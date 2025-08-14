БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Зустріч Трампа та Путіна
94 0

США зняли санкції з фінансових операцій з Росією для зустрічі Путіна і Трампа на Алясці

США зняли санкції з фінансових операцій з Росією для зустрічі Путіна і Трампа

Міністерство фінансів США видало ліцензію, яка передбачає тимчасове скасування санкцій проти Росії у частині витрат, які пов'язані з організацією участі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться наприкінці цього тижня на Алясці.

Ліцензія видана на строк до 20 серпня, передає "Європейська правда" із посиланням на АР.

Вона дозволяє російському уряду витрачати, а американським компаніям та іншим суб'єктам приймати платежі, пов'язані з самітом, які в іншому випадку могли б бути заборонені санкціями США.

У Мінфіні США уточнили, що ліцензія дозволяє платежі, які "зазвичай є побічними та необхідними для участі або підтримки зустрічей у штаті Аляска між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом Російської Федерації".

Водночас Мінфін СШУ не уточнює, які саме операції будуть дозволені.

Читайте також: Влада Росії офіційно почала блокувати дзвінки у Telegram та WhatsApp після доручення Путіна

Як повідомлялося, зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Автор: 

путін володимир (1099) росія (14880) США (5054) Трамп Дональд (720) Аляска (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 