не штовхати в яму? Пуйло і Трамп добре розуміють, що без нас можна буде кромсати Європу на солодкі шматки.
показать весь комментарий
14.08.2025 19:33 Ответить
Вовчик. серйозний карєрний ріст, від х..єм по роялю, до хлопчика по визову)
Донні сказав, як вони договоряться, хто спереді, хто сзаду, то викличуть Вовчика
показать весь комментарий
14.08.2025 19:35 Ответить
Компромат на Трампа. youtu.be/weNFCN5BLt0?t=185
показать весь комментарий
14.08.2025 20:45 Ответить
Краще зателефонуй Залужному і спитай - яку зброю і скільки треба дати Україні. А все інше українці зроблять самі.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:46 Ответить
По телефону прозвучить одне слово : "Вішайся...". Або "Тікай!"....
показать весь комментарий
14.08.2025 21:06 Ответить
 
 