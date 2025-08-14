РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
Встреча Трампа и Путина начнется с беседы тет-а-тет, будут обсуждать Украину, - Ушаков

Встреча Трампа и Путина на Аляске Что известно

Встреча президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени.

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Встреча начнется с "беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков".

По итогам встречи Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию для СМИ, добавил он.

"Центральной темой встречи Путина и Трампа будет урегулирование украинского кризиса", - сказал Ушаков, добавив, что стороны обсудят и другие вопросы.

Переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5".

Известно, что в составе российской делегации будут:

  • министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;
  • министр обороны РФ Андрей Билоусов;
  • министр финансов РФ Антон Силуанов;
  • глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев;
  • ассистент Путина Ушаков.

Также читайте: США сняли санкции с финансовых операций с Россией для встречи Путина и Трампа на Аляске

путин владимир (31904) Трамп Дональд (6272)
Топ комментарии
+6
Трамп може взагалі забути,для чого )(уло до нього летить і про що має бути розмова
14.08.2025 12:31 Ответить
+6
літак ***** із ******
разом із ****** у літаку коняка лавров, гандон ушаков, підар дмітрієв, вбивця та терорист бєлоусов
14.08.2025 12:34 Ответить
+5
дай боже щоб впало
14.08.2025 12:30 Ответить
За непідтвердженою інформацією ***** вже летить на Аляску в Анкоридж на зустріч із Тромбом.

https://pbs.twimg.com/media/GyTSWduXAAELarV?format=jpg&name=small
14.08.2025 12:21 Ответить
Ви вважаєте,що )(уйло в цьому літаку ?Судячи зі паталогічних страхів )(уйла,там не один літак,крім ще військових літаків супроводу
14.08.2025 12:29 Ответить
літак ***** із ******
разом із ****** у літаку коняка лавров, гандон ушаков, підар дмітрієв, вбивця та терорист бєлоусов
14.08.2025 12:34 Ответить
Трамп вирішив, що його місце біля параші буквально, а навколо нього блатньіе і урки.
14.08.2025 13:30 Ответить
дай боже щоб впало
14.08.2025 12:30 Ответить
Та байдуже ... все одно , на Аляску , двійник полетить !
14.08.2025 12:32 Ответить
Тет-а-тет агент Краснов, надасть доповідь перед своїм куратором.
14.08.2025 12:22 Ответить
коли зе поїде до хла, що ти напишеш?
14.08.2025 12:24 Ответить
Що Федір ПНХ.
14.08.2025 14:56 Ответить
Не дурно він ушастий - вже все знає
14.08.2025 12:25 Ответить
На військовій базі зустріч ? А на військовій базі ,не знайдеться малюсінької бімбочки,щоб прикінчити відразу двох ?
14.08.2025 12:26 Ответить
Так Трамп же заявив, що питання України не обговорюватимуться? Невже збрехав?!!!!
14.08.2025 12:27 Ответить
Трамп може взагалі забути,для чого )(уло до нього летить і про що має бути розмова
14.08.2025 12:31 Ответить
"Трамп може взагалі забути"

таки да, когда ху туда долетит будет уже утро другого дня
14.08.2025 12:37 Ответить
вони там зустрічаються ТІЛЬКИ для обговорення питання України, і питання розробки українських рзм
14.08.2025 12:32 Ответить
сама довга 7 місячна взаємна мастурбація дідов
14.08.2025 12:38 Ответить
Тет-а-тет. Вважаю зустрічі перших осіб держав тет-а-тет повинні бути заборонені на законодавчому рівні у всіх країнах, тоді й пакостей не буде, тим більше це буде такий собі страховий поліс на випадок приходу до влади дебіла або конченого негідника. Добрі справи не приховують, а на таємних перемовинах розпалюються війни.
14.08.2025 12:39 Ответить
tel:+100500 +100500!!!
14.08.2025 15:01 Ответить
Госсаді! Скільки зусиль, скільки метушні, і все заради того, аби його поважали... Хоча, яка може бути повага до людини, яка у XXI столітті розпочала криваву війну? Яка погрожує іншим країнам ядерною зброєю? ... Что його буде після цього поважати? Лише свої хробаки.
14.08.2025 13:05 Ответить
Что == Хто
Вибачте.
14.08.2025 13:06 Ответить
Не забуваймо- папочка з компроматом на тромба завжди у пуйла під пахвою. Чомусь всі забули чим він взяв за ніздрі тупого барана і водить його по полю. А нашу «кризу» вони давно парєшалі. Справа за малим- нагнути Зеленського і нас з вами. А гнути будуть не хило. Літієві копалини України зачекались тромба…
14.08.2025 13:06 Ответить
непоганою відповіддю було б розгортання
військ коаліції охочих на
ці старечі маразматичні міазми
щоб згадали склеротичні пердуни
що Європа каже
-ні слова про Україну без України!
14.08.2025 13:21 Ответить
14.08.2025 13:31 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/32357 Олексій Голобуцький:
Ну і ще в контексті «зворотнього відліку до Аляски»: кілька речей, які все ж можна вважати очевидними - до певної міри.
✔️Трамп очевидно налаштований на домовленості.
✔️Очевидно, мова таки йде про території - певну їх «розпасовку» між сторонами (бо це не «обмін»).
✔️Очевидно, Трамп хоче отримати максимум іміджевої вигоди як миротворець, організатор бодай короткострокового перемир'я (його не сильно здивує, якщо війна відновиться через пару місяців після "успішно досягнутого його зусиллями миру"). Тому розраховує на готовність Путіна хоч на якийсь час на бодай частково притомних умовах припинити вогонь (не війну) - і на згоду України організувати припинення вогню на якийсь час.
✔️Очевидно, найзагальніша згода - максимум, на який розраховує Трамп (не треба вважати його геть дурним і наївним). Конкретику вже потім, після моментального тріумфу Трампа, з'ясовуватимуть між собою Росія і Україна. І не факт, що з'ясують. Але Трампа це вже не турбуватиме.
✔️Очевидно, Трамп їде на Аляску, щоб отримати коротку і ефектну вигоду «тут і тепер», не більше: «Я досяг миру, а якщо вони все попсують - то це їхня проблема, не моя».
Це в сенсі, якщо взагалі дійде до якихось домовленостей - якщо Путін погодиться на відмову від попередньо неодноразово заявлених умов (спочатку домовленості прямо під час обстрілів - і тільки потім припинення вогню; «обмін» мусить виходити з Конституції РФ, де 4 регіони повністю належать їй). Бо буквально 13 серпня ці умови офіційно і публічно повторив представник МЗС РФ. Те саме, мабуть, повторять і 14, і 15 до завершення розмови.
Поки схоже, що Путін налаштований знов ще трохи потягнути час, а не приймати якісь рішення і брати на себе якісь зобов'язання.
І якщо все так і є, то питання просте: Трамп з установкою «дайте мені припинення вогню тут і зараз, а потім робіть що хочте» шукатиме, чим підкупити Путіна - чи чим натиснути на нього? Бо Путін їде на Аляску з установкою «чим довше триватиме війна - тим більше я отримаю вигоди від усіх». А з таким розрахунком запропонувати Путіну щось для ефективного торгу/ перебити ставку дуже складно.
14.08.2025 14:22 Ответить
ганДоніку покажуть цікаве кіно про його походеньки в масквє, щоб не дуже активно смикався проти кремлівських хатєлок під час відкритої частини переговорів.
14.08.2025 14:55 Ответить
Краснов вивчив кацапську говірку?
14.08.2025 14:56 Ответить
 
 