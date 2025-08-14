Трамп хочет посмотреть Путину в глаза и увидеть, какого прогресса можно достичь в окончании войны, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала о подробностях завтрашней встречи Дональда Трампа и диктатора Путина.

Об этом она заявила в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Левитт, завтра утром Трамп вылетит из Белого дома на военную базу в Анкоридже, где проведет встречу с глазу на глаз с Путиным, после чего состоится двусторонний обед с соответствующими делегациями обеих стран, а затем пресс-конференция.

"И вот, что будет после этой встречи, зависит от президента Трампа, и это часть причины, почему он туда едет. У него невероятные инстинкты, и он хочет сесть, посмотреть российскому президенту в глаза и увидеть, какого прогресса можно достичь, чтобы продвинуть дело вперед, положить конец этой жестокой войне и восстановить мир", - рассказала пресс-секретарь.

Левитт отметила, что Трамп "хочет исчерпать все возможности, чтобы попытаться привести эту войну к мирному решению".

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.

