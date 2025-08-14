2 805 27
Путін перед зустріччю з Трампом провів нараду з членами вищого керівництва РФ, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін перед зустріччю із Дональдом Трампом провів нараду із членами вищого керівництва РФ.
Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Також у зустрічі брали участь представники уряду та адміністрації Путіна.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.
І що обговорювали вони неімовєрную пользу від можливого введення для болота - додаткових санкцій .
Страшно гниді . Очкує ..
Наявні у росіян дані про поведінку Трампа під час його перебування в Росії в 2013 році в московському Ritz Carlton році навіть з відеофіксацією певних сексуальних збочень (мазохізм, "золотий дощ", еротична асфіксія і т.п.) не є кримінальними злочинами, але роблять позицію Трампа дуже вразливою в разі їх оприлюднення в зв'язку з спалахом інтересу до справи Епштейна, характеризуючи Трампа як вірогідного учасника сексуальних оргій. Саме це можуть використати росіяни для тиску на Трампа під час зустрічі на Алясці, враховуючи, що росіяни вимагають першочергової зустрічі "тет-а тет" на самому початку.