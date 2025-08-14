"Трамп побоювався, що присутність Зеленського на перемовинах з Путіним може зірвати їх, - Wall Street Journal".

Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння, що присутність Володимира Зеленського на його переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним від самого початку переговорів може зірвати їх.

Про це пише видання Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Як зазначається, крім Зеленського, європейські лідери також пропонували кандидатуру секретаря НАТО Марка Рютте, який би міг брати участь у зустрічі Трампа з Путіним.

Від ідеї посилати свого представника європейці відмовилися після телефонних розмов між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем і Трампом, хоча публічно й далі закликали, щоб Зеленський був учасником будь-яких переговорів із Путіним.

За словами джерел WSJ, американський президент висловив занепокоєння, що присутність Зеленського від самого початку переговорів може зірвати їх. Тож зрештою домовилися про те, що Трамп після зустрічі з російським лідером спершу поінформує про неї українського президента, а потім - європейських лідерів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.