Путин перед встречей с Трампом провел совещание с членами высшего руководства РФ, - Песков

Встреча на Аляске Путин провел совещание с правительством и чиновниками

Российский диктатор Владимир Путин перед встречей с Дональдом Трампом провел совещание с членами высшего руководства РФ.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Также во встрече участвовали представители правительства и администрации Путина.

Читайте: Трамп опасался, что присутствие Зеленского на переговорах с Путиным может сорвать их, - Wall Street Journal

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, чтодля РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.

Читайте также: Встреча Трампа и Путина начнется с беседы тет-а-тет, будут обсуждать Украину, - Ушаков

