Путін перед зустріччю з Трампом провів нараду з членами вищого керівництва РФ, - Пєсков

Зустріч на Алясці Путін провів нараду з урядом та чиновниками

Російський диктатор Володимир Путін перед зустріччю із Дональдом Трампом провів нараду із членами вищого керівництва РФ.

Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Також у зустрічі брали участь представники уряду та адміністрації Путіна.

Читайте: Трамп побоювався, що присутність Зеленського на перемовинах з Путіним може зірвати їх, - Wall Street Journal

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.

Читайте також: Зустріч Трампа та Путіна розпочнеться з бесіди тет-а-тет, обговорюватимуть Україну, - Ушаков

+10
Вирішували, яка копія поїде?
14.08.2025 13:47 Відповісти
+6
алкогном присутствовал?)))
14.08.2025 13:45 Відповісти
+4
тобто сам с собою
14.08.2025 13:48 Відповісти
алкогном присутствовал?)))
14.08.2025 13:45 Відповісти
В чому не транслювалася нарада в прямому ефірі як в ніч на 24.02.22? З детальним опитуванням поголовно, хто за чи проти його нагиннання перед США?
14.08.2025 15:31 Відповісти
Вирішували, яка копія поїде?
14.08.2025 13:47 Відповісти
тобто сам с собою
14.08.2025 13:48 Відповісти
Невже поїде? Не зассить?
14.08.2025 13:51 Відповісти
уже летит, через океан, напрямую не отважился
14.08.2025 13:54 Відповісти
а напряму це кудою?
14.08.2025 14:01 Відповісти
на карту посмотри, и как борт летит тоже посмотри
14.08.2025 14:02 Відповісти
тут не на карту смотрєть потрібно, а на глобус.
14.08.2025 14:03 Відповісти
да хоть на глобус, анкоридж находится в южной части аляски
14.08.2025 14:07 Відповісти
ну правильно. що на північ Аляски, що на південь Аляски, де знаходиться Анкорідж з боліт напряму буде ближче летіти через Півничний льодовитий океан.
14.08.2025 14:15 Відповісти
если з боліт то да
14.08.2025 14:23 Відповісти
ну так а звідки ху йло буде туди летіти? певна річ, що з боліт.
14.08.2025 14:26 Відповісти
Ліпше в пріцил
14.08.2025 15:37 Відповісти
Радився, скільки валіз брати з собою?...
14.08.2025 13:58 Відповісти
Нема сенсу в цій нараді. Кремлівська тусовка давно вже нагадує коло пристаркувати любителів Альцгеймера.
14.08.2025 13:58 Відповісти
Відбудеся те, що заплановано Трампом десь у минулому році.
14.08.2025 14:00 Відповісти
Попрощався? Правильно.
14.08.2025 14:03 Відповісти
Кацапи пишуть що ***** проводив нараду з керівниками саме - економічного блоку уряду , Наїбулліною , Сілуановим та ін .
І що обговорювали вони неімовєрную пользу від можливого введення для болота - додаткових санкцій .
Страшно гниді . Очкує ..
14.08.2025 14:05 Відповісти
С братвой перетёр о вечных ценностях?
14.08.2025 14:09 Відповісти
Попрощався ?! Взяв котомку з чистою білизною у валентини іванівни. Поплакав їй у плече, витір ніс і ... пішов геть.
14.08.2025 14:14 Відповісти
14.08.2025 14:17 Відповісти
14.‎08.‎2025

Наявні у росіян дані про поведінку Трампа під час його перебування в Росії в 2013 році в московському Ritz Carlton році навіть з відеофіксацією певних сексуальних збочень (мазохізм, "золотий дощ", еротична асфіксія і т.п.) не є кримінальними злочинами, але роблять позицію Трампа дуже вразливою в разі їх оприлюднення в зв'язку з спалахом інтересу до справи Епштейна, характеризуючи Трампа як вірогідного учасника сексуальних оргій. Саме це можуть використати росіяни для тиску на Трампа під час зустрічі на Алясці, враховуючи, що росіяни вимагають першочергової зустрічі "тет-а тет" на самому початку.
14.08.2025 14:25 Відповісти
Після -членів- мала бути крапка, щось Піськов від себе домислює...
14.08.2025 14:35 Відповісти
Малюку приготуватися.
14.08.2025 14:46 Відповісти
Запросити опонента на свою секретну військову базу- це ЗНАК. В цьому є великий символізм. При цьому- на самому кордоні. Так зустрічаються тільки військові СОЮЗНИКИ. Наприклад- наші перемовини на Рамштайні (воєнна база НАТО). Кацапи добре знають як керувати символами і де використовувати. Уявіть ситуацію дзеркально- путін запрошує Трампа на авіабазу Олєнья. Чомусь всі мовчать про це. Тепер у нас Рамштайн, а у ворогів -Анкорідж.
14.08.2025 15:21 Відповісти
 
 