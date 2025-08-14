3 265 30
Путин перед встречей с Трампом провел совещание с членами высшего руководства РФ, - Песков
Российский диктатор Владимир Путин перед встречей с Дональдом Трампом провел совещание с членами высшего руководства РФ.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Также во встрече участвовали представители правительства и администрации Путина.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Сам Трамп накануне заявил, чтодля РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.
Топ комментарии
+11 Gary Grant
показать весь комментарий14.08.2025 13:47 Ответить Ссылка
+6 Larik10871 Qwert
показать весь комментарий14.08.2025 13:45 Ответить Ссылка
+4 Fox Fox #573921
показать весь комментарий14.08.2025 13:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І що обговорювали вони неімовєрную пользу від можливого введення для болота - додаткових санкцій .
Страшно гниді . Очкує ..
Наявні у росіян дані про поведінку Трампа під час його перебування в Росії в 2013 році в московському Ritz Carlton році навіть з відеофіксацією певних сексуальних збочень (мазохізм, "золотий дощ", еротична асфіксія і т.п.) не є кримінальними злочинами, але роблять позицію Трампа дуже вразливою в разі їх оприлюднення в зв'язку з спалахом інтересу до справи Епштейна, характеризуючи Трампа як вірогідного учасника сексуальних оргій. Саме це можуть використати росіяни для тиску на Трампа під час зустрічі на Алясці, враховуючи, що росіяни вимагають першочергової зустрічі "тет-а тет" на самому початку.