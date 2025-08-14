УКР
Зустріч Трампа та Путіна розпочнеться з бесіди тет-а-тет, обговорюватимуть Україну, - Ушаков

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці Що відомо

Зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна розпочнеться 15 серпня о 22:30 за московським часом.

Про це заявив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, перадає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Зустріч почнеться із "бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів".

За підсумками зустрічі Путін та Трамп дадуть спільну пресконференцію для ЗМІ, додав він.

"Центральною темою зустрічі Путіна та Трампа буде врегулювання української кризи", - сказав Ушаков, додавши, що сторони обговорять й інші питання.

Переговори Путіна та Трампа у складі делегацій пройдуть за формулою "5 на 5".

Відомо, що в складі російської делегації будуть:

  • міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров;
  • міністр оборони РФ Андрій Білоусов;
  • міністр фінансів РФ Антон Силуанов;
  • глава Фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв;
  • помічник Путіна Ушаков.

путін володимир (24502) Трамп Дональд (6788)
Топ коментарі
+2
За непідтвердженою інформацією ***** вже летить на Аляску в Анкоридж на зустріч із Тромбом.

https://pbs.twimg.com/media/GyTSWduXAAELarV?format=jpg&name=small
14.08.2025 12:21 Відповісти
+2
дай боже щоб впало
14.08.2025 12:30 Відповісти
+2
Трамп може взагалі забути,для чого )(уло до нього летить і про що має бути розмова
14.08.2025 12:31 Відповісти
За непідтвердженою інформацією ***** вже летить на Аляску в Анкоридж на зустріч із Тромбом.

https://pbs.twimg.com/media/GyTSWduXAAELarV?format=jpg&name=small
14.08.2025 12:21 Відповісти
Ви вважаєте,що )(уйло в цьому літаку ?Судячи зі паталогічних страхів )(уйла,там не один літак,крім ще військових літаків супроводу
14.08.2025 12:29 Відповісти
літак ***** із ******
разом із ****** у літаку коняка лавров, гандон ушаков, підар дмітрієв, вбивця та терорист бєлоусов
14.08.2025 12:34 Відповісти
дай боже щоб впало
14.08.2025 12:30 Відповісти
Та байдуже ... все одно , на Аляску , двійник полетить !
14.08.2025 12:32 Відповісти
Тет-а-тет агент Краснов, надасть доповідь перед своїм куратором.
14.08.2025 12:22 Відповісти
коли зе поїде до хла, що ти напишеш?
14.08.2025 12:24 Відповісти
Не дурно він ушастий - вже все знає
14.08.2025 12:25 Відповісти
На військовій базі зустріч ? А на військовій базі ,не знайдеться малюсінької бімбочки,щоб прикінчити відразу двох ?
14.08.2025 12:26 Відповісти
Так Трамп же заявив, що питання України не обговорюватимуться? Невже збрехав?!!!!
14.08.2025 12:27 Відповісти
Трамп може взагалі забути,для чого )(уло до нього летить і про що має бути розмова
14.08.2025 12:31 Відповісти
"Трамп може взагалі забути"

таки да, когда ху туда долетит будет уже утро другого дня
14.08.2025 12:37 Відповісти
вони там зустрічаються ТІЛЬКИ для обговорення питання України, і питання розробки українських рзм
14.08.2025 12:32 Відповісти
приблизний зміст питань трампа-краснова до пуйла :

- сколька уже рублєй на моіх счєтах ?

- нє сільно палєвно вігляжу ?

- когда строім trump tower в москвє ?
14.08.2025 12:34 Відповісти
сама довга 7 місячна взаємна мастурбація дідов
14.08.2025 12:38 Відповісти
Тет-а-тет. Вважаю зустрічі перших осіб держав тет-а-тет повинні бути заборонені на законодавчому рівні у всіх країнах, тоді й пакостей не буде, тим більше це буде такий собі страховий поліс на випадок приходу до влади дебіла або конченого негідника. Добрі справи не приховують, а на таємних перемовинах розпалюються війни.
14.08.2025 12:39 Відповісти
Госсаді! Скільки зусиль, скільки метушні, і все заради того, аби його поважали... Хоча, яка може бути повага до людини, яка у XXI столітті розпочала криваву війну? Яка погрожує іншим країнам ядерною зброєю? ... Что його буде після цього поважати? Лише свої хробаки.
14.08.2025 13:05 Відповісти
Что == Хто
Вибачте.
14.08.2025 13:06 Відповісти
Не забуваймо- папочка з компроматом на тромба завжди у пуйла під пахвою. Чомусь всі забули чим він взяв за ніздрі тупого барана і водить його по полю. А нашу «кризу» вони давно парєшалі. Справа за малим- нагнути Зеленського і нас з вами. А гнути будуть не хило. Літієві копалини України зачекались тромба…
14.08.2025 13:06 Відповісти
 
 