США зняли санкції з фінансових операцій з Росією для зустрічі Путіна і Трампа на Алясці
Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка передбачає тимчасове скасування санкцій проти Росії у частині витрат, які пов'язані з організацією участі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться наприкінці цього тижня на Алясці.
Ліцензія видана на строк до 20 серпня, передає "Європейська правда" із посиланням на АР.
Вона дозволяє російському уряду витрачати, а американським компаніям та іншим суб'єктам приймати платежі, пов'язані з самітом, які в іншому випадку могли б бути заборонені санкціями США.
У Мінфіні США уточнили, що ліцензія дозволяє платежі, які "зазвичай є побічними та необхідними для участі або підтримки зустрічей у штаті Аляска між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом Російської Федерації".
Водночас Мінфін СШУ не уточнює, які саме операції будуть дозволені.
Як повідомлялося, зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль