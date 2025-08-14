Зустріч Трампа та Путіна розпочнеться з бесіди тет-а-тет, обговорюватимуть Україну, - Ушаков

Зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна розпочнеться 15 серпня о 22:30 за московським часом.

Про це заявив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, перадає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Зустріч почнеться із "бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів".

За підсумками зустрічі Путін та Трамп дадуть спільну пресконференцію для ЗМІ, додав він.

"Центральною темою зустрічі Путіна та Трампа буде врегулювання української кризи", - сказав Ушаков, додавши, що сторони обговорять й інші питання.

Переговори Путіна та Трампа у складі делегацій пройдуть за формулою "5 на 5".

Відомо, що в складі російської делегації будуть:

міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров;

міністр оборони РФ Андрій Білоусов;

міністр фінансів РФ Антон Силуанов;

глава Фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв;

помічник Путіна Ушаков.

