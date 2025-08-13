Влада Росії офіційно почала блокувати дзвінки у Telegram та WhatsApp після доручення Путіна

Російська влада ухвалила рішення про блокування дзвінків у найпопулярніших в країні месенджерах Telegram та WhatsApp.

Про це офіційно повідомила Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд), пише російський "Коммерсант".

У цензурному відомстві підтвердили, що у Росії "вживаються заходи щодо часткового обмеження дзвінків у Telegram та WhatsApp".

У Роскомнагляді пояснили, що такі обмеження нібито запроваджують "для протидії злочинцям", оскільки голосові сервіси у Telegram і WhatsApp "використовуються для обману та видурювання грошей, залучення до диверсійної та терористичної діяльності російських громадян".

Як повідомлялося, від початку серпня у Росії почали тестувати блокування дзвінків у популярних месенджерах Telegram та WhatsApp. За даними місцевих ЗМІ, саме з цим могли бути пов'язані проблеми з аудіовикликами в месенджерах, які фіксували у мережах усіх російських операторів зв'язку.

Як повідомлялося, у Роскомнагляді пропонували заборонити голосові дзвінки через месенджери ще влітку 2024 року, тоді причиною вказували необхідність захисту від шахраїв та телефонних терористів.

У жовтні минулого року керівник Роскомнагляду Андрій Липов заявляв, що відомство технічно готове блокувати дзвінки через месенджери: "Месенджер працюватиме, а дзвінки немає. Це жорсткий варіант, який можливий як один із заходів".

У грудні 2024 року стало відомо, що Мінцифри і Роскомнагляд почали обговорювати варіанти блокування дзвінків у месенджерах, а у липні 2025 року місяця російський диктатор Володимир Путін доручив уряду до 1 вересня сформулювати пропозиції про додаткові обмеження на використання в Росії "програмного забезпечення (у тому числі комунікаційних сервісів), розробленого в недружніх країнах.