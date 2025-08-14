Путин перед встречей с Трампом провел совещание с членами высшего руководства РФ, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин перед встречей с Дональдом Трампом провел совещание с членами высшего руководства РФ.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Также во встрече участвовали представители правительства и администрации Путина.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Сам Трамп накануне заявил, чтодля РФ будут "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну после встречи на Аляске.

