Трамп хочет посмотреть Путину в глаза и увидеть, какого прогресса можно достичь в окончании войны, - Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала о подробностях завтрашней встречи Дональда Трампа и диктатора Путина.
Об этом она заявила в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Левитт, завтра утром Трамп вылетит из Белого дома на военную базу в Анкоридже, где проведет встречу с глазу на глаз с Путиным, после чего состоится двусторонний обед с соответствующими делегациями обеих стран, а затем пресс-конференция.
"И вот, что будет после этой встречи, зависит от президента Трампа, и это часть причины, почему он туда едет. У него невероятные инстинкты, и он хочет сесть, посмотреть российскому президенту в глаза и увидеть, какого прогресса можно достичь, чтобы продвинуть дело вперед, положить конец этой жестокой войне и восстановить мир", - рассказала пресс-секретарь.
Левитт отметила, что Трамп "хочет исчерпать все возможности, чтобы попытаться привести эту войну к мирному решению".
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Сам Трамп накануне заявил, что для РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оскільки на ху-йла воно впливу не має то нагинати він буде виключно Україну. Тим більш наш ішак всіма копитами не проти. А потім їм обом і трава не рости.
Якщо прийняти таку точку зору за основу то його дії легко пояснить в спрогнозувати.
пророчі слова про наслідлки надій на зільоних з їхнім загляданням в очко хйлу
Треба родичам написати, щоб до Канади перебиралися. Доки є можливість.
Їм навіть темник один написала Сімоньян - ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛАЗА ХЙЛУ ( були б розумні політтехнологи в команді Трампа, хоча б так не палилися) .
Окуліст гуєв...
Цікаво, хто це був? Невже блазень думає, що все це забуто?
Кожна паскуда повина мати відмазку у своїх діях перед суспільством.
Таке правило лицемірного суспільства.
Там більше зрозумілого...
Це як якась тупа маячня колекціонера речей маніяків.
Принеть его в КВЖД... тю, головним спецiалiстом в клiнiку Фiлатова , при тому ж таки дурдомi "сонечко"... Совпаденiе? Не думаю.