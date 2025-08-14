Встреча Трампа и Путина начнется с беседы тет-а-тет, будут обсуждать Украину, - Ушаков

Встреча президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени.

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Встреча начнется с "беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков".

По итогам встречи Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию для СМИ, добавил он.

"Центральной темой встречи Путина и Трампа будет урегулирование украинского кризиса", - сказал Ушаков, добавив, что стороны обсудят и другие вопросы.

Переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5".

Известно, что в составе российской делегации будут:

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;

министр обороны РФ Андрей Билоусов;

министр финансов РФ Антон Силуанов;

глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев;

ассистент Путина Ушаков.

