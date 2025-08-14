Путін перед зустріччю з Трампом провів нараду з членами вищого керівництва РФ, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін перед зустріччю із Дональдом Трампом провів нараду із членами вищого керівництва РФ.

Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Також у зустрічі брали участь представники уряду та адміністрації Путіна.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.

