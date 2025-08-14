2 054 29
Встреча Трампа и Путина начнется с беседы тет-а-тет, будут обсуждать Украину, - Ушаков
Встреча президента США Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени.
Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Встреча начнется с "беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков".
По итогам встречи Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию для СМИ, добавил он.
"Центральной темой встречи Путина и Трампа будет урегулирование украинского кризиса", - сказал Ушаков, добавив, что стороны обсудят и другие вопросы.
Переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5".
Известно, что в составе российской делегации будут:
- министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;
- министр обороны РФ Андрей Билоусов;
- министр финансов РФ Антон Силуанов;
- глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев;
- ассистент Путина Ушаков.
Топ комментарии
+6 Bob Fayn
показать весь комментарий14.08.2025 12:31 Ответить Ссылка
+6 Wild MadDog
показать весь комментарий14.08.2025 12:34 Ответить Ссылка
+5 Redcar Ukraine
показать весь комментарий14.08.2025 12:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://pbs.twimg.com/media/GyTSWduXAAELarV?format=jpg&name=small
разом із ****** у літаку коняка лавров, гандон ушаков, підар дмітрієв, вбивця та терорист бєлоусов
таки да, когда ху туда долетит будет уже утро другого дня
Вибачте.
військ коаліції охочих на
ці старечі маразматичні міазми
щоб згадали склеротичні пердуни
що Європа каже
-ні слова про Україну без України!
Ну і ще в контексті «зворотнього відліку до Аляски»: кілька речей, які все ж можна вважати очевидними - до певної міри.
✔️Трамп очевидно налаштований на домовленості.
✔️Очевидно, мова таки йде про території - певну їх «розпасовку» між сторонами (бо це не «обмін»).
✔️Очевидно, Трамп хоче отримати максимум іміджевої вигоди як миротворець, організатор бодай короткострокового перемир'я (його не сильно здивує, якщо війна відновиться через пару місяців після "успішно досягнутого його зусиллями миру"). Тому розраховує на готовність Путіна хоч на якийсь час на бодай частково притомних умовах припинити вогонь (не війну) - і на згоду України організувати припинення вогню на якийсь час.
✔️Очевидно, найзагальніша згода - максимум, на який розраховує Трамп (не треба вважати його геть дурним і наївним). Конкретику вже потім, після моментального тріумфу Трампа, з'ясовуватимуть між собою Росія і Україна. І не факт, що з'ясують. Але Трампа це вже не турбуватиме.
✔️Очевидно, Трамп їде на Аляску, щоб отримати коротку і ефектну вигоду «тут і тепер», не більше: «Я досяг миру, а якщо вони все попсують - то це їхня проблема, не моя».
Це в сенсі, якщо взагалі дійде до якихось домовленостей - якщо Путін погодиться на відмову від попередньо неодноразово заявлених умов (спочатку домовленості прямо під час обстрілів - і тільки потім припинення вогню; «обмін» мусить виходити з Конституції РФ, де 4 регіони повністю належать їй). Бо буквально 13 серпня ці умови офіційно і публічно повторив представник МЗС РФ. Те саме, мабуть, повторять і 14, і 15 до завершення розмови.
Поки схоже, що Путін налаштований знов ще трохи потягнути час, а не приймати якісь рішення і брати на себе якісь зобов'язання.
І якщо все так і є, то питання просте: Трамп з установкою «дайте мені припинення вогню тут і зараз, а потім робіть що хочте» шукатиме, чим підкупити Путіна - чи чим натиснути на нього? Бо Путін їде на Аляску з установкою «чим довше триватиме війна - тим більше я отримаю вигоди від усіх». А з таким розрахунком запропонувати Путіну щось для ефективного торгу/ перебити ставку дуже складно.