Новости Встреча Трампа и Путина
2 197 72

Трамп хочет посмотреть Путину в глаза и увидеть, какого прогресса можно достичь в окончании войны, - Белый дом

Встреча Трампа и Путина Что говорят в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала о подробностях завтрашней встречи Дональда Трампа и диктатора Путина.

Об этом она заявила в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Левитт, завтра утром Трамп вылетит из Белого дома на военную базу в Анкоридже, где проведет встречу с глазу на глаз с Путиным, после чего состоится двусторонний обед с соответствующими делегациями обеих стран, а затем пресс-конференция.

"И вот, что будет после этой встречи, зависит от президента Трампа, и это часть причины, почему он туда едет. У него невероятные инстинкты, и он хочет сесть, посмотреть российскому президенту в глаза и увидеть, какого прогресса можно достичь, чтобы продвинуть дело вперед, положить конец этой жестокой войне и восстановить мир", - рассказала пресс-секретарь.

Левитт отметила, что Трамп "хочет исчерпать все возможности, чтобы попытаться привести эту войну к мирному решению".

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.

Читайте: Путин перед встречей с Трампом провел совещание с членами высшего руководства РФ, - Песков

Автор: 

путин владимир (31904) Трамп Дональд (6272) Ливитт Кэролайн (35)
Топ комментарии
+25
В очко нехай подивиться,ідіот.
14.08.2025 16:23 Ответить
+25
один вже дивився. слідуючий крок - зійтися посередині. І піти на 3уй.
14.08.2025 16:24 Ответить
+17
пхаха.. вже один заглядав в очко ху йла. )
14.08.2025 16:24 Ответить
В очко нехай подивиться,ідіот.
14.08.2025 16:23 Ответить
Трамп не ідіот. Він кончена лицемірна гнида, якій потрібен Нобель.
Оскільки на ху-йла воно впливу не має то нагинати він буде виключно Україну. Тим більш наш ішак всіма копитами не проти. А потім їм обом і трава не рости.

Якщо прийняти таку точку зору за основу то його дії легко пояснить в спрогнозувати.
14.08.2025 16:32 Ответить
та за нагинання України ніхто йому Нобеля не дасть. ніколи.
14.08.2025 16:39 Ответить
Так публічного нагинання вже нема. Ішак он за ним біга як теля за мамою...
14.08.2025 17:03 Ответить
і непублічного не буде. буде нагинання обох. одностороннього нагинання тільки України без нагинання ху йла не буде.
14.08.2025 17:17 Ответить
один вже дивився. слідуючий крок - зійтися посередині. І піти на 3уй.
14.08.2025 16:24 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/umjRhYPWSXY

пророчі слова про наслідлки надій на зільоних з їхнім загляданням в очко хйлу
14.08.2025 16:30 Ответить
пагляньте на натягнуту "саркастичну" посмішку Скумбрії зі сльозами застиглими у все передвіщуючх очах. Хто ж знав краще, ніж вона, що чекає усіх попереду з її наріком та планами кремля на Буратіно ... Єрмак вже тоді пакував "СВОЇ СКРЕПКИ"для роботи в ОПУ та готував змінні трухани для польоту в ОМАН, бо хто знав тоді, куди поцілить ракета Ірану - а куди попаде, , в авміаліїї Бєніного літачка ЧИ....
14.08.2025 16:39 Ответить
Звєзда USA.
Треба родичам написати, щоб до Канади перебиралися. Доки є можливість.
14.08.2025 16:57 Ответить
пхаха.. вже один заглядав в очко ху йла. )
14.08.2025 16:24 Ответить
так вони ОБОЄ ОДИН ПРОЕКТ ХЙЛА - розігрівом були вибори у США перший термін Доні , потім проект Буратіно з залученням так само шоумена-бізнесмена тільки в мініатюрі в порівнянні з американцем (від бізнесу й до фізичних даних укронаполеоночерчілля) але теж з компроматами Кремля ...
Їм навіть темник один написала Сімоньян - ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛАЗА ХЙЛУ ( були б розумні політтехнологи в команді Трампа, хоча б так не палилися) .
14.08.2025 16:52 Ответить
Ахахаа, ще один заглядач в очі. Головне позу зручну знайди. Бо наш лідор дивився дивився, дивився дивився, і знайшов.
14.08.2025 16:24 Ответить
І почалося, відведення військ, перестати стреляти і так далі.
14.08.2025 16:25 Ответить
А путлєр хоче наїбати Трампа і весь Захід - ну - ну - хто кого
14.08.2025 16:25 Ответить
ще один телепень, хоче побачити в очах ***** мир
14.08.2025 16:25 Ответить
один довбодятел вже там бачив мир.
14.08.2025 16:26 Ответить
Трамп хоче подивитися Путіну в очі

Окуліст гуєв...
14.08.2025 16:26 Ответить
Це він так сам думає що окуліст. Але всі знають, що по факту проктолог. Рану там зализує.
14.08.2025 16:41 Ответить
Так Зеленський вже хотів побачити там мір, а шо рудий чорт хоче там побачити? Чи він ще й дупло хоче заглянути *****?
14.08.2025 16:26 Ответить
Ще один шукач правди в очах патологічного брехуна.
14.08.2025 16:27 Ответить
Шлях ідіота.
14.08.2025 16:27 Ответить
їбанутися
14.08.2025 16:28 Ответить
Хоче побачити в очах путіна закінчення російської військової агресії?
14.08.2025 16:28 Ответить
Один недолугий чи продажний "подивився в очи" і отримав непогані статки, але український народ отримав море крові та сліз.
14.08.2025 16:28 Ответить
"У нього неймовірні інстинкти" - ага, так ось чому він хронічний банкрут... Прояснилося.
14.08.2025 16:30 Ответить
Ну так в чому проблема, передайте йому очі ху...ла, хай подивиться, а ще перевірить валізу, бо ху...ло двійнику свою не дасть
14.08.2025 16:34 Ответить
Кандидат на Нобеля повинен путлєра однією лівою переграти
14.08.2025 16:34 Ответить
"Це вже було!" (с)
14.08.2025 16:36 Ответить
Я памятаю ще одного дебіла, який мріяв зійтись десь по середині і заглянути ***** в його свинячі очі...
Цікаво, хто це був? Невже блазень думає, що все це забуто?
14.08.2025 16:36 Ответить
Мляяя!!! Ніііі!!! Це заразно!!
14.08.2025 16:37 Ответить
Швидше просто відмазка для зустрічі тет а тет з нерукопожатним уйлом.
14.08.2025 16:40 Ответить
А шо, Трампону соромно зазирати в очі ***** на людях?
14.08.2025 16:42 Ответить
Ніт, просто це погано для реноме старого друга епштейна, яке і так уже запаскуджене до неможливості.
Кожна паскуда повина мати відмазку у своїх діях перед суспільством.
Таке правило лицемірного суспільства.
14.08.2025 17:22 Ответить
Хай краще окуню в очі подивиться.
Там більше зрозумілого...
14.08.2025 16:37 Ответить
Деменцій Трумп схоже уявляє себе Мессінгом, але забув що 6 разів ставав банкротом і 91 звинувачення зависло в судах... "Оборудка" може потягнути на 92 звинувачення...
14.08.2025 16:38 Ответить
Забібали з цими поглядами в очі маніяка який уже вбив більше 2 лямів людей.
Це як якась тупа маячня колекціонера речей маніяків.
14.08.2025 16:38 Ответить
Я вже уявляю це, пустота дивиться у темряву, а ше уявляю який двобічний бронхіт розбере ***** на пресконференціі, закашляє усіх в аудеторіі!
14.08.2025 16:39 Ответить
боже, яка дурня...
14.08.2025 16:39 Ответить
Один персонаж уже дивився в ці зіньки, а толку. Ну прочитає він у них, так, це я, кремлівське 150 сантиметрове *****. І що далі?
14.08.2025 16:40 Ответить
одне вже подивилося
14.08.2025 16:40 Ответить
А також хоче нюхнути з чемодана величі пуйла
14.08.2025 16:41 Ответить
Вже один хотів. І дивився. Та що можна побачити у очах жаби?
14.08.2025 16:41 Ответить
Всі троє моральні виродки, яким по факту насрать на Україну, кожен мпє свої інтереси і будуть торгуватися саме за них. А оскільки оманський осел лох, то результат буде невтішний. Хіба якось Європа хоч частково щось відстоїть для нас.
14.08.2025 16:42 Ответить
Рекомендована відстань при візуальному контакті:
14.08.2025 16:42 Ответить
заглянути в очку ***** 2.0
14.08.2025 16:45 Ответить
Що це за хворе бажання заглядати ***** у очі, здається заразне
14.08.2025 16:48 Ответить
У путіна зʼявився новий олігарх, якому треба набивати кишені персонально. І це - трамп, той, кого кремль просунув у президенти і є його маріонеткою. Трамп продав Україну, продав Європу, продав Америку. І все продано вигідно і без великої війни. Тільки коцапи могли придумати всю цю програму з обідами, пресконференціями. По цих нюансах ми бачимо хто кому кум, брат і сват. Тримаймося міцніш за поручні- світом правлять людожери!!!
14.08.2025 16:49 Ответить
Ще один ЗЕбіл, шо вони нюхають що так тягне після цього подивитись очко путлєра
14.08.2025 16:50 Ответить
Так це вже було в Україні.Чим це закінчується бачать усі.
14.08.2025 16:50 Ответить
Маємо відказувати не на Трампа , а на свої дурні голови на минулих виборах. Слуги служать і це правда, але своєму народу.
14.08.2025 16:51 Ответить
Цікаво, якому з трьох путіних він хоче в очі заглянути? росія це явище колективне. Це Орда. А Трампу того не Ясно
14.08.2025 16:52 Ответить
Ще один глядач вочко
14.08.2025 16:53 Ответить
14.08.2025 16:58 Ответить
Ну... Речниця Білого дому Керолайн Левітт явно не працює на імідж рудого
14.08.2025 17:04 Ответить
Щоб отримати Нобеля Трампу треба "приголубити" Пуйла чимсь важкуватим по голові, а потім підняти віки і заглянути у очи. Якщо буде треба, ще раз "приголубити". І премія Нобеля у нього в кишені.
14.08.2025 17:04 Ответить
Юля i голубила тi очi в Криму i геготала, а по великому рахунку, залишилась бiля трiснутих ночов.
14.08.2025 17:11 Ответить
Правильно "ночв", граматей. До Юлі нашим політикам-чоловікам ще тягтись і тягтись. Бо брати на себе відповідальність в скрутні часи вони так і не навчились
14.08.2025 17:17 Ответить
А з Юльки , як з гусака води, хоч одна пiр`iна впала
14.08.2025 17:25 Ответить
Та дістаньте вже ті очі ! Ми би теж на них глянули в кунст камері … чи мавзолєї
14.08.2025 17:04 Ответить
На скотомогильнику краще.
14.08.2025 17:07 Ответить
Прiсь ейбочки, Трамп - вихованець дитсадочку при дурдомi "Сонечко".
14.08.2025 17:05 Ответить
"основний інстинкт" переможе ))
14.08.2025 17:05 Ответить
Вже Пуцелейба зенки витріщував на моргала ***** а тепер руде пердило вилупитись хоче..краще в сраку гляньте ....
14.08.2025 17:06 Ответить
Трампон дивиться в очі Пу....
14.08.2025 17:08 Ответить
Огось... як казав поет в радянській пісні.. - Ти в глаза мої взгляні Не солгут оні тєбє!!!!! Чогось всі хочуть в очі тому підоююасу подивитися...
14.08.2025 17:09 Ответить
Трамп шукає мир в *****
14.08.2025 17:10 Ответить
У ВСІХ СРАКОЛИЗІВ КУЙЛА НАЙМОВІРНИЙ ІНСТИНКТ ПОДИВИТИСЯ ЙОМУ НЕ ТІЛЬКИ В ОЧІ,А ЩЕ Й ЗАЛІЗТИ В ЗАДНИЦЮ БЕЗ МИЛА..."ЗЕПОЦРІОТ" ОДНОГО РАЗУ ПОДИВИВСЯ.КРОВАВА БОЙДЯ В УКРАЇНІ ДО СЬОГОДНІ
14.08.2025 17:11 Ответить
Народ потрохи розуміє, що Трамп просто нагоняє шум та галас, як він сам в книзі написав, про мистецтво укладати угоди. А все вірішив десь у минулому році, давити Украину та ділити глобус з ******. І всі його дії, про заборону поставок зброї, відсутність пекельних санкцій це підтверджують. І ніякий нехароший Путін його за ніс не водить, бо Трамп такой же рюрік-педофіл, старий маразматік, що гріє двіжухой стару кров.
14.08.2025 17:16 Ответить
Один на Донбасi, другий на Алясцi ... Носяться з тими очима , як дурбицал зi ступою... SURE, молочнi брати. Чи нi... Хто пiдкаже, в якому роцiТрамп на мацквабадi вiдтягувався?
14.08.2025 17:16 Ответить
Принеть его в КВЖД ... тю, головним спецiалiстом в клiнiку Фiлатова , при тому ж таки дурдомi "сонечко"... Совпаденiе? Не думаю.
14.08.2025 17:22 Ответить
 
 