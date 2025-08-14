1 273 21
Зустріч Трампа та Путіна розпочнеться з бесіди тет-а-тет, обговорюватимуть Україну, - Ушаков
Зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна розпочнеться 15 серпня о 22:30 за московським часом.
Про це заявив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, перадає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Зустріч почнеться із "бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів".
За підсумками зустрічі Путін та Трамп дадуть спільну пресконференцію для ЗМІ, додав він.
"Центральною темою зустрічі Путіна та Трампа буде врегулювання української кризи", - сказав Ушаков, додавши, що сторони обговорять й інші питання.
Переговори Путіна та Трампа у складі делегацій пройдуть за формулою "5 на 5".
Відомо, що в складі російської делегації будуть:
- міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров;
- міністр оборони РФ Андрій Білоусов;
- міністр фінансів РФ Антон Силуанов;
- глава Фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв;
- помічник Путіна Ушаков.
разом із ****** у літаку коняка лавров, гандон ушаков, підар дмітрієв, вбивця та терорист бєлоусов
таки да, когда ху туда долетит будет уже утро другого дня
- сколька уже рублєй на моіх счєтах ?
- нє сільно палєвно вігляжу ?
- когда строім trump tower в москвє ?
